I funerali "rumorosi" di Giulia Cecchettin, lo sciopero dei medici e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

I FUNERALI DI GIULIA CECCHETTIN - È il giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, la ventiduenne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, reo confesso e in carcere. Le esequie saranno celebrate oggi, 5 dicembre, a Padova nella Basilica di Santa Giustina. Sono attese diecimila persone e i varchi per accedere alla chiesa saranno aperti dalle 9 (la cerimonia è alle 11), ma i molti che non riusciranno a entrare potranno contare sui maxischermi allestiti in Prato della Valle e sulle dirette tv. C'è attesa soprattutto per le parole che pronuncerà papà Gino, che si è preparato un discorso scritto, per non cedere all'emozione mentre dirà addio alla figlia. "Abbiamo scelto una chiesa grande - ha detto domenica l'uomo - affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione, lo abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio". "Fare rumore" perché Giulia Cecchettin non sia solo un numero: la vittima numero 105 di femminicidio nel 2023. Questo è l'invito che arriva dalla famiglia, ma anche dal governatore Luca Zaia, che ha proclamato il lutto cittadino in tutta la Regione Veneto.

MEDICI IN SCIOPERO - Sono 1,5 milioni le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare oggi per lo sciopero nazionale di 24 ore dei medici, dirigenti sanitari e degli infermieri. L'agitazione è stata indetta contro la Manovra e in particolare il taglio delle pensioni. A rischio tutti i servizi, compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici - circa 30mila quelli programmati che potrebbero essere rinviati - le visite specialistiche (180mila) e gli esami radiografici (50mila). Saranno in ogni caso garantite le prestazioni d'urgenza, evidenziano i sindacati che hanno proclamato lo sciopero: Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e Nursing Up. L'astensione dal lavoro è iniziata alla mezzanotte coinvolgerà il 50% dei sindacalizzati. Queste le principali richieste della categoria: assunzioni di personale; detassazione di una parte della retribuzione; risorse per il rinnovo del contratto di lavoro; depenalizzazione dell'atto medico; cancellazione dei tagli alle pensioni. In occasione dello sciopero si svolgeranno manifestazioni in tutta Italia.

COVID, OPEN DAY PER I VACCINI - Il Covid rialza la testa facendo segnare nell'ultima settimana un aumento dei ricoveri del 25%, ma la nuova campagna vaccinale procede ancora a rilento: in tutto a oggi sono un milione le persone immunizzate contro il virus. Tra gli over 70 solo il 7% si è vaccinato e tra i malati fragili, le percentuali risultano ancora più basse. Al punto che la Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi teme 15mila morti. Per fare il punto sulla scarsa adesione ai vaccini è stata convocata per oggi la cabina di regia straordinaria al ministero della Salute. Il direttore generale della prevenzione, Francesco Vaia, ha deciso di avviare un confronto per capire le ragioni dell'andamento troppo contenuto delle vaccinazioni, non solo per quelle contro il Covid, e valutare le possibili misure per superare i problemi come l'ipotesi di organizzare Open day nazionali, un'idea rilanciata più volte da Vaia nei giorni scorsi.

Gli 007 EGIZIANI A PROCESSO PER L'OMICIDIO REGENI - Andranno a processo i quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni tra gennaio e febbraio del 2016 al Cairo. Il gup di Roma ha disposto il giudizio fissando l'avvio del processo al 20 febbraio 2024 davanti alla prima sezione della Corte d'Assise. Nel processo sarà parte civile la Presidenza del Consiglio che ha sollecitato, in caso di condanna degli imputati, un risarcimento di 2 milioni di euro. "Ringraziamo tutti, oggi è una bella giornata", il commento di Paola Deffendi, la madre di Giulio. "Il Governo ha sempre cercato la verità", commenta il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

BOLLETTA DEL GAS PIU' LEGGERA - Per i dieci milioni di consumatori italiani che sono sul mercato tutelato del gas si alleggerisce la bolletta di novembre, in attesa di capire cosa succederà con il passaggio al mercato libero. L'Arera, autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente ha stabilito un calo dei prezzi dell'1,3% per la famiglia tipo in regime di tutela grazie alla flessione dei costi della materia prima. Secondo l'autorità, la spesa per il metano della famiglia tipo, che ha consumi medi di 1.400 metri cubi annui, è stata di 1.431 euro circa negli ultimi dodici mesi, al lordo delle imposte, inferiore del 17,7% rispetto all'anno precedente. Le associazioni dei consumatori definiscono la riduzione delle tariffe "insufficiente", dopo il rialzo dei prezzi di ottobre, come osserva il Codacons, che stima come, rispetto a prima dell'emergenza energia del 2020, si paghino 527 euro in più l'anno, con un rincaro del 56%.

