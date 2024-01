Nuovi bonus per cambiare auto, dilaga la protesta dei trattori, il giallo dei ragazzi scomparsi nel nulla, fiducia per Ilaria e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 31 gennaio 2024.

LUNGO SILENZIO SU ILARIA. Il governo si sta muovendo per una soluzione al caso di Ilaria Salis. Obiettivo: arresti domiciliari in Italia in sostituzione del carcere (lo prevede la legislazione europea) fino a sentenza. E' complesso per Meloni, molto vicina a Orban (con cui ieri ha avuto un primo contatto telefonico), affrontare il caso della maestra elementare di Milano, militante antifascista, da quasi un anno in carcere a Budapest in condizioni disumane con l'accusa di aver aggredito dei neonazisti. Ora c'è un piano, ma per chiedere i domiciliari serve la firma di ministero della Giustizia ed Esteri. Polemiche per l'apparente scarsissima attenzione finora dell'esecutivo. La famiglia scrisse per la prima volta a Meloni il 22 marzo, quasi undici mesi fa. La senatrice Cucchi attacca: "Dato che a loro piace tanto il 'prima gli italiani', ricordo che è italiana anche lei. Per un anno non è stato fatto niente". Secondo il padre, inoltre, l'ambasciata italiana era al corrente delle condizioni in cui arrivava in aula (catene e guinzaglio) perché "c'erano state altre 4 udienze durante la fase istruttoria". Ilaria Salis rischia 24 anni di carcere, una pena abnorme.

PROTESTA DEI TRATTORI. Anche in Italia la protesta dei trattori si allarga, dalla Sardegna alla Lombardia, dalla Calabria alla Toscana. Falò, mezzi fermi ai caselli. Centinaia di agricoltori, guidati dal coordinamento nazionale "Riscatto agrario", manifestano contro "un sistema che ci costringe a lavorare sotto costo". Già provati dai rincari del costo della vita, gli agricoltori europei stanno protestando contro misure pensate per rendere più sostenibile il settore agroalimentare, come la sospensione delle attività per far riposare i terreni. E poi gli aumenti del gasolio agricolo, i ritardi nel pagamento dei sussidi, la concorrenza delle importazioni più economiche. Ma il settore è uno dei più sussidiati di Europa: in Francia un terzo dei loro introiti è a carico degli altri contribuenti. In Italia i sussidi tra europei e nazionali raggiungono il 34% del valore aggiunto. Il prelievo fiscale è in media un terzo di quello che grava sugli altri settori. Gli aiuti europei all'agricoltura negli ultimi 10 anni sono rimasti all'incirca stabili. "La politica agricola comune - scrive la Stampa - tanto bistrattata nei cortei dei trattori, è a conti fatti piuttosto generosa".

BONUS PER CAMBIARE AUTO. Il Sole 24 Ore anticipa il nuovo piano eco-bonus per acquistare auto nuove che dovrebbe arrivare a metà-fine marzo: fino a 13.750 euro con Isee sotto 30mila euro. L'importo sarà più generoso per chi rottama e salirà progressivamente in base a quanto vecchio e quindi inquinante è il veicolo da consegnare. E in base a quanto sia "green" la nuova vettura. Il massimo, 11mila euro, si può ottenere acquistando un’elettrica rottamando un Euro 2. Con ulteriore maggiorazione per chi ha Isee sotto i 30mila euro: in questo caso l'eco-bonus sale di un altro 25%, a 13.750 euro. Confermati i tetti di prezzo già in vigore: si potranno acquistare modelli fino a 35mila euro (Iva esclusa) nelle fasce 0-20 e 61-135 e fino a 45mila euro per le ibride plug-in (21-60). I clienti con Isee sotto 30mila euro potranno rottamare anche vetture Euro 5, a patto di acquistare un modello elettrico o plug-in. C'è anche un'apertura all'acquisto dell'usato: bonus di 2mila euro se c'è la rottamazione di un auto fino a Euro 4. I dettagli restano da ufficializzare.

