Quattro secondi per morire a Brandizzo, il bimbo impiccato nel finestrino, come si è salvato Bagnaia e le ultime notizie da sapere per iniziare la giornata

COSA SUCCEDE SU USTICA. Cosa cambia dopo le parole di Giuliano Amato, ex premier ed ex presidente della Corte costituzionale, secondo cui la strage di Ustica sia stata colpa di un missile francese, nell'ambito di un'operazione Nato nei cieli italiani per eliminare Gheddafi, mentre invece morirono 81 persone innocenti sul Dc9 dell'Itavia? L'esecutivo sarà spinto dall'opinione pubblica e dall'associazione delle vittime a fare qualcosa. Se non agisse in alcun modo, qualcuno potrebbe dire che Meloni non voglia cercare la verità, ma è una situazione molto delicata. Realisticamente, solo ulteriori acquisizioni documentali, magari dall'estero, potranno chiarire in modo definitivo la verità e rompere il "muro di gomma".

4 SECONDI PER MORIRE. Sono passati soltanto quattro secondi, la notte del 30 agosto, dall’istante in cui il treno è comparso all'orizzonte al momento in cui ha travolto i cinque operai a Brandizzo. Non lo hanno visto né sentito. Ci sarebbero state tre telefonate ma nessun nulla osta sarebbe stato concesso per l'inizio dei lavori sul binario. Gli inquirenti sono al lavoro per comprendere se l'imprudenza di iniziare a lavorare per effettuare manutenzioni prima di aver ottenuto l'interruzione della linea fosse o meno una prassi consolidata. O meglio: capire se procedere con i lavori senza avere il permesso sia stata una sciagurata scelta delle persone coinvolte o, al contrario, se in questo comportamento possano esserci delle abitudini, delle consuetudini e delle richieste. Nessuna data per i funerali: ci vuole ancora molto tempo per ricomporre le salme e per collegare i poveri resti di volta in volta a un'identità. Dolore su dolore per i parenti: dovranno fornire tutti i documenti potenzialmente utili a riconoscere ciò che resta dei propri cari: radiografie, esami clinici, impianti ai denti, tatuaggi, cicatrici. Oggi a Vercelli sciopero generale e manifestazione.

BIMBO IMPICCATO NEL FINESTRINO. Una fatalità, un incidente domestico tanto assurdo quanto terrificante. Filippo F., 5 anni da compiere tra pochi mesi, è morto sull'elicottero che lo portava a Torino. È morto nella vigna di famiglia a Vische: è rimasto impiccato nel finestrino, mentre tentava di entrare nell'Ape dello zio dalla parte dello sportello della guida. La testa incastrata tra il cristallo e il montante dello sportello, i piedi che scivolano lungo la carrozzeria. Il povero Filippo è morto per le fratture alle vertebre della base del collo. Una tragedia senza responsabilità, di nessuno, e per questo forse ancora più angosciante.

BAGNAIA "MIRACOLATO". Pecco Bagnaia al Gp di Catalogna è stato disarcionato dalla sua Ducati ed è caduto sulla pista mentre 20 MotoGp arrivano a tutta velocità: l'impatto è stato inevitabile, l'incidente impressionante: Binder l'ha investito ma colpendo solo le gambe. Pecco sta bene, gli esami non hanno evidenziato nessuna frattura. Un mezzo miracolo. "Il problema di questo tipo di incidente, cioè per investimento, è che è difficilmente arginabile - spiega Loris Capirossi al Corriere della Sera - Sui piloti non si possono mettere protezioni in ferro, andrebbero a penalizzarne la mobilità, ma solo semirigide. Proteggono certi punti, ma non tutti. Per questo quanto vissuto da Pecco resta l'eventualità più complicata da risolvere. Binder gli è passato sopra le caviglie, in quella zona i piloti hanno delle ulteriori protezioni interne, oltre a quelle semirigide sul frontale dello stivale". La differenza oggi la fa anche la tuta: "O meglio, il suo materiale. È fatta in pelle di canguro, che è dieci volte più resistente di quella di mucca, utilizzata fino alla fine degli anni 90. Ci sono protezioni ovunque e pure un Airbag che va a proteggere collo, clavicole e cassa toracica, attivandosi subito in caso di caduta". Ma serve anche fortuna.

