Cinque operai uccisi dal treno, il veleno di Impagnatiello, bonus secondo figlio e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 31 agosto 2023.

STRAGE SUI BINARI. Travolti alle spalle, senza scampo. Notte drammatica sulla linea ferroviaria Torino-Milano: intorno alla mezzanotte cinque operai sono stati travolti e uccisi a Brandizzo, non lontano dal capoluogo piemontese. Le vittime sono addetti alla manutenzione, dipendenti di una ditta esterna delle Ferrovie. La dinamica è ancora al vaglio: sono stati investiti e uccisi da un locomotore addetto alla movimentazione dei vagoni, una vettura di servizio. Altri due operai del gruppo, che stavano lavorando poco distanti, hanno evitato l'impatto con la motrice. Scene terribili, resti umani anche a 300 metri dal punto dell'impatto.

IL VELENO DI IMPAGNATIELLO. I risultati dell'autopsia, depositati ieri alla procura di Milano, confermano il sospetto più atroce: nel corpo c'erano tracce di veleno somministrato in tempi diversi. Alessandro Impagnatiello avvelenava con il topicida la compagna incinta Giulia Tramontano da almeno sei mesi. L'omicidio di Senago a maggio sconvolse l'Italia. Il giovane barman cercava su Google: "Quanto veleno è necessario per uccidere una persona", giorni dopo cercava di capire il motivo per cui il veleno non facesse effetto. Non è stato possibile fornire un dato preciso sul numero delle somministrazioni e sulle quantità delle dosi. Poi la uccise a coltellate, la sera del 27 maggio.

MELONI A CAIVANO. La premier Giorgia Meloni, in un clima di intimidazioni via social che preoccupa chi si deve occupare dell'ordine pubblico, va oggi a Caivano per mostrare che lo Stato c'è. Il Parco Verde, hinterland di Napoli, è finito nei giorni scorsi al centro dell'attenzione per gli stupri nei confronti delle due cuginette di 10 e 12 anni. La zona, una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa, ha bisogno di scuole, di vigili, di servizi sociali, "di ordinarietà", come continua a ripetere il prete coraggio don Patriciello. L'unica struttura ricreativa per i ragazzi del quartiere si è trasformata in un asilo per tossicodipendenti e in un luogo di violenza.

BONUS SECONDO FIGLIO. Non è chiaro come il governo reperirà i fondi, ma nella manovra l'esecutivo Meloni vuole a tutti i costi inserire nuove misure a favore della natalità e a sostegno delle coppie che vorrebbero avere figli. Ci sarebbero già varie proposte sul tavolo, la più accreditata e realistica, che potrebbe contare sul miliardo previsto di risparmi sull'assegno unico rispetto ai 18 miliardi di euro stanziati, è quella della ministra Roccella: uno specifico bonus secondo figlio.

MIGRANTI, MILANO NON CI STA. Un po' a sorpresa, si è creato a Milano un asse tra il sindaco indipendente di centrosinistra e il governatore leghista di centrodestra. Protestano con il governo per i migranti spediti in Lombardia: "Siamo saturi", dicono. Ad agosto gli sbarchi e i successivi trasferimenti nelle regioni sono aumentati in modo esponenziale. La Lombardia è la prima regione come presenze con il 13% del totale dei profughi fra hotspot e centri di accoglienza.

Vi segnalo inoltre, in breve:

SENZA REDDITO. Dal primo settembre parte ufficialmente il conto alla rovescia che porterà alla cancellazione del reddito di cittadinanza. Si inaugura la piattaforma digitale che deve incrociare domanda e offerta di lavoro, il Siisl: sarà attivo dalla mezzanotte e un secondo di questa sera, non sarà un "click day"..

COLPITO DAL FULMINE. Un 12enne calciatore è stato colpito nel tardo pomeriggio di ieri da un fulmine al campo Celdit di Chieti poco prima dell'inizio dell'allenamento: è in gravi condizioni.

STUPRO DI PALERMO. Rigettata la richiesta di scarcerazione di Christian Maronia, uno dei sette indagati per lo stupro di gruppo di una 19enne, violentata a Palermo a luglio. Il ventenne dunque resta in carcere. Maronia è il quarto indagato al quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare.

CARRI ARMATI. Berlino ha trasferito dieci carri armati Leopard 1A5 all'Ucraina, come parte del suo ultimo pacchetto di aiuti militari per Kiev. Ieri due elicotteri militari ucraini si sono schiantati nel Donetsk: morti sei ufficiali.

LEGIONELLA KILLER. Sale a 16 morti il bilancio delle vittime dell'epidemia di legionellosi scoppiata nella città sudorientale polacca di Resovia, non lontano dal confine con l'Ucraina.

IL PESCE DI FUKUSHIMA. Il primo ministro giapponese Kishida si fa riprendere mentre mangia pesce "sicuro e delizioso" di Fukushima dopo l'inizio di un controverso rilascio (in sicurezza) di acque reflue contaminate dalla centrale nucleare danneggiata dal terremoto del 2011, che sta causando tensioni diplomatiche con i Paesi vicini

TEMPESTA IDALIA. Mentre la Florida inizia a contare i danni per il passaggio di Idalia, l'urgano declassato a tempesta tropicale è arrivato in Georgia e punta verso North e South Carolina. In Florida 225.000 le persone senza elettricità, 230.000 in Georgia.

SORTEGGIO CHAMPIONS. Oggi gli attesissimi sorteggi per i gironi di Champions League: Napoli, Milan, Inter e Lazio le italiane in tabellone.

Buona giornata, su Today.