PASTICCIO MAMME. Solo un rinvio, ma per ora il bonus mamme non si vede. Tutta colpa della burocrazia. La decontribuzione per mamme lavoratrici - a tempo indeterminato - con almeno due figli, il "bonus Meloni" (la premier stessa aveva spiegato che sulla famiglia la misura più significativa prevista in legge di bilancio era proprio quella) non è ancora operativo: ne hanno diritto meno di 700 mila donne nel settore privato, e il beneficio dura un solo anno per chi ha due figli, tre per chi ne ha di più. L'Inps non ha ancora pubblicato la circolare esplicativa necessaria alle aziende per calcolare il dovuto nei cedolini. A gennaio quindi nessuna lavoratrice con almeno due figli ha visto in busta paga l'agognato aumento di circa 140 euro netto. Ma i soldi arriveranno. La norma verrà applicata solo nel 2024 per le donne lavoratrici con due figli di cui uno con meno di 10 anni e fino a tutto il 2026 per le madri con tre figli di cui uno ancora minorenne.

PROVE DI CESSATE IL FUOCO. Per Gaza una proposta di cessate il fuoco è stata elaborata nel corso di un colloquio tra i capi della Cia, del Mossad e dell'intelligence egiziana, alla presenza del primo ministro del Qatar. I tempi sarebbero lunghi, ma ci sono spiragli. Il potenziale accordo per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele prevede tre fasi. La strada è già in salita: "Non rimuoveremo le forze israeliane dalla Striscia di Gaza e non rilasceremo migliaia di terroristi", ha avvertito Netanyahu. Fonti egiziane hanno detto al quotidiano del Qatar Al-Arabi Al-Jadid che un vero accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.

RAGAZZI SCOMPARSI. Paura in Sardegna per la sorte di due ragazzi minorenni scomparsi nel nulla da quasi una settimana. Ricerche ovunque nella zona di Olbia e non solo. Si sospetta l'allontanamento volontario ma col passare dei giorni tutte le ipotesi devono essere prese in considerazione. Karol e Giuseppe sembrano essersi volatilizzati. Il giallo dai quotidiani locali sbarca da oggi sui media nazionali.

MORTI SUL LAVORO. Non è chiaro perché abbia attraversato i binari Rolando Joao Lima Martins, operaio travolto e ucciso da un treno dell'alta velocità Italo 35000, vicino a Brescia lungo la tratta Napoli-Bergamo. Forse era in ritardo all'appuntamento con i colleghi, fissato alle 23,50, e voleva raggiungerli in fretta. Le attività appaltate non prevedevano nessuna attività sui binari.

ZERO VIRGOLA. Secondo le stime preliminari Istat, nel 2023 il Pil italiano è aumentato dello 0,7% rispetto al 2022 chiuso a +3,7%. L'economia italiana continua a crescere. Il ritmo è quello dello zero virgola, lontano dai numeri (stupefacenti per quanto inevitabilmente temporanei) del post-pandemia. Il Fondo monetario internazionale conferma per l'Italia lo 0,7% anche nel 2024.

BEFFA PENSIONI. Nel 2024 solo 3.760 donne potranno usare Ape sociale, Quota 103 e Opzione donna: è quanto indica uno studio della Cgil. Che stima una riduzione tra il 2022 e il 2026 del 72,5% delle pensioni anticipate nel pianeta femminile (da 107.520 a 29.556).

PNEUMATICI SOTTO PRESSIONE. Indagini a tappeto sulle principali aziende che producono pneumatici, in questi giorni, da parte degli organi di vigilanza antitrust dell’Unione europea. La ragione va cercata nella preoccupazione dell'Authority legata al rischio di un cartello. Tradotto: sospettano che le aziende abbiano coordinato illegalmente i prezzi.

LICENZIAMENTI. Ups taglia 12.000 posti di lavoro nel mondo e impone il ritorno obbligatorio in ufficio cinque giorni alla settimana, I licenziamenti del gigante della logistica interesseranno i dipendenti a tempo pieno, quelli part-time e i contractor. E difficilmente la società ripristinerà le posizioni perse una volta che il volume delle consegne tornerà a crescere. Circa il 75% dei licenziamenti sarà effettuato entro giugno.

SINNER A SANREMO. "Sarei meravigliato. Tutti ci andrebbero, ma lui è diverso; e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi", dice il presidente di Federtennis Binaghi. "Anche la Meloni gli ha detto che dovrebbe andare - aggiunge - ma va protetto da tutti: dai dirigenti perché non va strumentalizzato, dai giornalisti e anche da Sanremo. Se tutti insieme vogliamo scrivere una storia diversa, dobbiamo proteggerlo".

SANDRA MILO. Oggi alle 12 i funerali della popolare attrice morta a 90 anni. Saranno celebrati nella Chiesa degli Artisti a Roma. Sulla bara una statuetta della Madonna di Lourdes, un'immagine di Padre Pio e una rosa rossa.

