Pentimento "bluff" di Sandokan, la droga degli sciamani, beffa per chi compra su Shein e Temu, come cambia la Serie A e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

SANDOKAN AL 41 BIS. La Procura di Napoli ha deciso di interrompere il percorso di collaborazione avviato cento giorni fa dall'ex capoclan dei Casalesi Francesco 'Sandokan' Schiavone. Gli inquirenti hanno deciso di revocare il programma di protezione cui era stato sottoposto l'ex boss della Camorra. Si è ritenuto che le dichiarazioni finora rilasciate da Schiavone non fossero utili. Un pentimento bluff, insomma. Sandokan ritorna al 41 bis. Dai suoi racconti ci si aspettavano rivelazioni importanti su molti misteri irrisolti, come l'omicidio in Brasile nel 1988 del fondatore del clan, Antonio Bardellino, ma soprattutto sui malati intrecci camorra-politica e sul traffico di rifiuti tossici. Nulla del genere.

ALEX MORTO DOPO L'AYAHUASCA. Alex Marangon, giovane barista veneto 25enne, è stato ritrovato morto martedì su un isolotto nel Piave. Nel weekend era scomparso dopo aver consumato un decotto psichedelico naturale (durante un ritiro spirituale), vietato in Italia: si chiama ayahuasca, la "droga degli sciamani". Solo nel 2022 in Italia è stata inserita nella lista delle sostanze stupefacenti o psicotrope: vietato utilizzarla in qualsiasi tipo di raduno. L'unica certezza è che sabato sera, all'abbazia di Vidor, tutti avrebbero fatto abbondante uso di ayahuasca. Solo l'autopsia potrà chiarire quali siano i legami con il possibile malore che potrebbe aver portato alla morte di Marangon.

CARCERI BOLLENTI . Il governo ha varato un decreto sulle carceri, in cui il sovraffollamento è allarmante (14.500 detenuti in più rispetto ai posti disponibili). Disposte mille assunzioni di agenti, ma sono oltre 18mila le unità mancanti alla polizia penitenziaria. Il provvedimento alza da 4 a 6 le telefonate ogni mese, una minuscola boccata di ossigeno per i ristretti. E poi c'è lo snellimento delle procedure quando il detenuto matura i requisiti per chiedere il bonus della buona condotta. Un pannicello caldo. Rimangono insolute le gravissime carenze nell’assistenza sanitaria, le strutture sono fatiscenti, la disorganizzazione generale è "imperante" (parola dei sindacati).

BIDEN SPALLE AL MURO. Spuntano piccole crepe ogni giorno nella diga difensiva di Biden. La sensazione diffusa è che i prossimi giorni saranno cruciali. Fioccano smentite e voci incontrollate, è da una settimana che tutte le firme del New York Times consigliano caldamente al presidente di fare un passo indietro. Secondo la Cnn almeno 25 parlamentari sarebbero pronti a uscire allo scoperto. Ma tutti i governatori democratici lo difendono, il suo staff sta tentando di ricostruire l'immagine, dopo il dibattito shock di una settimana fa. Il punto è che nessuno gli può strappare la stravinta nomination. Solo lui può fare il passo indietro, le pressioni aumentano. Potrebbero essere decisive le prossime apparizioni in pubblico e in tv.

BRITANNICI AL VOTO. Oggi oltre 50 milioni di britannici al voto. I risultati si sapranno alle 22 (le 23 in Italia), ma sono scontati. Il Labour tornerà al potere dopo 14 anni, e lo farà con una maggioranza schiacciante. Il nuovo primo ministro sarà Keir Starmer, fautore di politiche moderate, equilibrato sul post-Brexit, che ha negli anni marginalizzato la sinistra del partito. Il radicalismo di Corbyn è lontanissimo. Starmer è un avvocato specializzato in diritti umani, è cresciuto nel ricco Surrey, ma è il primo capo di partito a provenire dalla classe lavoratrice dai tempi di Margaret Thatcher. Che sia tempo di "cambiare il timoniere" in Inghilterra lo hanno compreso e accettato tutti, anche negli ambienti conservatori.

