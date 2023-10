Terremoto a Napoli, il "no" sui migranti che gela Meloni, nuovo bonus in busta paga e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 3 ottobre 2023.

TERREMOTO A NAPOLI. La caldera dei Campi Flegrei continua a tremare. Una scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo le 22 a Napoli e si è sentita in tutta la città. Molte persone si sono riversate in strada fino a notte, alcuni calcinacci caduti sulle auto ad Agnano. Magnitudo 4.0, a una profondità di circa 3 chilometri. Uno sciame sismico è in corso. Sono proseguite nella notte le verifiche sulla stabilità degli edifici, sia pubblici che privati. Le cinque cose da sapere su quello che sta succedendo "sotto Napoli" in queste settimane.

NO DI SAIED SUI MIGRANTI. Il presidente tunisino Saied a tarda sera ha annunciato che rifiuta di accettare i fondi stanziati dall'Unione europea a favore della Tunisia in cambio - tra l'altro - di impegni nel controllo dei flussi migratori. Tra le motivazioni della decisione, Saied denuncia l'importo "irrisorio". Parole che gelano ancora una volta l'Ue e l'Italia in particolare, dopo l'avvertimento lanciato dal ministro dell'Interno di Tunisi appena due giorni fa: "Non siamo un gendarme che protegge i confini degli altri". Il memorandum sui migranti voluto dal governo Meloni non sta andando secondo i piani. La Tunisia è, insieme alla Libia, il principale punto di partenza per migliaia di migranti che attraversano il Mediterraneo centrale verso l'Europa e arrivano in Italia.

SCONTRO GOVERNO-MAGISTRATI. Meloni attacca la magistrata siciliana che ha rimesso in discussione le norme dell'ultimo decreto anti immigrazione clandestina, applicando la legislazione europea in materia. L'Anm e poi 10 togati del Csm si schierano a difesa della collega, finita nel mirino anche del centrodestra che vuole portare il caso in parlamento. Il governo proporrà appello contro la sentenza che ha rimesso in libertà gli immigrati, che secondo le nuove norme avrebbero dovuto essere trattenuti nel centro di trattenimento di Pozzallo. La mossa di Palazzo Chigi apre uno scontro tra poteri dello Stato. Solo le prossime ore diranno fin dove arriverà il conflitto.

BONUS IN BUSTA PAGA. Un decreto fiscale a breve anticiperà il conguaglio per il recupero dell'inflazione da garantire ai pensionati nel 2023. Poiché l'inflazione è schizzata in alto, c'è ancora lo 0,8 da restituire. Inoltre, visto che per gli statali il rinnovo contrattuale è diventato un miraggio, dovrebbe esserci (condizionale d'obbligo, per ora) una nuova una tantum, una sorta di bonus di tredici mensilità pari all'1,5% dello stipendio. Una misura che vale oltre un miliardo di euro e che l'esecutivo ha già sperimentato lo scorso anno. L'una tantum dovrebbe variare mensilmente nelle buste paga tra i 20 e i 130 euro.

MISSILE NUCLEARE. La Russia potrebbe preparare il test di un missile da crociera, che può essere armato con una piccola testata nucleare, a motore nucleare con una gittata sulla carta di migliaia di chilometri o anche averne già sperimentato uno di recente, emerge da immagini satellitari e dati aeronautici: a scriverlo è il New York Times, analizzando quanto sta accadendo nei pressi della base di Pankovo, nell'Artico. Mosca ha già condotto 13 test, tutti con esito negativo, fra il 2017 e il 2019. In quell'anno, un missile si è schiantato ed è esploso, uccidendo sette persone. Anche se un test andasse bene, ci vorrebbero comunque anni per poterlo dispiegare operativamente. Il missile teoricamente ha la capacità di distruggere larghi centri urbani.

VACCINO PER LA MALARIA. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato l'uso di un nuovo vaccino contro la malaria a basso costo che può essere prodotto su larga scala, sviluppato dall'Università di Oxford: è solo il secondo vaccino contro questa malattia. La malaria uccide soprattutto neonati e bambini ed è stata una delle più grandi piaghe per l'umanità. Accordi per produrre più di 100 milioni di dosi all’anno. Nel 2021 si sono verificati 247 milioni di casi e sono morte 619.000 persone, la maggior parte delle quali bambini di età inferiore ai cinque anni. Oltre il 95% dei casi è in Africa.

L'OMICIDIO SUL LUNGOMARE. Sangue sul lungomare. Un poliziotto in pensione di Messina, Giuseppe Catania, 63 anni, è stato ucciso ieri pomeriggio a Furci Siculo, sul litorale ionico. Il killer, un commerciante di 57 anni, Gaetano Nucifora, si è costituito in serata.

L'ITALIA CHE NON SI CURA. Mentre la sanità pubblica rischia seriamente il default, secondo uno sconvolgente sondaggio Euromedia Research, quasi un cittadino su cinque ha ormai rinunciato a cure personali o visite mediche. L'articolo 32 della Costituzione sottolinea che la salute è un diritto per tutti i cittadini.

SCENDE LA DISOCCUPAZIONE. Il tasso di disoccupazione è in discesa al 7,3%, ai minimi da oltre 14 anni. Ad agosto i lavoratori sono aumentati di 59 mila unità rispetto al mese precedente, arrivando a mezzo milione di occupati in più in un anno.

A MURCIA SENZA LICENZE. Le tre discoteche di Murcia, in Spagna, in cui è divampato un incendio che ha provocato almeno 13 morti, erano prive di licenza per poter operare. Due dei tre locali contigui avevano ricevuto un ordine di chiusura.

ARMI ALL'UCRAINA. Nelle casse del Pentagono sono rimasti fondi, poco più di 5 miliardi di dollari, per soli sei mesi di forniture di armi all'Ucraina: il Wall Street Journal sottolinea il rischio che i fondi si esauriscano ora che è passata la legge di spesa provvisoria che non include i fondi per Kiev.

COME STA FEDEZ. Nuova emorragia per Fedez, 33 anni, ricoverato da giorni in ospedale. Le comunicazioni sulle condizioni di salute vengono veicolate ai media direttamente dai familiari più stretti e non sono previsti bollettini.

IPHONE SURRISCALDATI. Apple sta lavorando a una correzione software in seguito a varie lamentele e segnalazioni secondo cui alcuni dei nuovi carissimi modelli di iPhone 15 si surriscaldano troppo. La società ha dichiarato alla Cnn che gli attuali problemi di surriscaldamento non rappresentano un rischio per la sicurezza.

TORNA LA CHAMPIONS. La Fiorentina ha travolto il Cagliari per 3-0 nell'ultimo posticipo di serie A, i viola raggiungono Napoli e Juventus al terzo posto. Oggi torna la Champions League con la seconda giornata della fase a gironi. A Napoli arriva il Real Madrid, l'Inter ospita i portoghesi del Benfica.

Buona giornata, su Today.