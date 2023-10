Strage del bus (il giallo degli ultimi istanti), cosa cambia sui migranti, l'omicidio inspiegabile e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 5 ottobre 2023.

IL GIALLO DEGLI ULTIMI ISTANTI. Ventuno morti (tutte le vittime sono state identificate) e tante domande ancora senza risposta. Perché l'autobus ha sterzato ed è volato giù dal cavalcavia a Mestre? Gli occhi sono puntati sul guardrail basso, bassissimo e "spezzato", ma non solo (qui la nostra inchiesta firmata da Fabrizio Gatti). L'incidente resta veramente inspiegabile, per ora: in rettilineo, a bassa velocità. Oltre all'ipotesi malore, c'è quella di una manovra azzardata: l'autista potrebbe aver cercato di evitare un altro pullman fermo al semaforo, uno scarto a destra. Non ci sono stati urti con altri veicoli, nessuno dei feriti avrebbe sentito l'autista urlare o dire qualcosa. Inquietanti le similitudini con la tragedia del viadotto Acqualonga ad Avellino, con 40 morti 10 anni fa. Anche lì, guardrail fragili, che non reggono.

NO AL SALARIO MINIMO. L'esito era scontato, il salario minimo in Italia "non s'ha da fare". L'istruttoria avviata dal Cnel (guidato dall'ex ministro Renato Brunetta) sul salario minimo ha dato esito negativo e conferma con un primo documento di fatto tutte le obiezioni del centrodestra sulla soglia legale a 9 euro per la retribuzione dei lavoratori "poveri" (in Italia circa tre milioni): le paghe previste dai contratti collettivi, che coprono la stragrande maggioranza dei lavoratori, sarebbero "adeguate". Insorge l'opposizione, il governo dovrà prendere posizione ufficialmente prima o poi, lo farò appoggiandosi a questo parere, contrario. Il fatto che 22 Stati europei su 27 abbiano adottato un minimo legale non incide perché la direttiva Ue del 2022 non impone ai Paesi in cui i Ccnl coprano almeno l’80% dei lavoratori di introdurre un salario minimo.

PATTO SUI MIGRANTI. Ok al nuovo patto tra Paesi Ue sui migranti. Piccoli passi. In caso di reali boom di sbarchi, ma solo in casi molto limitati, a innescare lo stato d'emergenza saranno i governi nazionali. Poi può scattare il meccanismo di solidarietà obbligatorio, che include anche i ricollocamenti dei migranti. I governi che non accoglieranno la propria quota di migranti dovranno pagare una sanzione di 20mila euro per ogni persona respinta. Ora potranno iniziare i negoziati con il Parlamento europeo, con l'obiettivo di chiudere le trattative sull'intero pacchetto in qualche mese. Va evidenziato un punto: la questione dei confini esterni dell'Ue resta spalancata, il ricollocamento è un aspetto minore, sulle partenze che l'esecutivo italiano vorrebbe "limitare" verso le coste siciliane pesa il fallimento dell'accordo con Tunisi. Meloni su questo si aspetta "passi concreti" dal Consiglio europeo di Granada, che di fatto sarà centrato proprio sul fronte migranti.

ARMI ALL'UCRAINA. Sull'ottavo pacchetto di aiuti militari dell'Italia all'Ucraina c'è la precisazione di Crosetto: "Bisogna verificare ciò che siamo in grado di dare: non abbiamo risorse illimitate; la disponibilità c'è ma per ora è soltanto una dichiarazione d'intenti". Dopo quasi due anni di guerra in Ucraina, serpeggiano in Europa segni di stanchezza: il sostegno all’Ucraina richiede oggi un sovrappiù di volontà politica, e con una lunga campagna elettorale verso le europee in vista, i governi presteranno particolare attenzione ai "sentimenti" dell'opinione pubblica.

L'OMICIDIO DI RIMINI. Pierina Paganelli, 78 anni, testimone di Geova, una donna dalla vita tranquilla descritta, da parenti e vicini, come una signora sempre indaffarata e disponibile con tutti, è stata uccisa a coltellate a Rimini nella rampa delle scale del condominio in cui abitava. Escluso un tentativo di rapina. L'unica zona d'ombra sulla sua vita è legata a un controverso episodio accaduto al figlio Giuliano Saponi, 54 anni. Lo scorso 7 maggio, era stato soccorso in strada (è ancora ricoverato in ospedale, gravissimo): si pensò a un pirata della strada, a Rimini se ne parlò moltissimo, ma ora si indaga su un possibile aggressore e si indaga su eventuali legami tra i due episodi.

Vi segnalo inoltre, in breve:

CAMPI FLEGREI. Forse già stasera in Consiglio dei ministri un decreto legge sui Campi Flegrei, negli ultimi giorni interessati da frequenti terremoti, con un piano d'esodo della popolazione in caso di bradisismo grave, demandato alla Protezione civile.

ARMITA COME MAHSA. È entrata nella metro di Teheran domenica mattina con due amiche: ne è uscita su un’ambulanza e da allora è in coma in ospedale. Armita Garawand, 16 anni, secondo l’Ong Hengaw sarebbe stata picchiata dalla polizia morale perché non indossava il velo. Un nuovo caso Mahsa Amini, denunciano gli attivisti.

CAOS REPUBBLICANI. Il partito repubblicano Usa è scosso dalla rivolta della destra radicale che per la prima volta negli annali degli Stati Uniti ha silurato con un voto di sfiducia il "suo" speaker della Camera Kevin McCarthy.

MISTERO SOTTOMARINO. 55 membri dell'equipaggio morti asfissiati in un sottomarino militare cinese nel Mar Giallo? Pechino ha sempre negato tutto, ma il Daily Mail accenna a documenti riservati degli 007 britannici che ricostruiscono il caso. La tragedia risalirebbe al 21 agosto scorso.

TERREMOTO IN GIAPPONE. Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 11 ora locale (le 4 in Italia) al largo dell'arcipelago giapponese delle isole Izu ed è stato diramato un avviso di possibile tsunami.

MENO VINO. Dopo una crescita ininterrotta lunga 20 anni, l'export di vino italiano registra una brusca frenata: -4%. Campanello d'allarme, così come per la vendemmia 2023: stabile al Nord, ma al Sud crollo verticale sulle quantità (cali fino al -40%) per il ritorno delle malattie della vite (peronospora e oidio).

CALDO ANOMALO. Caldo anomalo per altri giorni ancora, e domenica ulteriore aumento delle temperature. Siamo a ottobre, ma sembra piena estate, con i 30 gradi che saranno superati nel weekend su molte zone d'Italia.

CHAMPIONS LEAGUE. La Lazio batte 2-1 il Celtic a Glasgow, mentre il Milan non va oltre lo 0-0 in casa Borussia Dortmund. Atalanta e Roma oggi in Europa League: la prima alle 18:45 a Lisbona contro lo Sporting; la seconda alle 21 contro il Servette allo Stadio Olimpico.

Buona giornata, sempre su Today.