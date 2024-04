Se crolla il fronte in Ucraina, incentivi auto (spunta un obbligo), cosa succederà a Ilaria Salis, le scommesse "pagate prima" e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 4 aprile 2024.

LINEA DEL FRONTE. Ucraina, allarme degli ufficiali: senza rinforzi la linea del fronte potrebbe crollare in certi settori. Davanti ai 300mila soldati in più che Mosca mobiliterà a giugno, "il quadro militare è cupo", scrive Politico. Zelensky abbassa da 27 a 25 anni l'età minima per la coscrizione obbligatoria. Le forze ucraine potrebbero essere costrette a cedere ancora terreno. Anche qualcuna delle grandi città rischia, va chiarito. Aumenta l'intensità degli attacchi su Kharkiv, la seconda città Ucraina: colpiti due quartieri residenziali "densamente popolati" e almeno 5 morti nella notte. Voci da Kiev lo dicono da tempo: " E' la priorità di Putin, non può perdonare il fatto che una grande città di lingua russa non abbia voluto diventare parte del mondo russo". A differenza della capitale, che ha avanzati sistemi di difesa aerea occidentali, Kharkiv è molto più indifesa.

GAZA HA FAME. I corpi dei sei operatori umanitari stranieri di World Central Kitchen uccisi da un drone israeliano sono stati portati fuori dalla Striscia. Le grandi cucine dell'organizzazione immediatamente chiuse. Sfamavano migliaia e migliaia di persone che ora, senza gas, fuoco, utensili per cucinare e, soprattutto, senza cibo faticano a mettere assieme almeno un pasto caldo al giorno. Anche l'altro ente, Anera, ha sospeso tutto. Insieme, servivano due milioni di pasti a settimana. A Gaza 1,1 milioni di persone, metà popolazione, stanno affrontando una "fame catastrofica" a causa delle restrizioni sulle consegne di aiuti. Il Norwegian Refugee Council avverte: "Orlo del baratro".Strappo del ministro della Guerra israeliano Gantz che, per la prima volta, chiede elezioni anticipate.

COSA SUCCEDE A SALIS. Sfuma l'ipotesi di candidatura di Ilaria Salis a Bruxelles con il Pd. L'eventuale elezione in Europa avrebbe aperto all'ipotesi dell'immunità parlamentare, ma ci sarebbero state comunque incertezze procedurali. Non è affatto detto che Budapest avrebbe acconsentito alla scarcerazione subito dopo le elezioni, per ragioni di "pericolosità sociale". Ora la famiglia Salis si trova in un vicolo cieco. Ciò che aspetta la militante di sinistra è un altro anno di detenzione in attesa della sentenza di primo grado. Dopo tre mesi ulteriori, si arriverebbe alla sentenza definitiva. Poi potrebbe essere espulsa dall'Ungheria per scontare la pena in Italia. Da 13 mesi in un carcere di massima sicurezza, accusata di aver picchiato tre neofascisti. Rischia una condanna a dieci anni di carcere nonostante la prognosi degli aggrediti fosse di pochi giorni.

INCENTIVI AUTO. I nuovi incentivi per l'auto che il governo Meloni sta per varare avranno un preciso vincolo: i beneficiari dovranno mantenere il veicolo acquistato per almeno un anno, se persone fisiche, e per almeno due anni nel caso di persone giuridiche. Gli incentivi sono attesissimi perché per i modelli elettrici arriveranno fino a 11mila euro, incrementabili fino a 13.500 euro per chi ha Isee sotto 30mila euro.

COLLASSA LA SANITÀ. La sanità italiana è in estrema difficoltà: va a essa solo il 6,5% del Pil. La preoccupazione degli scienziati italiani che sottoscrivono una lettera aperta. Mancano circa 10-15 mila medici, soprattutto nei pronto soccorso, nelle chirurgie, nelle rianimazioni. Paghe basse rispetto all'estero, e ritmi assurdil. La crisi riguarda anche gli infermieri, che sarebbero addirittura 65 mila in meno del necessario. Al punto che la Regione Lombardia sta reclutando tra i 400 e i 500 infermieri in Sudamerica, precisamente tra Argentina e Paraguay, dove è volato l'assessore al Welfare Bertolaso. Abbiamo anche un problema di ospedali vecchi: solo il 18% è stato costruito dopo il 1990. Una percentuale più alta, il 27%, risale a prima della fine della Seconda guerra mondiale.

