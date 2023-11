Sciopero dei treni, è morto Kissinger, ostaggi uccisi sotto le bombe, i messaggi inquietanti di Turetta, ecco il freddo record e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 30 novembre 2023.

SCIOPERO DEI TRENI. Sciopero dei lavoratori delle ferrovie oggi dalle 9 alle 17 per protestare contro la mancanza di sicurezza sui binari, dopo il gravissimo incidente avvenuto martedì sera tra un treno regionale e un camion in Calabria (due morti). Lo sciopero vuole denunciare "la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori". Possibili ripercussioni su Frecce, Intercity e Regionali. Lo sciopero interesserà anche Italo.

OSTAGGI MORTI. Il piccolo Kfir Bibas, di soli 10 mesi, l'ostaggio israeliano più giovane, è morto assieme a suo fratello Ariel di 4 anni, e a sua madre Shiri, 32 anni. Lo hanno comunicato le brigate di Al Qassam, braccio armato di Hamas. Certezze non ce ne sono, ma sarebbero rimasti vittime dei bombardamenti poco prima dell'inizio della tregua. Secondo l'ex ministro della Sanità di Hamas, Bassem Naim, sono almeno 60 gli ostaggi rimasti uccisi nei raid condotti sulla Striscia. Ma è già successo che ostaggi che erano stati dichiarati morti da uno dei gruppi armati di Gaza fossero in realtà ancora vivi, e successivamente rilasciati. La tregua regge e Israele è pronto a prolungarla fino a un massimo di 10 giorni totali, se questo significa riuscire a liberare altri ostaggi.

IL SECOLO DI KISSINGER. E' morto a 100 anni Henry Kissinger, notissimo segretario di Stato dei presidenti Usa Richard Nixon e Gerald Ford, consigliere per la sicurezza nazionale, spregiudicato stratega, illustre ambasciatore e politologo, Nobel per la Pace, sostenitore (in realtà molto di più) del golpe di Pinochet, vero architetto di quel micidiale Plan Condor, il coordinamento segreto tra i servizi segreti delle dittature militari di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay, che sterminò una generazione di giovani "di sinistra" negli anni '70 in America Latina. La sua azione politica non escludeva, espressamente, pesanti interferenze militari su governi stranieri per salvaguardare a tutti i costi il potere statunitense, all'insegna di realpolitik e anticomunismo sfrenato. Nessuno statista è stato venerato o insultato come Henry Kissinger.

I MESSAGGI DI TURETTA. I legali della famiglia Cecchettin stanno raccogliendo testimonianze, chat e messaggi vocali della povera Giulia, con dettagli sempre più inquietanti delle pressioni psicologiche che Filippo Turetta esercitava nei suoi confronti. Non accettava la loro separazione e i tentativi della ragazza di troncare anche la loro amicizia. "Passi più tempo a casa con i tuoi che con me", "Devi stare con me, non con le tue amiche". Assillava la vittima, come ricostruiscono le amiche. Possibile dunque che venga contestata anche l'aggravante dello stalking, anche se è complicato in assenza di una precedente denuncia. Turetta l'avrebbe fisicamente seguita da lontano almeno in un'occasione, quando era andata a fare shopping a Padova. Spetterà intanto al papà di Giulia, Gino, indicare una data per i funerali di sua figlia, che si terranno la prossima settimana nella Basilica di Santa Giustina e si preannunciano molto partecipati.

ARRIVA IL FREDDO RECORD. Il freddo polare che sta imperversando sul centro Europa lambisce il nord Italia portando abbondanti nevicate sulle Alpi: oggi allerta arancione in Toscana, gialla in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna e Molise. Nelle prossime ore una tregua che porterà il sole, poi la svolta gelida: nel weekend occhio alla perturbazione che viene dalla Russia. I modelli meteo intravedono la possibilità concreta di una discesa di aria artica che punta dritto al cuore dell'Italia con valori termici record sottozero come non si registrano da anni.

Vi segnalo inoltre, in breve:

DELMASTRO A PROCESSO. Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro (Fratelli d'Italia) andrà a processo, il prossimo 12 marzo, con l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio (qui le tappe della vicenda). Il fedelissimo di Meloni non si dimetterà e il partito fa quadrato intorno a lui.

BOLLETTE LUCE E GAS. La Lega chiede più tempo per il passaggio al mercato libero dell'energia e del gas: si tratta con Bruxelles su una soluzione-ponte che possa prorogare il mercato tutelato (le cose da sapere). Si va verso una proroga di qualche mese.

BONUS PSICOLOGO. Arriva il raddoppio del bonus psicologo per l'anno in corso, con un finanziamento ulteriore di 5 milioni di euro: è un contributo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia: un segnale piccolo ma importante. Il benessere psicologico in un Paese civile non deve essere un privilegio esclusivo di chi se lo può permettere.

L'AGGRESSIONE A NEBIOLO. Uno studente incensurato di 16 anni è il presunto responsabile della bestiale aggressione dopo un piccolo incidente stradale al noto imprenditore, consigliere dell'Api e scrittore Marco Nebiolo, 47 anni, a Torino, ancora ricoverato per una frattura al cranio e altre lesioni gravi.

RIVOLUZIONE MOTO ELETTRICHE. Il gigante automobilistico Honda ha annunciato che prevede di investire 3,4 miliardi di dollari nella produzione di motocicli e ciclomotori elettrici nel prossimo decennio. Il più grande produttore mondiale di veicoli a due ruote lancerà 30 nuovi modelli elettrici entro il 2030. Le moto elettriche costeranno il 50% in meno rispetto a oggi.

FESTIVAL DI SANREMO. Piaccia o meno, il Festival di Sanremo è il programma tv più visto dell'anno in Italia, e dunque fa notizia. Amadeus ha rivelato le co-conduttrici. Oltre a Marco Mengoni, saliranno sul palco dell'Ariston Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello. "Usato sicuro", nessun colpo a sorpresa come Drusilla Foer e Chiara Ferragni.

ITALIANE IN EUROPA. Napoli ko 4-2 a Madrid contro il Real: manca ancora un punto per agguantare gli ottavi di Champions. L'Inter pareggia 3-3 in rimonta in casa del Benfica. Oggi i gironi d'Europa League: alle 18:45 l'Atalanta riceve lo Sporting Lisbona e alle 21 la Roma sfida il Servette. Per la Conference la Fiorentina ospita stasera il Genk.

I GUAI DI RONALDO. Cristiano Ronaldo sta affrontando una class action collettiva negli Stati Uniti per la sua promozione di Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo. I ricorrenti sostengono che il suo appoggio al brand li ha portati a effettuare investimenti in perdita. Chiedono danni per "una somma superiore" a 1 miliardo di dollari.

