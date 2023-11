È alluvione (ci sono morti), tunnel inaffrontabili sotto Gaza, sportello bancomat in tutti i negozi e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 3 novembre 2023.

ALLUVIONE E MORTI. È il più intenso evento meteorologico dell'anno. La tempesta Ciaran arrivata in parte anche sull'Italia. Ma il maltempo ha già colpito duro in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Toscana. Nell'alluvione ci sono almeno tre vittime, quattro ospedali sono stati allagati, i social mostrano cumuli di automobili travolte dalla corrente di fiumi che hanno invaso le strade. In Veneto ci sono anche due dispersi. Allagamenti, violente piogge e forti raffiche di vento. La forte ondata di maltempo e la piena dei corsi d'acqua: un mix drammatico. Per domani si attende la piena dell'Arno. Molti fiumi sono oltre la soglia rossa. "Non avevamo mai registrato così tanta pioggia in così pochi minuti. Quello che è avvenuto stanotte in Toscana ha un nome chiaro: cambiamento climatico", dice sconsolato il governatore toscano Eugenio Giani.

IL DILEMMA DEI TUNNEL. Le truppe israeliane sono penetrate nei quartieri periferici di Gaza City, accerchiata. "Siamo al culmine della campagna", ha detto Netanyahu ai soldati. Israele cerca di infliggere un colpo durissimo prima che le pressioni internazionali si facciano troppo forti. Sono già 9.000 i palestinesi uccisi dal 7 ottobre. La rete di tunnel sotto la striscia è un rebus insidiosissimo per chiunque vi si avvicini, con armi e persino centri di comando di Hamas. "Non dovremmo farci illusioni su come sarà questa guerra" dice però il generale Votel, ex capo del Comando centrale Usa in Medio Oriente. "I combattimenti saranno cruenti e sanguinosi". Ricorda gli ultimi giorni di battaglia a Mosul, dove sei anni fa i combattenti Isis si nascondevano nei tunnel. "I nostri soldati iracheni hanno usato le ruspe per scavare e spianare tutto e far uscire allo scoperto i combattenti dell'Isis che sono rimasti letteralmente sepolti tra le macerie. È stato molto cruento". La maggior parte delle dottrine militari sconsigliano l'invio di soldati nei tunnel: i rischi di perdite sono molto alti.

A Gaza ci sono centinaia di chilometri di tunnel più che a Mosul. Israele può rendere i tunnel temporaneamente inutilizzabili o distruggerli, bombardandoli. Ma c iò che rende i tunnel di Hamas diversi da quelli di al Qaeda nelle montagne dell'Afghanistan o dei Viet Cong nelle giungle del sud-est asiatico è che sono sotto una delle aree più densamente popolate del pianeta. Bombardarli ulteriormente vorrebbe dire probabili stragi di civili e speranze bassissime di recuperare gli oltre 200 ostaggi. A nni fa, Israele aveva scoperto che il gruppo militante Hezbollah aveva scavato tunnel dal Libano meridionale verso il nord di Israele. Tel Aviv ha impiegato sei settimane per demolire cinque tunnel, una minuscola parte di ciò che Hamas ha costruito sotto Gaza.

PENSIONI, IL VERO PROBLEMA. Nelle scorse settimane si è molto parlato delle misure di allungamento dell'età pensionabile, ma Alberto Brambilla, ex sottosegretario al welfare di Roberto Maroni, oltre che uno dei maggiori esperti di previdenza, in un'intervista alla Stampa avverte: "Il governo sta ponendo le premesse per un nuovo buco nei conti dell'Inps per sedici miliardi". C'entra la decontribuzione per i redditi più bassi, ma non solo: l'anno prossimo "avranno un forte sconto contributivo i redditi fino a 35mila euro, poi ci sono gli sgravi per le assunzioni al Sud, le donne, le madri. Non discuto la scelta politica, ma gli effetti. La conseguenza di questa scelta è che nel 2024 l'Inps avrà 16 miliardi di entrate in meno su circa 190, nell'ipotesi più prudente. Così si va verso il disastro".

