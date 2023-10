Strage di giovani a Mestre (21 morti, tutte le ipotesi sulle cause dell'incidente) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 4 ottobre 2023.

L'INCIDENTE A MESTRE. Disastroso incidente a Mestre: ieri sera un autobus elettrico è uscito di strada (il guardrail non ha tenuto) ed è precipitato per una quindicina di metri dalla rampa Vempa del cavalcavia Rizzardi, schiantandosi vicino alla ferrovia sottostante e prendendo fuoco (a causa delle batterie). A bordo c'erano una quarantina di persone: almeno 21 morti - tra cui due bambini - e 15 feriti. Le vittime, molte in giovane e giovanissima età, sono di diverse nazionalità, tra di loro turisti ucraini, tedeschi, francesi e croati. In corso l'identificazione. L'autista Alberto Rizzotto, 40 anni, sarebbe l'unico italiano tra le vittime. Era un mezzo di linea, ma adibito al trasporto degli ospiti del campeggio gestito da cittadini cinesi a Marghera, il camping Hu. L'ipotesi principale è il malore di chi era alla guida (non ci sono praticamente segni di frenata), ma ovviamente per ora nulla si può escludere: un guasto, una sbandata improvvisa per cause da appurare, una collisione nel traffico con un altro mezzo prima di precipitare. Sarebbero invece meno concrete le ipotesi colpo di sonno, manovra azzardata o alta velocità. Ma servirà tempo per le indagini, oggi è il giorno dello strazio.

TUNISIA NON SICURA. La Tunisia non è un Paese sicuro: non rispetta democrazia, stato di diritto, separazione dei poteri, diritti umani. Dopo il tribunale di Catania, quello di Firenze rifila una mazzata a uno dei pilastri della politica sull'immigrazione del governo Meloni. "Disapplicando il decreto emanato dopo la strage di Cutro, annulla l'espulsione di un migrante tunisino a cui il Viminale aveva negato lo status di rifugiato", scrive oggi la Stampa. Il decreto ha efficacia solo sul caso concreto, ma le argomentazioni sono generali e destinate a sollevare nuove polemiche. Nell'ultimo ano la rotta tunisina è diventata la prima via d'ingresso in Europa, percorsa anche da migranti subsahariani, mentre prima era usata solo da cittadini tunisini.

SOSPIRO DI SOLLIEVO MARELLI. La Marelli ha deciso di sospendere a tempo indeterminato i licenziamenti e, su suggerimento del ministro Urso, ha dato mandato a un advisor di ricercare un possibile compratore per il sito di Crevalcore. Il posto di lavoro dei 229 dipendenti dello stabilimento bolognese per ora è salvo. Era diventato un caso nazionale, oltre che una vertenza simbolo della crisi globale dell'automotive. Lunghi e faticosi giorni di sciopero e presidi portano risultati. Ma un nuovo serio, vero investitore per "reindustrializzare" Crevalcore per ora non c'è.

STUDIARE SOTTOTERRA. Kharkiv è a un passo dalla Russia, il confine dista solo 30 km dalla seconda città più grande dell'Ucraina. Qui, è notizia delle ultime ore, nascerà la prima scuola interamente sotterranea per fare studiare in sicurezza i bambini: consentirà a migliaia di studenti di continuare la loro istruzione di persona in sicurezza anche durante la minaccia missilistica. L'altro ieri gli attacchi russi hanno colpito nuovamente la regione. In tutto il Paese più di 360 scuole sono state distrutte e oltre 3.000 danneggiate da inizio invasione. Oggi solo un terzo degli scolari ucraini va a scuola, spesso in rifugi di fortuna senza riscaldamento o in stazioni della metropolitana. Il freddo inverno è alle porte, la fine della guerra non si intravede.

CIMICI A PARIGI. Un'invasione di cimici dei letti ha colpito Parigi e altre città francesi, provocando un'ondata di "insettofobia" e sollevando interrogativi nell'opinione pubblica in vista delle olimpiadi del prossimo anno. In realtà non è un boom improvviso, il numero di avvistamenti è in costante aumento da anni e in estate la situazione peggiora sempre. La notizia è sulle prime pagine dei quotidiani transalpini. Se ne iniziano a notare sui treni e forse anche nei cinema. Ci sono diversi fattori dietro al fenomeno, in primis, semplicemente, la globalizzazione (commercio di container, turismo e immigrazione). La cimice - cimex lectularius - va dove vanno gli umani. Dopo la seconda guerra mondiale, furono sterminate con l'uso diffuso del DDT. Ma nel corso degli anni molte sostanze chimiche sono state bandite (e meno male). Psicosi sia, dunque: per quanto ripugnanti, le cimici dei letti non trasmettono malattie.

Vi segnalo inoltre, in breve:

ANSIA CAMPI FLEGREI. Massima attenzione sul bradisismo in atto nei Campi Flegrei. Si corre ai ripari per definire i piani di evacuazione che non sono mai stati completati. C'è preoccupazione perché il sistema della mobilità esistente sembra insufficiente a spostare grandi masse.

SALE LA BOLLETTA. Aumenta del 4,8% a settembre la bolletta del gas rispetto ad agosto sul mercato tutelato, fa sapere l'Arera. Il rincaro è interamente dovuto all'aumento rispetto ad agosto del prezzo medio del metano. Il Codacons fa i conti: con gli aumenti di luce e gas una famiglia spenderà 181 euro in più all'anno.

ITALIA IN MOTO. Boom d'immatricolazioni di motociclette in Italia, mai così alte dal 2011 a oggi: saranno 300mila a fine 2023.

CHIESA DI FRANCESCO. Da Papa Francesco segnali di apertura a divorziati e gay: comunione per le persone risposate e benedizione per le coppie omosessuali, ma chiarisce che "il matrimonio è un’unione tra uomo e donna".

COLPO DI TRUMP. Terremoto politico-parlamentare negli Usa. Lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy è stato destituito con una mozione di sfiducia: è la prima volta che accade nella storia americana. A proporre la mozione il deputato del suo partito Matt Gaetz, un fedelissimo di Donald Trump.

INIEZIONE LETALE. Michael Zack, 54 anni, condannato per l'omicidio di due donne nel 1996, è stato giustiziato con iniezione letale in Florida. Diciannovesima condanna a morte del 2023 nel Paese. Le sue ultime parole: "Ero un alcolizzato e un tossicodipendente. Ho fatto cose che hanno ferito molte persone, da allora mi sono svegliato ogni singolo giorno pieno di rimorso".

CASO SANZIONI. Damen Shipyards, il maggiore costruttore navale olandese, ha citato in giudizio il governo per le perdite inflitte alla sua attività dalle sanzioni contro la Russia, un raro caso di azienda europea che porta in tribunale le sue rimostranze per le conseguenze "aziendali" dell'invasione dell'Ucraina.

CHAMPIONS LEAGUE. Una vittoria e una sconfitta per le italiane impegnate ieri sera in Champions League. L'Inter ha battuto in casa i portoghesi del Benfica per 1-0 con gol di Thuram, mentre il Napoli è stato fermato al Maradona dal Real Madrid che si è imposto per 3-2.

