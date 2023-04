Start. L'idea di rinunciare al Pnrr, la Lega senza Salvini e le altre notizie di oggi

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata.

RINUNCIARE A UN PO' DI PNRR. La Lega propone di rinunciare a una parte dei fondi a debito del Pnrr per evitare di "spendere soldi tanto per spenderli, a caso". Meloni frena, ma è un problema per la premier, che sa bene che per non sprecare l'occasione rappresentata da centinaia di miliardi di fondi europei bisognerà realizzare le riforme che Bruxelles aspetta come prova di buona volontà dell'Italia (concorrenza, leggi balneari o ambulanti). Il governo dovrà mettere in conto di perdere parte del consenso delle varie categorie che verrebbero colpite. Fratelli d'Italia ha sempre rinviato ogni decisione, e adesso è come se la Lega avesse dichiarato che il suo "sì" non sarà affatto scontato. In serata la frenata, era "solo una suggestione" quella del Carroccio. Ma a palazzo Chigi era l'ultima cosa di cui si sentiva il bisogno, nei delicati giorni di interlocuzioni con l'Europa sul Pnrr, dopo il rinvio di un mese per la verifica degli obiettivi per la terza tranche.

LA LEGA SENZA SALVINI. In Friuli-Venezia Giulia trionfa il leghista doc Fedriga alle regionali, ma Salvini sembra aver poco da esultare. La crescita di consenso di Fedriga e dell'altro governatore forte, Zaia, indicano la nuova traiettoria politica del Carroccio. Secondo molti è solo grazie a loro se il partito non è sprofondato al Nord, grazie alle loro liste personali "civiche", che erano state avversate da Salvini fino all'ultimo. La Lega rimane in ogni caso il primo partito in Fvg (19%, riguadagnando otto punti rispetto alle politiche, lista Fedriga al 17,7%, FdI al 18%), ma il vero segnale forte è che per la prima volta il Carroccio ha tolto il nome del segretario dal simbolo. Ingeneroso dire che sia grazie al passo indietro di Salvini che il partito si sia risollevato, ma prende piede il modello "Lega in franchising", dove si punta su leader locali e si abbandona definitivamente il progetto di un partito nazionale. Tra l'opposizione, effetto Schlein impercettibile per il Pd. Le novità più grosse sono che il Terzo Polo e il M5s restano fuori del consiglio regionale.

IL GIORNO DI TRUMP. Oggi di fronte alle autorità Trump dovrà sottoporsi alla procedura di identificazione che include foto segnaletiche e impronte digitali a New York per il caso dei soldi pagati all'ex pornostar Stormy Daniels. Durante l'audizione alla Corte suprema, il giudice leggerà per la prima volta i capi d’accusa. Poi Trump sarà rilasciato e verrà fissata una nuova data per la sua comparizione. Prima volta nella storia che un ex presidente viene incriminato. Il 60% degli americani approva, secondo l'ultimo sondaggio della Cnn.

CHI C'È DIETRO TREPOVA. La 26enne Daria Trepova ha consegnato a Tatarsky la statuetta-bomba che l'ha ucciso a San Pietroburgo. L'unica certezza. La prima cosa che la ragazza avrebbe detto mentre l'arrestavano è stata "sono stata incastrata". In realtà non si sa chi abbia ordinato l'omicidio di Maxim Fomin: un crimine che il Cremlino ha definito "un atto terroristico". Il blogger, insignito ieri da Putin di un'onorificenza postuma, premeva affinché l'esercito russo conducesse in modo ancora più brutale la guerra in Ucraina: è complicato ricondurre l'esplosione ai nazionalisti rivali, agli ucraini o all'Fsb. I funzionari russi hanno attribuito la colpa all'Ucraina, a Kiev il consigliere presidenziale Podolyak parla di una "lotta politica interna" russa, il capo della Wagner Prigozhin non pensa che c'entri il governo ucraino e parla di "gruppi radicalizzati". Un dato è però certo: in Russia c’è un crescente numero di attentati o azioni violente singole contro personalità di spicco, alcune passate recentemente in sordina.

MIGRANTI, 500 IN PERICOLO. Sul fronte dei migranti, il ministero dell'Interno punta un incremento degli accordi di riammissione. Si guarda anche al modello spagnolo. Il premier Sanchez è riuscito a stringere un accordo con Mauritania e Senegal, dopo il Marocco, inviando la Guardia civil in loco, ottenendo più riammissioni di clandestini in cambio di più visti per lavoro legale. Gli arrivi sono saliti a quota 28mila in questi primi tre mesi del 2023, il 300% in più rispetto ai 6.800 del 2022. Il governo punta ad accelerare le iniziative per frenare le partenze da Tunisia e Libia soprattutto, ma nel frattempo occorre subito ampliare i posti in accoglienza che ormai scarseggiano. In 500 intanto sono in pericolo su un'imbarcazione sovraffollata partita dalla Libia, col mare grosso.

Vi segnalo inoltre:

- Meloni rilancia un cavallo di battaglia della campagna elettorale: il liceo made in Italy, ovvero uno dei marchi della sua politica "da patriota", con un’immediata immersione, a 14 anni, classe prima, nelle dinamiche del commercio internazionale e nella difesa dei prodotti italiani. C'è pure un disegno di legge in merito, ma non è chiaro quanto ci sia di concreto.

- La prima nomina pesante nel nuovo giro di seggiole governative nelle partecipate pubbliche ha la firma di FdI. Il nuovo ad dell'Enav, l'ex Ente nazionale per l'assistenza al volo, è Pasqualino Monti, ex presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

- Uccisa con un colpo di arma da fuoco sparato da lontano. L'autopsia ha spazzato via ogni dubbio sulla morte di Rkia Hannaoui, la 31enne casalinga trovata agonizzante il 28 marzo nella sua casa di Ariano Polesine (Rovigo) e morta in ospedale dopo una breve agonia.

- Si apre 'una settimana storica' per la Nato, con l'ingresso ufficiale, oggi, della Finlandia come 31esimo membro dell'Alleanza, nel processo di adesione più rapido che sia mai stato completato.

- Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis ha firmato poche ore fa una legge che consente di portare armi da fuoco (legalmente acquistate, molto semplice negli Usa) in pubblico senza licenza, controlli o addestramento. L'unico requisito è una carta d'identità valida. La legge entrerà in vigore il 1° luglio.

- A Cancun, in Messico, almeno quattro persone sono morte nell'attacco sferrato da un commando armato su una spiaggia vicina all'hotel Fiesta Americana Condesa. Le vittime non sono turisti, ma dipendenti della struttura alberghiera. C'entra il narcotraffico.

La Nasa ha ufficializzato i nomi dei quattro astronauti diretti verso la Luna dopo oltre cinquant'anni. Nel 2024 prenderanno il volo per la prima, storica, missione umana dal 1972. Ciascuno di loro può essere seguito su Twitter, nella lunga strada verso l'affascinante ritorno sul nostro satellite:

Reid Wiseman (@astro_reid), Commander

Victor Glover (@AstroVicGlover),

Pilot Christina Koch (@Astro_Christina), Mission specialist

Jeremy Hanson ( @Astro_Jeremy), Mission specialist.

Buona giornata, su Today.