DAZI SU SHEIN E TEMU. L'Ue sta lavorando a una legge che imponga dazi all'importazione di beni a basso costo acquistati da piattaforme online esterne al mercato europeo. La mossa è anticipata dal Financial Times, nel mirino ci sarebbero soprattutto i rivenditori cinesi come Temu, AliExpress e Shein, grandi protagonisti del mercato grazie ai loro prodotti venduti a pochi euro. Oggi le regole prevedono una soglia di 150 euro di esenzione dai dazi doganali per gli acquisti online, destinata a piccoli regali o pacchetti personali. La proposta è di abbassare la soglia per tutte le piattaforme di e-commerce extra-Ue. La crescita anche in Italia di Shein e Temu è coincisa con l'aumento dell’inflazione: i consumatori comprano sempre più prodotti a basso costo, a discapito di quelli più cari.

Vi segnalo inoltre in breve:

CERCIELLO REGA. Maxi sconto di pena ai due giovani americani che avevano ucciso a coltellate il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega a Roma, in un giorno d'estate di cinque anni fa. 15 anni e due mesi a Finnegan Lee Elder e 11 anni e quattro mesi a Gabriel Natale Hjorg. Pene notevolmente ridotte rispetto all'ergastolo inflitto in primo grado e ai 24 e 22 anni in secondo grado. Escluse praticamente tutte le aggravanti. La vedova: "Una vergogna".

BOZZOLI IN FUGA. È in fuga con moglie e figlio Giacomo Bozzoli, il 39enne condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario. Alle 5.51 del 23 giugno è stato registrato un passaggio della sua Maserati Levante dal portale di Manerba, in provincia di Brescia, due minuti più tardi da quello di Desenzano e ancora alle 6.03. Potrebbe essere in Francia o nei Balcani.

OMICIDIO IN VENETO. Vincenza Saracino trovata sgozzata in un casolare abbandonato: era scomparsa nel nulla da 24 ore. La donna, 50enne, originaria di Molfetta, lavorava in un sexy shop di Preganziol (Treviso), gestito dal marito. Lunedì alle 17 si è allontanata dal negozio e di lei si erano perse le tracce.

FIUMICINO SORRIDE. La Commissione europea ha dato il via libera all'operazione che porterà il gruppo tedesco Lufthansa ad acquisire il 41% di Ita Airways, però l'acquisizione al 100% verrà concretizzata entro il 2033. Nuove assunzioni all'orizzonte dal bacino della cassintegrazione di Alitalia. Ita ha chiarito ieri che non dovrà cedere a concorrenti diritti su Fiumicino. E neanche Lufthansa dovrà farlo: lo scalo avrà un ruolo sempre più centrale.

MONITO DI MATTARELLA. No all'assolutismo di Stato. No ad un'autorità senza limiti, potenzialmente prevaricatrice. Nessuna restrizione in nome del dovere di governo: una democrazia della maggioranza sarebbe un'insanabile contraddizione. La democrazia è non violare i diritti delle minoranze. Sono le indicazioni del presidente della Repubblica Mattarella nella riflessione sul rapporto tra libertà e democrazia svolta a Trieste

TASSE DILUITE. Dal prossimo anno le tasse sino a 120 mila euro di arretrato si potranno pagare anche in 84 rate, ovvero in sette anni, dal 2027 si salirà a 96 e a 108 nel 2029. Sopra la soglia dei 120 mila euro i contribuenti alle prese con acclarate difficoltà finanziarie potranno invece saldare i loro debito col Fisco in 120 rate, ovvero 10 anni.

CAMBIA LA SERIE A. Oggi alle 12 (diretta sul canale Youtube della Lega) il varo del calendario della Serie A 2024/25. Cambio lo sponsor, Eni e non più Tim. La vera novità sono le almeno tre partitissime collocate alle 15 di ogni domenica tutta la stagione per catturare l'audience sia americana che asiatica. Si parte nel fine settimana del 17-18 agosto.

SINNER SPETTACOLO. Il derby a Wimbledon fra l'unico tennista italiano che una finale sul Centre Court l'ha già assaggiata e uno che l'ha messa nel mirino è finito 7-6 7-6 2-6 7-6. Sinner si impone su Berrettini al termine di una grande partita e avanza al terzo turno.