LE DIMISSIONI DI REZNIKOV. Il caso di una fornitura di divise strapagate e di pessima qualità fa saltare una carica importante nel governo dell'Ucraina in guerra. Oleksij Reznikov, ministro della Difesa, deve lasciare la poltrona, lo ha deciso Zelensky. Reznikov, che ha sempre respinto ogni accusa, era stato accusato di essere coinvolto in un caso di corruzione per i prezzi gonfiati. A scoprire lo scandalo sono stati i media ucraini: oltre 200mila divise pesanti inadeguate fabbricate in Turchia grazie a un discutibile appalto, visto che all'inizio dell'accordo dovevano costare 26 dollari a capo, ma una volta sbarcate a Kiev il prezzo era salito a 86 dollari. Zelensky nomina il fedelissimo Umerov nuovo ministro della Difesa.

I SONDAGGI DI MELONI. Secondo le nuove rilevazioni di EuromediaResearch, la fiducia in Giorgia Meloni scende sotto la soglia psicologica del 40%. Anche Fratelli d'Italia perde quasi un punto percentuale attestandosi al 26,5%, facendo lievitare la Lega di Salvini al 10,5%.

MANOVRA SENZA SOGNI ELETTORALI. Sarà una legge di Bilancio "prudente e rispettosa delle regole", dice Giorgetti, ministro dell'Economia, con qualche risorsa per il taglio del cuneo fiscale e le politiche per lavoro e famiglie, ma nessuno spazio per sogni elettorali come la riforma delle pensioni. "A pensare al superbonus mi viene mal di pancia", ha detto intervenendo al forum Ambrosetti.

RINCARI OVUNQUE. Tra impennate tipiche del ritorno a scuola (libri e corredi scolastici), aumenti già decisi (bus e metro) o imminenti (bollette e mutui), e rialzi imputabili in tutto o in parte al cambiamento climatico (dal carrello della spesa alle assicurazioni), l'autunno alle porte è uno stress test per i conti di lavoratori e pensionati. Secondo le ultime stime, l'inflazione cresce dello 0,4% su base mensile e del 5,5% su base annua.

CAPRETTA UCCISA. I ragazzi che hanno ucciso una capretta a calci ad Anagni, dodici, cinque minorenni e sette maggiorenni, dai 17 ai 22 anni, sono stati tutti identificati. Finiscono sotto inchiesta anche gli animalisti, che durante una protesta hanno mostrato i cartelli con i nomi dei dodici ragazzi indagati e sono andati sotto casa di uno di loro.

ORSA AMARENA. L'ipotesi di reato è di uccisione di animale per crudeltà o senza necessità. Andrea Leombruni, commerciante indagato per aver ucciso l’orsa Amarena sotto casa, ripete: "Ho sbagliato, è successo nel pollaio, uno spazio piccolissimo. Io mi ero appostato per vedere chi fosse entrato, mi sono trovato all’improvviso quest’orso e ho fatto fuoco per terra. Non ho mirato, il fucile aveva un solo colpo".

MILANESI IN TESTA. Nella terza giornata della Serie A di calcio l'Inter travolge 4-0 la Fiorentina a San Siro con doppietta di Martinez e aggancia il Milan in vetta di classifica. Seguono appaiati Juventus e Lecce, che battono rispettivamente 0-2 l'Empoli e 2-0 la Salernitana. Bene anche il Torino, che vince 1-0 contro il Genoa.

DOMINIO VERSTAPPEN. Verstappen vince il Gp d'Italia di Formula 1, precedendo l'altra Red Bull di Perez; terza e quarta le rosse di Sainz e Leclerc. Il ferrarista spagnolo è stato poi rapinato dell'orologio a Milano, ma è riuscito a recuperarlo bloccando e facendo arrestate i colpevoli.

