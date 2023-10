Assalto al pane (8mila morti), l'agonia di Etleva strangolata dal marito, allerta meteo rossa, Grosso ferito dagli ultrà e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 30 ottobre 2023.

ASSALTO AL PANE. A Gaza ieri in migliaia hanno assaltato i magazzini delle Nazioni Unite dove erano conservate alcune derrate alimentari, tra cui grano e farina, letteralmente saccheggiando il possibile. La Striscia è allo stremo, l'acqua è contaminata, per l'Onu l'ordine civile sta iniziando a crollare. La sopravvivenza lì, in tempi di pace, dipendeva dall'ingresso di cento camion di aiuti al giorno. In 23 giorni ne sono entrati un centinaio (complessivamente). I morti sono 8.000, il 40% dei quali minorenni. Nel nord della Striscia l'esercito israeliano continua a martellare Hamas: primo scontro tra soldati e miliziani islamici, sbucati da un tunnel vicino a Erez.

ALLERTA METEO ROSSA. Il maltempo sferza molte regioni. Allerta rossa in tutto l'Appennino emiliano, in particolare nei territori di montagna delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna e allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. il rischio è la piena dei corsi d'acqua. In arrivo venti molto forti anche su Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia. La nuova perturbazione, carica di energia perché dovuta a venti meridionali caldi e umidi, mette a rischio l'Italia "fragile". Al Sud fa ancora un caldo da fine estate.

IL FEMMINICIDIO DI ETLEVA. Due lunghi giorni di agonia. È morta domenica sera Etleva Bodi, 31 anni, strangolata a Savona dal marito, Selami Bodi, 41 anni, nella loro camera da letto, nel centralissimo quartiere di Villapiana. Era in coma da quasi 48 ore lottando disperatamente con la vita. La coppia ha quattro figli, tutti minorenni. Non c'è stato niente da fare, i medici hanno dovuto dichiarare la morte cerebrale della donna. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Marassi, a Genova. La scia dei sangue dei femminicidi non si ferma: quasi cento nel 2023 in Italia.

CASA E MANOVRA. La manovra è ancora "aperta", c'è Forza Italia che chiede lo stop all'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi, che la legge di bilancio porta dal 21% al 26 per cento. Gli azzurri hanno apprezzato l'esclusione della prima casa messa in affitto, ma non basta: chiedono a Meloni di sostituire la maggiorazione della cedolare secca con un codice identificativo nazionale per tracciare chi affitta un’abitazione sulle piattaforme come Airbnb e Booking: "In Grecia, ha aumentato di dieci volte il gettito".

Vi segnalo inoltre, in breve:



UCCIDE IL PADRE. A Nembro, in provincia di Bergamo, un 35enne con problemi psichici, Matteo Lombardini, ha ucciso il padre Giuseppe Lombardini, di 72, e ferito gravemente la madre, di 66, colpendo entrambi a coltellate nella loro casa.

NAUFRAGI. Almeno cinque morti, molti dispersi. Sabato a Marina di Selinunte (Trapani) è stata rinvenuta un'imbarcazione partita dalla Tunisia, con circa 60 persone a bordo. Il viaggio era iniziato tre giorni prima, poi la barca si sarebbe rovesciata vicino alla costa, forse per una secca. Colpisce che una barca partita dalla Tunisia sia arrivata fino a Trapani, compiendo un viaggio così lungo, senza che siano stati attivati prima i soccorsi: c'è un vuoto importante nel meccanismo di salvataggio nel Mediterraneo centrale.

ANTISEMITISMO. Più di 20 persone sono rimaste ferite dopo l'assalto di una folla inferocita e "a caccia di ebrei" contro un volo in arrivo da Israele all'aeroporto di Makhachkala, nella repubblica russa a maggioranza musulmana del Daghestan.

AMINA. Amina Milo Kalelkyzy, una ragazza 18enne italiana, è prigioniera in Kazakistan da 4 mesi: è accusata di traffico internazionale di droga, ma non ci sono prove. Ha già tentato il suicidio in carcere. Amina ha lasciato il Paese asiatico insieme a sua mamma quando aveva 8 anni, vive a Lequile, in provincia di Lecce.

WHIRLPOOL. Atto finale per la lunga vertenza dell'ex Whirpool: oggi 312 operai firmeranno a Napoli un contratto d'assunzione con l'Italian Green Factory, dopo quattro anni di lotta. Una lotta portata avanti dal basso, dai lavoratori, nella quale le sigle sindacali hanno seguito la linea e il calendario di iniziative dettati dagli operai.

TRIONFO OPERAIO. Dopo Ford, anche Stellantis ha siglato l'accordo per porre fine allo sciopero di sei settimane nel settore automobilistico Usa: i salari aumenteranno del 25% in quattro anni e mezzo. Gli operai meno pagati vedranno aumentare i salari del 165%: "Abbiamo ottenuto ciò che poche settimane fa ci era stato detto che era impossibile", esulta il sindacato UAW.

BONUS TRASPORTI. Dopodomani torna il bonus trasporti: 60 euro da sfruttare per acquistare un abbonamento mensile o annuale, sarà come sempre una corsa a chi clicca prima, perché i fondi sono "a esaurimento". Come richiederlo.

ADDIO CHANDLER. Servirà del tempo per chiarire le cause della morte dell'attore Matthew Perry, 54 anni, il Chandler di Friends. Non sono stati trovati in casa stupefacenti, ma antidepressivi e un farmaco per curare la bronchite cronica. Si attendono i risultati dei rapporti tossicologici, potrebbero volerci settimane.

INTER IN VETTA. Nella decima giornata della Serie A di calcio l'Inter supera 1-0 la Roma a San Siro, torna prima in classifica, a +2 sulla Juventus. Terzo il Milan, che pareggia 2-2 in casa del Napoli.

SANGUE AL VELODROME. Fabio Grosso, tecnico del Lione, è rimasto ferito in un agguato degli ultrà del Marsiglia (non nuovi a violenze del genere) al pullman della sua squadra, prima della partita allo stadio Velodrome. Bersagliato con sassi e bottiglie, l'italiano ha riportato varie ferite al volto: una maschera di sangue, un attacco inaccettabile che scuote il calcio francese. La partita non si è disputata. L'Equipe titola: "Disgusto e vergogna".

Buona giornata, su Today.