CENTRODESTRA COMPATTO. La mozione di sfiducia presentata alla Camera, con cui Salvini era accusato di avere un rapporto ambiguo con Putin, tanto da "non poter rappresentare degnamente la Repubblica italiana", non passa. Oggi l'altra mozione di sfiducia, destinata alla ministra del Turismo Santanché. Non passerà neanche questa, anche se in tanti sono pronti a giurare che Meloni la farà poi dimettere, quando arriverà il rinvio a giudizio. Il centrodestra, intanto, dimostra un elemento ricorrente: nonostante divisioni interne vere, reali, quando c'è da evitare di fare regali al centrosinistra è più compatto di un blocco di cemento, non si sfila nessuno. Il centrosinistra fa molta più fatica. Ma alle europee ogni partito corre da sé, le coalizioni non contano.

SCOMMESSE IN ANTICIPO. Non è la prima volta che accade, ma con 9 giornate ancora da giocare, Sisal sta rimborsando chi ha puntato sull’Inter campione d'Italia 2024, anche se la vittoria dello scudetto non è matematica. Lo scorso anno Better e GoldBet fecero lo stesso col Napoli. Perché pagare in anticipo? Fidelizzare i clienti e farsi pubblicità. Ma Repubblica evidenzia che così si spinge a scommettere subito la somma ottenuta. Le associazioni che si battono contro la ludopatia (piaga sociale vera, pervasiva, e pochissimo raccontata) confermano: "Ricevere in anticipo i soldi è un incentivo, rinforza il pensiero magico alla base di tutto: se sono così bravo da indovinare il vincitore, scommetto di nuovo".

Vi segnalo inoltre in breve:

STRAGE MOSCA. Gli Stati Uniti avevano avvertito la Russia che il Crocus City Hall di Mosca era uno dei possibili obiettivi di un attacco terroristico. Lo scrive il Washington Post, citando funzionari americani a conoscenza della questione. Secondo i funzionari, i russi avevano ricevuto l’avvertimento più di due settimane prima dell’attentato che ha causato 137 vittime.

RAMADAN. Sei leader musulmani americani hanno declinato l’invito a cena della Casa Bianca durante il Ramadan e definito l’incontro "inappropriato" dato il continuo sostegno dell’amministrazione americana a Israele-

AMAZON TAGLIA. Amazon va avanti con la mannaia. il colosso guidato da Jeff Bezos ha operato nuovi tagli al personale nelle vendite e marketing. Dalla fine del 2022 e proseguendo per tutto il 2023, il gruppo di Seattle ha già ridotto il numero di dipendenti di oltre 27.000 unità, in tutti i settori, il piano più aggressivo nella sua storia.

TRA LE MACERIE. Le rigide norme edilizie e la buona preparazione ai disastri hanno evitato che il bilancio del fortissimo terremoto a Taiwan fosse catastrofico: "solo" 9 morti accertati, ma ci sarebbero ancora un centinaio di persone intrappolate sotto le macerie e sotto i tunnel che attraversano le montagne, tra cui 70 operai rimasti bloccati in due cave.

"200 MILA AUTO". Mirafiori, lo stabilimento simbolo di quella che era la Fiat, rischia un lento spegnimento secondo i sindacati. Servono 200mila auto prodotte all'anno. Ora sono 40-50mila. Si punta tantissimo sulla 500 elettrica, che potrebbe arrivare a 100mila unità all'anno grazie al 20% in più di produzione stimato con gli incentivi. Ma l'elettrico non basterà.

ARMI ITALIANE. Oltre 6,3 miliardi di autorizzazioni per la vendita di armi italiane all’estero nel 2023: continua l’export verso Paesi autoritari o con violazioni di diritti umani.

FIORENTINA OK. La Fiorentina vince 1-0 contro l'Atalanta la semifinale di andata della Coppa Italia. La finalista si deciderà nella gara di ritorno a Bergamo del prossimo 24 aprile.