CONDANNATO IL GIOIELLIERE CHE HA UCCISO DUE RAPINATORI - È stato condannato in primo grado a 17 anni di carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese che il 28 aprile 2021 reagì a un tentativo di rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour uccidendo due rapinatori e ferendone un terzo. Il verdetto è stato emesso dalla Corte d'Assise di Asti. L'accusa aveva chiesto 14 anni mentre la difesa del gioielliere aveva invocato l'assoluzione. Per i giudici si è trattato di duplice omicidio volontario più uno tentato. La condanna non ha scalfito il gioielliere. "Ognuno ha il proprio destino, loro hanno avuto il loro", ha detto senza rimorsi. Insorge il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "Dopo una vita d'impegno e di sacrifici, ha difeso la propria vita e il proprio lavoro. In carcere dovrebbero esserci altri, veri delinquenti".

STOP AGLI SCONTI, SOSPESO IL "CARRELLO TRICOLORE"- Il "Carrello tricolore" non verrà rinnovato. Il "Trimestre anti-inflazione" sta finendo e l'iniziativa promossa dal governo per portare una serie di prodotti scontati nei supermercati italiani sarà sospesa il 31 dicembre 2023. Secondo il ministero lo stop è dovuto al fatto che "l'obiettivo è stato raggiunto". In generale, i prezzi in Italia sono in discesa, è vero, ma non è successa la stessa cosa ad alcuni prodotti alimentari che fanno parte proprio del Carrello tricolore. Secondo la top ten dei rialzi mensili alimentari stilata dall'Unione nazionale dei consumatori (sulla base dei dati sull'inflazione di novembre dell'Istat), alcuni dei prodotti in sconto continuano a salire di prezzo, come frutta fresca, olio e prodotti per l'infanzia. È polemica.

L'INTESA ITALIA-ALBANIA SUI MIGRANTI - All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato oggi c'è il disegno di legge per la ratifica del Protocollo fra Italia e Albania sui migranti. Le opposizioni che da subito hanno contestato l'intesa siglata il 6 novembre da Giorgia Meloni ed Edi Rama, annunciano battaglia in Parlamento. In ordine del giorno anche l'esame definitivo del disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, nonché il decreto legislativo sulla riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità in attuazione della legge delega sulla disabilità.

RAGAZZINO ACCOLTELLATO DA UN COMPAGNO DI SCUOLA - Un 15enne è in fin di vita dopo essere stato accoltellato da un altro ragazzino davanti all'istituto superiore "Sergio Atzeni" di Capoterra, in provincia di Cagliari. La coltellata gli ha lesionato l'arteria del collo e così il ragazzo è stato operato. Durante l'intervento chirurgico i medici gli hanno applicato uno stent: ora il ragazzino si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva post operatoria. I medici mantengono la prognosi riservata. A ferirlo gravemente sarebbe stato un 14enne che è stato fermato dai carabinieri.

CADAVERE TROVATO IN UNA CANTINA A TORINO - Svolta nel caso di Massimo Lodeserto, scomparso lo scorso mese di agosto e ritrovato cadavere il 4 dicembre nella cantina di uno stabile di Torino. Rintracciato il presunto assassino: si tratta di un pregiudicato, già affiliato a clan camorristico e condannato per un omicidio. Lo stesso presunto killer risulta inserito in un programma di protezione. L'uomo, assistito dall'avvocato Antonio Di Micco, del foro di Napoli, durante l'interrogatorio durato tutto il pomeriggio, avrebbe fatto delle ammissioni. Il movente dell'omicidio sarebbe economico.

