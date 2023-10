Cosa può succedere con gli ostaggi, stretta su pensioni e affitti, nuova allerta meteo, Facebook e Instagram a pagamento e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 31 ottobre 2023.

REBUS OSTAGGI. "Ora è tempo di guerra: Israele non cesserà il fuoco, gli ostaggi vanno rilasciati senza condizioni", afferma Netanyahu. L'esercito di Tel Aviv con un blitz notturno ha liberato una soldatessa sequestrata. La foto della 19enne Ori Megidish libera è il primo vero obiettivo portato a casa da Israele nella guerra iniziata 24 giorni fa (1.400 israeliani uccisi, 8.000 vittime a Gaza). Traballa uno dei pilastri di Hamas, cioè che il rilascio di ostaggi avviene solo con accordi, negoziazioni, concessioni. Ma ci sono ancora 238 ostaggi, ed è difficile secondo gli esperti militari pensare che se ne possano liberare tanti, presto e in gran numero con operazioni come quella per Ori. I tunnel a Gaza sono un incubo, dedalo di segmenti sotterranei, di cui nessuno sa la mappatura. Gershon Baskin, che ha contribuito a garantire il rilascio del soldato israeliano Gilad Shalit di Hamas nel 2011, spiega alla Bbc che Hamas vuole un accordo "tutti per tutti", ovvero lo scambio di tutti gli ostaggi con i 6.000-7.000 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Fare un accordo per una parte sola (civili, donne, bambini, anziani) lascerebbe comunque decine di ostaggi (i militari) nelle mani di Hamas, "probabilmente 50, 60 o 70. Non conosciamo il numero esatto degli ostaggi che considerano soldati - che lo siano o meno - e anche questa è una realtà impossibile da affrontare per Israele". L a maggior parte dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane provengono dalla Cisgiordania e non sono membri di Hamas.

AFFITTI, PENSIONI, PANNOLINI. Una manovra angusta, con pochi soldi. Il centrodestra non presenterà emendamenti alla legge di Bilancio per dare un segnale di compattezza ai mercati, non si sente in grado di gestire la dialettica parlamentare all'interno della maggioranza prima ancora che con le opposizioni. Se siete proprietari di almeno due immobili, e uno di questi lo affittate per periodi brevi, preparatevi a pagare più tasse (cedolare secca dal 21 al 26 per cento). La stretta alle pensioni è una delle più dure degli ultimi anni: Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi) garantirà assegni saranno molto più bassi, per Opzione donna il requisito dell'età sale da 60 a 61 anni, per l'Ape sociale serviranno 63 anni e 5 mesi di età e non più 63. Confermata l'Iva al 10% (e non più al 5%) per latte in polvere e pannolini: saranno più cari.

GIALLO BONUS PSICOLOGO. Chi l'ha visto? Che fine ha fatto? Il bonus psicologo, che prevede un massimo di 50 euro a seduta, ha aiutato soprattutto i redditi bassi, che altrimenti difficilmente accedono ai percorsi di psicoterapia. La manovra in teoria non lo riduce, ma il fondo è congelato dall'inizio del 2023. I soldi già di per sé sono pochi, bastano a coprire meno di un decimo delle domande attese, secondo i dati Inps, ma l'esecutivo di Giorgia Meloni non ha mai prodotto il decreto attuativo per richiedere il bonus nel 2023. E mancano solo due mesi dalla fine dell'anno. La legge di bilancio in teoria non lo smantella nel 2024, ma ormai le speranze di potervi accedere sono ridotte al lumicino.

FORTE MALTEMPO. Danni e disagi per piogge, forti venti e mareggiate in diverse regioni italiane. Scuole chiuse in molti comuni. Oggi è ancora allerta meteo, il maltempo imperversa in molte regioni. Allerta rossa in Veneto e arancione in sei regioni: Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria e Lombardia. Infine è allerta gialla per temporali in undici regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana, Veneto e Umbria. Mercoledì 1° novembre una nuova perturbazione punterà dall'Atlantico l'Italia, dando luogo a un peggioramento del tempo a partire da Sardegna e regioni tirreniche. Poi dal giorno seguente la tempesta Ciaran raggiunge l'Europa, maltempo in estensione dal Nordovest a Triveneto e Toscana, ed entro venerdì anche sul restante Centrosud. Ci saranno venti anche molto intensi, con raffiche di oltre 90-100km/h su versante tirrenico, Isole Maggiori e in generale sull'Appennino.

