A chi conviene il condono di Salvini, 1.000 bambini amputati, le due "verità" sui migranti, il flop delle ricariche elettriche e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 5 aprile 2024.

ECCO IL CONDONO. Altro che Vannacci, il vero asso nella manica di Salvini per le elezioni europee è un mini-condono, tramite decreto (Meloni presa in contropiede). Si parla di una legge per "sanare tutte le difformità interne alle abitazioni che stanno bloccando milioni di italiani e di immobili che potrebbero essere tranquillamente rimessi sul mercato". Insomma, abusi veri come la finestra, la tettoia, il tramezzo, il soppalco, la veranda, la cameretta spuntata dal nulla. Ma anche, forse soprattutto, i cambi di destinazione d'uso degli immobili. Confedilizia, ovviamente, apprezza. Però i condoni di qualsiasi tipo negli ultimi tre decenni, che hanno mandato messaggi devastanti, hanno portato nelle casse dello Stato poco più di 100 miliardi di euro, meno di quanti ne sottragga l'evasione fiscale in un anno. Non un affare sensazionale, tranne per chi gli abusi li ha fatti.

1.000 BIMBI AMPUTATI. La guerra a Gaza continua ma il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e il nord della Striscia, per la prima volta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso, per permettere il passaggio di aiuti umanitari. Quasi 26.000 bambini sono stati uccisi o feriti in 6 mesi di guerra, in basi ai dati di Save the Children: più di 13.800 minori uccisi, più di 12.000 bambini feriti. Ad almeno 1.000 bambini sono state amputate una o entrambe le gambe.

IPOTESI FEMMINICIDIO. Sembrava un incidente o un suicidio, ma si fa strada con forza l'ipotesi del femminicidio. Poche ore fa gli investigatori hanno fermato un uomo, 46 anni, con l'accusa di omicidio. Angelina Cristina Souares de Souza, 46 anni, italo-brasiliana, all'alba di ieri è precipitata da un palazzo occupato di via Fasan a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il fermato avrebbe avuto una relazione con la donna. Avrebbe scaraventato lui la vittima giù dal palazzo, per poi chiamare gli agenti raccontando la versione del suicidio.

DUE "VERITÀ" SUI MIGRANTI. L'anticiclone si estende all'Europa meridionale: significa nuova ondata di partenze verso le coste italiane. Ieri un barchino è affondato a sud-ovest di Lampedusa: morta una 18enne. Decine di sbarchi, hotspot pieno. Poi, spari da motovedetta libica (donata dall'Italia) durante un soccorso della nave Ong Mare Jonio. Quando si apre una finestra meteo favorevole, le partenze dal Nordafrica continueranno, fino all'autunno. Non c'è campagna elettorale che tenga (prima verità). L'immigrazione viene gestita male, ma non sta segnando profondamente il nostro Paese, in 10 anni l'Italia ha avuto 100mila immigrati in più, ma anche 1,5 milioni di giovani italiani andati all'estero (seconda verità). "Il vero dramma italiano è che l'Italia non è più un Paese attrattivo": parola dell'autorevole monsignor Perego, arcivescovo. Non un estremista, per usare un eufemismo.

FLOP ELETTRICO. Negli Stati Uniti è un flop il piano federale per le ricariche elettriche: 7 stazioni in due anni, anche se per costruire l’infrastruttura sono stanziati 7,5 miliardi, in gran parte inutilizzati: lo racconta oggi il Sole24Ore. L’obiettivo è un network con 500mila speciali colonnine lungo strade e autostrade, trasformando i trasporti entro i prossimi sei anni. Biden ci crede. Le sette stazioni attuali del piano federale offrono in tutto solo 38 prese ai viaggiatori. Negli Usa esiste già, ovviamente, un network con 180mila punti ricarica, ma geograficamente mal distribuiti e spesso non in grado di fare ricariche rapide. L'elettrico è il futuro, ma è anche il presente: perché nella campagna elettorale i repubblicani attaccheranno sulle rinnovabili, per gli "sprechi" e i "progetti inutili".

Vi segnalo inoltre in breve:

TERREMOTO TAIWAN. Le squadre di soccorso continuano, a Taiwan, le operazioni di salvataggio di oltre un centinaio di persone rimaste intrappolate dopo il forte terremoto. Le rigide norme edilizie e la buona preparazione ai disastri naturali, tuttavia, sembrano aver evitato un'ecatombe.

