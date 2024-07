Manuela uccisa in strada dall'ex, suicidi fuori controllo, arriva la valanga laburista, l'eruzione di Etna e Stromboli e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 5 luglio 2024.

FEMMINICIDIO IN STRADA. Un uomo di 53 anni, Gianluca Molinaro, operatore socio sanitario, ha ucciso in mezzo alla strada a Roma con un fucile a canne mozze (che deteneva senza porto d'armi) l'ex compagna Manuela Petrangeli, 51 anni, fisioterapista. Le ha sparato dall'auto in corsa mentre lei stava uscendo da lavoro, poi è scappato e si è costituito. Era già pregiudicato per atti persecutori (una sua ex lo aveva fatto arrestare perché la perseguitava). I due si erano lasciati da 3 anni e avevano avuto un figlio che ora ha 9 anni al quale Manuela avrebbe fatto l'ultima telefonata prima di morire: "Amore, sto arrivando da te". Poi l'agguato.

SUICIDI IN CARCERE. Esplode la protesta in carcere a Firenze Sollicciano: i detenuti di due sezioni hanno anche appiccato un incendio. La scintilla è stata il suicidio di un detenuto ventenne, ma le condizioni della struttura sono note: cimici nelle celle e sui letti, acqua corrente a singhiozzo. Non da Paese civile. In Italia si sono tolti la vita 47 detenuti nel primo semestre 2024. Numeri che disegnano la "peggiore emergenza di tutti i tempi per il nostro sistema penitenziario", avvertono le sigle sindacali. Servono più psicologi e psichiatri e pene alternative come la detenzione domiciliare, i lavori socialmente utili o il braccialetto elettronico per chi non rappresenta un pericolo per la società o per chi sta scontando gli ultimi mesi. Il decreto a cui lavora il governo introduce alcune piccole novità per rendere più umane le prigioni, ma non basta.

VALANGA LABURISTA. Come da previsioni, i laburisti hanno trionfato nelle elezioni legislative convocate appena sei settimane fa dal premier conservatore Rishi Sunak e tornano a Downing Street dopo 14 anni. Si prevede che il partito laburista vinca 405 seggi, mentre i conservatori 154. L'avvocato specializzato in diritti umani Keir Starmer sarà il nuovo primo ministro e potrà contare su una super maggioranza. Ha costruito il suo successo puntando al centro moderato e patriottico, ha ricostruito il partito senza promesse altisonanti: serietà, stabilità, sicurezza, più tasse ai giganti petroliferi e alle scuole private, un milione e mezzo di nuove case. Si ritrova a guidare un paese con un'economia anemica e con la sanità pubblica devastata.

ORBAN DA PUTIN. E' la prima visita di un capo di governo dell'Unione europea a Mosca dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. E il protagonista è Viktor Orban, che dell'Ue ha la presidenza di turno. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma è atteso oggi da Putin, tre giorni dopo aver incontrato Zelensky. Punta a un cessate il fuoco per avviare i negoziati, ma la reazioni di Bruxelles è estremamente critica, e non può che essere così. Orban, infatti, non ha alcun mandato di impegnarsi con la Russia per conto dell'Europa. Fino a oggi si è messo di traverso su qualsiasi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Ora vuole accreditarsi come mediatore.

AUTO ELETTRICHE. Sussidi pubblici per le auto elettriche cinesi, la Commissione europea passa alle vie di fatto applicando i dazi annunciati. Da oggi scattano i sovra-costi aggiuntivi fino al 37,6%, che si vanno ad aggiungere a quelli del 10% già in vigore. L'impatto non sarà immediato, non riguarderà i prezzi delle auto che già sono state importate, ma l'impatto dell'extra alla dogana presto si farà sentire sui prezzi finali. Secondo Volkswagen, "i tempi della decisione della Commissione Ue sono sbagliati a causa della debolezza della domanda per di veicoli a batterie elettriche, in Germania e in Europa".

ETNA E STROMBOLI. Continua l'intensa eruzione dell'Etna. All'aeroporto di Catania permessi al massimo 5 arrivi ogni ora, e le partenze sono gestite di conseguenza. La nube di cenere lavica è stimata in circa 4,5 chilometri. L'Etna è il vulcano più grande dell'Europa (geograficamente parlando), e tra i vulcani più attivi del mondo Anche l'attività dello Stromboli continua a intensificarsi. Dopo le ultime esplosioni è allerta rossa. La Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano dal livello arancione al rosso e la fase operativa di preallarme.

Vi segnalo inoltre in breve:

GAZA SCOMPARSA. Ormai totalmente sparita dalle prime pagine dei quotidiani la guerra Israele-Hamas, ma a Gaza l'ultimo ordine di evacuazione che impone a 250mila persone di abbandonare la zona orientale di Khan Younis, viola la Convenzione di Ginevra ed è in contrasto con diverse disposizioni del diritto internazionale umanitario. Non viene, infatti, garantito alcun corridoio umanitario sicuro per gli sfollati in fuga.

ARRESTATO LIPORACE. Appalti truccati in cambio di borse griffate, vacanze e biglietti per lo stadio Olimpico e la Scala di Milano: è ai domiciliari il generale dei Carabinieri Oreste Liporace, accusato di aver accettato tangenti in cambio di agevolazioni nell'aggiudicazione di commesse da centinaia di migliaia di euro tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Vaticano e la Scuola sottufficiali Carabinieri di Velletri.

SALUTI ROMANI. Il tribunale di Forlì ha assolto cinque attivisti per i saluti romani fatti a Predappio, paese natale di Benito Mussolini, in occasione di una commemorazione di nostalgici, a luglio 2020. Secondo l'avvocato Francesco Minutillo, "per la prima volta viene accertato e dichiarato il diritto di omaggiare Benito Mussolini con il saluto romano e il rito del presente". Per il giudice, il fatto non sussiste.

VERSO IL REFERENDUM. I leader del centrosinistra, di Cgil e Uil e esponenti delle Regioni e delle associazioni presenteranno domani in Cassazione il quesito per il referendum contro la legge sull'Autonomia differenziata. Intanto, la richiesta di referendum va avanti anche nelle Regioni.

FERRAGNI PAGA. Chiara Ferragni pagherà la multa da un milione di euro comminata dall'Agcom per la pubblicità ingannevole dei pandori Balocco venduti "per beneficenza". I suoi legali hanno presentato al Tar del Lazio la rinuncia al ricorso. Ci sarebbe un'intesa informale con l'Antitrust, che ora non dovrebbe prendere ulteriori provvedimenti sull'altro caso aperto, quello relativo alle uova di Pasqua Dolci Preziosi.

ARRIVA L'AFA. Sul fronte meteo, sarà un weekend con temperature in aumento. Domenica punte di 36-38 gradi su Sardegna, Sicilia, Puglia e Basilicata. I temporali torneranno a interessare le zone alpine e le alte pianure del Nord. Per la prossima settimana, in particolare al centro-sud e in Valpadana, si prevede una fase molto calda e piuttosto umida: afa intensa soprattutto sulle regioni tirreniche e settentrionali.

EURO 2024. Oggi alle 18 con Germania-Spagna e subito dopo alle 21 con Portogallo-Francia sfide "dentro o fuori" agli europei di calcio. Sono i quarti di finale. Due grandi sfide, il gotha del calcio continentale scende in campo. Sarà una serata di grande sport.