FACEBOOK E INSTAGRAM A PAGAMENTO. Accettare di pagare per qualcosa che finora è sempre stato gratis? Non ci sarà la fila, come si suol dire. Ma Facebook e Instagram hanno annunciato che anche in Europa sarà possibile sottoscrivere abbonamenti, così come hanno fatto da X (ex Twitter), Snapchat, TikTok e Telegram. Una decina abbondante di euro al mese, più o meno, per non vedere più pubblicità sulla propria bacheca. Per ora gli abbonamenti sono facoltativi. Per ora. Facebook (3 miliardi di utenti) e Instagram (2) sono i social più usati al mondo.

Vi segnalo inoltre, in breve:

UN KILLER DA FERMARE. Un mese e mezzo prima che uccidesse 18 persone a Lewiston, nel Maine, la polizia aveva ricevuto degli avvertimenti che Robert Card avrebbe compiuto una strage, ma non è intervenuta. Lo rivela il New York Times, citando fonti delle forze dell'ordine. L'allarme sul riservista era molto più esplicito di quanto i funzionari del Maine abbiano pubblicamente ammesso.

GUERRA INFINITA. Lontana dai riflettori, la guerra in Ucraina continua imperterrita. Ieri i missili russi hanno colpito alcuni edifici in un cantiere navale di Odessa e a Kherson i bombardamenti russi hanno colpito e incendiato un palazzo di dieci piani.

CASO SOUMAHORO. L'accusa: shopping sfrenato, acquisto di case e ristoranti in Ruanda, Kenya, Tanzania, Belgio e Portogallo, investimenti del tutto estranei alle finalità del servizio pubblico e assolutamente non inerenti con l'oggetto sociale delle cooperative. Con soldi pubblici destinati ai migranti. Ecco perché sono state arrestate moglie e suocera del parlamentare Aboubakar Soumahoro.

PREMIERATO. C’è accordo nella maggioranza sul testo che verrà presentato venerdì al prossimo Consiglio dei ministri sulla riforma del premierato. È l'elezione diretta del premier la principale novità della riforma costituzionale del governo Meloni.

OCCHIO ALLE CATENE. Le multe sono salate, dunque meglio arrivare preparati. Tra due settimane su moltissime strade e autostrade italiane entra in vigore l'obbligo di circolare con equipaggiamento idoneo alla stagione più fredda, disposizione in vigore dal 15 novembre sino al 15 aprile: gomme da neve o catene sempre nel bagagliaio.

AMAZON FA 400. Oggi la posa della prima pietra del centro di approvvigionamento Amazon a Spinetta Marengo (Alessandria), il primo di questo genere in Italia. Entro tre anni 400 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Nel centro di approvvigionamento sono stoccati i prodotti che poi verranno inviati ai centri di distribuzione in tutta Europa.

COPPA ITALIA SU MEDIASET. Vanno a Mediaset i diritti tv per la Coppa Italia 2024-2027. Battuta la Rai. Esulta Pier Silvio Berlusconi: "Un orgoglio per un broadcaster commerciale poter offrire una grande competizione calcistica per squadre di club italiane tutta in esclusiva e senza alcun costo per i telespettatori".

LEO MESSI. Nessuna sorpresa, succede lui al francese Karim Benzema. Leo Messi a 36 anni vince l'ottavo Pallone d'Oro della sua carriera. L'aveva già vinto nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. Ora sta "svernando" a Miami, non ne vincerà altri. Resta, per tutti i tifosi, il privilegio di aver seguito la carriera del più forte calciatore di tutti i tempi.

Buona giornata, su Today.