TEHERAN MINACCIA. L'Iran minaccia di attaccare Israele. Tutta la leadership iraniana ha giurato vendetta allo Stato ebraico per l'uccisione del comandante delle operazioni estere delle Guardie rivoluzionarie. Un'escalation nella regione è possibile e potrebbe arrivare oggi, Quds Day, l'ultimo venerdì del mese sacro del Ramadan.

AEREO SENZA PORTELLONE. Boeing ha pagato 160 milioni di dollari ad Alaska Air per compensare le perdite subite finora dopo la drammatica esplosione a mezz’aria a gennaio, quando un portellone si staccò durante un volo. Alaska ha affermato che il denaro coprirà i profitti persi nei primi tre mesi dell’anno e si aspetta ulteriori pagamenti nei mesi a venire.

LE NOSTRE CARCERI. Cinque milioni di euro in più per pagare ore di assistenza psicologica in carcere. Il governo corre ai ripari vista l'emergenza dei suicidi dietro le sbarre. Ma bisogna garantire una disponibilità maggiore di attività lavorative, formative, culturali. Le associazioni per i diritti dei detenuti lo dicono da anni: "Le giornate vanno riempite e non passate sul letto a guardare il soffitto".

LIDL STRAPPA. La sempre più difficile trattativa per il rinnovo del contratto di chi lavora nei supermercati diventa terreno di scontro anche tra le aziende: Lidl esce da Federdistribuzione e annuncia che applicherà ai suoi dipendenti (22mila in Italia) il nuovo accordo già siglato da Confcommercio. I sindacati nel frattempo hanno indetto un altro sciopero di otto ore.

MELONI-SCHLEIN. Il duello tv fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein prima delle elezioni si farà, dubbi a tal riguardo ce ne sono sempre meno. A sorpresa, secondo quanto rivela oggi Repubblica, potrebbe svolgersi non in un paludato studio tv, ma su Instagram. Sui social non esiste par condicio. Una trovata che certamente farebbe gioco a Pd e Fdi per polarizzare lo "scontro".

OMBRE IN PUGLIA. Terremoto nella giunta di centrosinistra in Puglia. Si è dimessa (lasciando anche il Pd) l'assessora ai Trasporti Maurodinoia, implicata nell'inchiesta per voto di scambio all'interno della quale si ipotizzano voti comprati, anche a 50 euro l'uno, alle comunali.

ESUBERI MASERATI. Alla Maserati ben 173 esuberi: 150 uscite incentivate a Modena. Non ha firmato l’accordo la Fiom-Cgil "perché è l’ennesimo segnale della dismissione di Stellantis in Italia". Ai 150 della Maserati, su 600 in organico, se ne aggiungono altri 23 che lavorano fuori dal perimetro Maserati ma dentro il gruppo Stellantis.

OSPEDALI A RISCHIO. Se il governo non dovesse ripristinare i finanziamenti di 1, 2 miliardi tagliati dal decreto Pnrr per le opere di sicurezza sismica delle strutture ospedaliere, i governatori delle Regioni (centrodestra e centrosinistra sembrano concordi) potrebbero rivolgersi alla Corte Costituzionale.

TORNA MACCIO. Uno dei più sottovalutati e caustici comici italiani, Maccio Capatonda, torna in tv. Non avrebbe mai potuto dire di no alla chiamata della Gialappa's band. "Ho cominciato con loro - ha detto - e qualsiasi cosa mi chiedano, io la farò". Anche Max Giusti, che aveva "perso la voglia di inventare personaggi", ora si sente "di nuovo come un 17enne". Sono loro i due nuovi ingressi del GialappaShow, che ritorna in chiaro su Tv8 dal 10 aprile.

ROVINOSA CADUTA. Maxi-caduta a 50 km all'ora al Giro dei Paesi Baschi. Vingegaard, trionfatore al Tour de France nel 2022 e nel 2023, si rompe costole e clavicola, stagione compromessa. Era rimasto a terra per 20 minuti. Portato via in ambulanza con l'ossigeno, si era temuto il peggio. Coinvolti Evenepoel e Roglic, meno gravi.

Buona giornata su Today.it