PRELEVARE NEI NEGOZI. La legge di Bilancio contiene un articolo che permette di prelevare contanti in farmacie, tabaccai, supermercati: ve l'abbiamo già accennato qui. Funziona così: si inserisce il bancomat nel dispositivo che solitamente si usa per pagare in cassa e si digita la cifra che serve. Il denaro viene trasferito dal registratore di cassa al consumatore e contestualmente arriva l'addebito sul conto corrente. Comodo. Tutto nasce per aiutare chi vive nei piccoli comuni isolati in cui gli sportelli bancari stanno scomparendo. Ma si potrà fare ovunque, anche nelle grandi città. In teoria si aiutano anche gli esercenti che così avrebbero meno liquidità e quindi meno rischi per la sicurezza. Il governo modifica la normativa antiriciclaggio, allentando i controlli che scatteranno solo sopra i 250 euro. In realtà già ora si possono ritirare i soldi nei negozi, ma serve una procedura di autenticazione. Ma dal 2024 il Pos viene equiparato in tutto e per tutto a un Atm bancario. La Cgil teme un impulso al riciclaggio e l'accelerazione del processo di abbandono delle banche dall'Italia interna.

Vi segnalo inoltre, in breve:

COSA VUOL DIRE PREMIERATO. Arriva in consiglio dei ministri la riforma costituzionale che introduce la novità dell’elezione del premier "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni "tramite una legge elettorale che garantisca alla coalizione vincente "il 55% dei seggi delle Camere". Ecco la riforma spiegata in breve.

LIBERE. Amina Milo, la 18enne di Lecce, è stata liberata dal carcere in Kazakistan dopo tre mesi da incubo: era stata arrestata per traffico di droga. Prosciolta da ogni accusa. Così come è già tornata in Italia l'hostess trevigiana Ilaria De Rosa, 24 anni, espulsa dall'Arabia Saudita. Era stata arrestata il 5 maggio per una piccola quantità di hashish. Lei ha sempre detto che la sostanza non era sua.

NOBEL SENZA VELO. All'attivista iraniana premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stato negato il ricovero in ospedale perché non indossava il velo.

FUGA FINITA. Termina in Inghilterra la fuga di Michael Dennis Whitbread, 74 anni, principale sospettato per l'omicidio a coltellate della compagna 66enne, Michele Faiers Dawn, nel loro casolare a Casoli (Chieti): è stato fermato dalla polizia di Leicester.

AMBIENTALISTI IN MANETTE. Tre degli 11 attivisti di Ultima generazione che ieri mattina hanno bloccato la Tangenziale di Bologna sono stati arrestati con le accuse di violenza privata aggravata e interruzione di pubblico servizio. Oggi il processo per direttissima.

TELEFONATA FAKE. Meloni "vittima di un episodio di sciatteria". Palazzo Chigi vorrebbe chiudere così il caso della telefonata dei due comici russi Vovan e Lexus, in cui la premier era convinta di parlare con il presidente dell'Unione africana. Per il sottosegretario Mantovano, un fedelissimo, la premier aveva capito che "era un falso" ma i due comici a La7 spiegano di essere stati loro a chiudere la telefonata perché Meloni "voleva continuare a parlare".

EMENDAMENTO SALVA-MEDICI. Potrebbe cambiare la stretta inserita nella legge di bilancio per i medici che vanno in pensione: il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ipotizza un effetto boomerang della misura che "spinge i medici ad andare in pensione" e pensa a possibili modifiche.

SULCIS DIMENTICATO. I progetti ci sono, ma l'intero piano per il rilancio del polo industriale di Portovesme nel Sulcis, una delle zone più povere e dimenticate d'Italia, rischia di naufragare a causa dei ritardi e della burocrazia. La mobilitazione è iniziata e i sindacati hanno l'obiettivo di arrivare con i lavoratori (migliaia i posti a rischio, includendo l'indotto) davanti al Mimit a Roma.

PELLET OK. Dopo la batosta dei prezzi, con annessa psicosi da carenza diffusa arrivata lo scorso inverno, quest’anno molti Hanno pensato bene di fare scorte di pellet per riscaldamento in piena estate, quando il prezzo al sacco è sceso fino a 5 euro. E ora che si avvicina l'inverno il prezzo medio è intorno ai 6-7 euro. Lontanissimi i picchi di 10-12 euro degli anni scorsi.

Buona giornata, su Today.