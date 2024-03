Allerta meteo (per tutta la settimana), cosa rischia Meloni domenica, Makka che ha ucciso il padre, il giallo di Kate Middleton e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 4 marzo 2024.

ALLERTA PIOGGIA. Da anni l'area del Monte Rosa aspettava una nevicata così copiosa. In Valle d'Aosta più di 6.000 persone sono isolate a causa del pericolo valanghe. Il maltempo preoccupa anche il resto d'Italia, sarà un lunedì di forti piogge, torrenziali in certe zone, e rischio frane: oggi in Piemonte ed Emilia-Romagna è allerta arancione, gialla in altre 15 regioni. Le previsioni non sono buone. Nel corso della settimana almeno tre distinte perturbazioni torneranno a interessare l'Italia con un nuovo carico di pioggia e neve fino al prossimo weekend (compreso).

MELONI RISCHIA IN ABRUZZO. In Sardegna è caos sull'esito delle elezioni, Todde dovrà attendere sino a fine mese per essere proclamata vincitrice. La legge non prevede riconteggio totale. Si può fare ricorso al Tar nelle singole circoscrizioni, la sensazione è che al centrodestra faccia più che altro comodo l'incertezza, per non gonfiare le vele del centrosinistra in Abruzzo, dove si vota domenica per le regionali. Meloni si precipita in zona per difendere il governatore uscente, Marsilio, un fedelissimo. I sondaggi dicono "testa a testa", la premier ha deciso di politicizzare il passaggio locale, perché un secondo ko segnerebbe ufficialmente la fine della luna di miele tra italiani e Fratelli d'Italia.

MAKKA CHE HA UCCISO IL PADRE. Voleva difendere la madre dopo anni di botte, incassate senza mai dire nulla. Botte che lui, esperto nelle arti marziali, era capace di dare senza lasciare lividi. Makka Sulaev, studentessa modello, 18 anni appena, ha confessato l'omicidio del padre Akhyad Sulaev, 50 anni, a Nizza Monferrato (Asti), con un coltello da cucina. Emerge un quadro di violenze fisiche e psicologiche. Oggi l'udienza di convalida del fermo.

SOLO GUERRA. Israele non ha inviato la delegazione al Cairo, Hamas non ha presentato la lista con gli ostaggi ancora vivi, si allontana la possibilità di un cessate il fuoco a Gaza entro l'inizio del Ramadan. Tra gli oltre 30mila morti nella Striscia anche due gemellini di 4 mesi, un maschio e una femmina, nati poco dopo il 7 ottobre e morti sotto le bombe insieme ad altri 12 membri della stessa famiglia, tra cui il padre: hanno conosciuto solo la guerra nella loro brevissima vita.

QUANDO TORNA CHICO FORTI. Non sarà immediato il rientro di Chico Forti, 65 anni. Condannato per l'omicidio di Dale Pike negli Usa, sconterà il resto della sua pena in carcere o agli arresti domiciliari, ma almeno in Italia e con la possibilità di permessi-premio. Le procedure per l'estradizione e la presa in carico da parte della giustizia italiana potrebbero durare un paio di mesi. Lui si è sempre proclamato innocente.

VOLI DI STATO. I membri del governo di destra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia) sono quelli che di più hanno utilizzato i voli di Stato: 165 volte nel 2023, contro i 157 del 2022 (quasi tutto governo Draghi), i 126 del 2021 (sempre governo Draghi e due mesi di governo Conte II) e, saltando il 2020 anno del covid, i 49 voli di Stato del 2019 (governo Conte I).

Vi segnalo inoltre, in breve:

MAR ROSSO. La nave da guerra italiana Caio Duilio ha abbattuto nel Mar Rosso un drone esplosivo delle milizie Houti. Le milizie combattono da una decina di anni per il controllo dello Yemen, con l'aiuto militare dell'Iran, con l'obiettivo di creare problemi agli occidentali nella regione. La crisi si è acuita nei mesi scorsi, perché Suez è un imbuto chiave per il commercio mondiale.

UCRAINA. Un'analisi del New York Times lanciato l'allarme: in base a immagini via satellite e commenti di fonti militari, le forze russe hanno compiuto rapidi progressi negli ultimi giorni a causa delle barriere difensive "sorprendentemente scarse" create dall'Ucraina. Zelensky torna a chiedere all'Occidente di velocizzare la fornitura di altre armi.

EVASIONE DI MASSA. Alcune bande armate hanno preso d'assalto la prigione principale di Port-au-Prince, capitale di Haiti, provocando l'evasione della maggioranza dei detenuti, circa 4 mila persone.

TREDICESIMA. In Svizzera sarà introdotta la tredicesima per tutti i pensionati. Vince il sì al referendum promosso dai sindacati con il sostegno della sinistra. Spetta ora al governo definire le esatte modalità di finanziamento della riforma. Un numero crescente di pensionati fatica ad arrivare a fine mese. A Zurigo e Ginevra il costo della vita è tra i più alti al mondo.

NON CI SONO BAGNINI. La legge parla chiaro, ne serve uno ogni 180 metri. Mancano almeno 4mila bagnini in tutta Italia per la stagione turistica. Ai giovani il mestiere non interessa più, si guadagnano circa 1.600 euro al mese ma il boom dei prezzi delle locazioni ha fatto sì che non vengano più forniti vitto e alloggio. Federalberghi conferma: "Situazione critica"

CHIARA FERRAGNI. "Sono stati due mesi e mezzo tosti in cui mi sono trovata al centro di una ondata d'odio, non ero preparata", ha detto Chiara Ferragni da Fabio Fazio. Un'intervista super attesa ma sostanzialmente deludente per gli appassionati di gossip.

KATE MIDDLETON. Sui tabloid britannici impazzano le preoccupazioni per Kate Middleton, che da oltre un mese e mezzo, dopo un intervento chirurgico, è scomparsa dai radar. Ipotesi, dietrologie, complottismo. Non avendo nemmeno ruoli istituzionali veri e propri, non è costretta ad alcuna trasparenza, nemmeno minima. Avrebbe rivelato solo a pochissimi fidati le sue condizioni di salute.

JUVE ANCORA KO. Buio fitto per la Juventus, che perde 2-1 in casa del Napoli. Sempre più insistenti, per usare un eufemismo, le voci su una separazione con Allegri a fine stagione. La lotta per un posto Champions alle spalle dell'Inter, ormai in fuga Scudetto, è più aperta che mai.

Buona giornata, su Today.it.