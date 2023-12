Israele avanza a sud, scontro sul salario minimo, coniugi morti in casa, gli squali killer e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 6 dicembre 2023.

HAMAS: "NO AI NEGOZIATI". MA ISRAELE AVANZA. "Non ci saranno negoziati finché non si fermerà l'aggressione a Gaza". Le parole di Osama Hamdan, rappresentante di Hamas in Libano, spengono le speranze di un nuovo cessate il fuoco. "Riterremo Netanyahu responsabile della vita" degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, ha detto il dirigente dell'organizzazione palestinese. L'offensiva di Tel Aviv però procede. Martedì i carri armati israeliani sono arrivati a Khan Yunis, la più grande città a sud della Striscia di Gaza. "Siamo nel cuore di Jabaliya, di Shejaiya e da questa sera (ieri, ndr) anche nel cuore di Khan Younis", ha confermato il generale Yaron Finkelman, capo del Comando Sud. Il capo di Stato Maggiore delle forze armate, generale Herzi Halevi, ha aggiunto che "negli ultimi giorni sono stati eliminati molti operativi, anche comandanti di alto livello" di Hamas.

CONIUGI MORTI IN CASA. Un uomo e una donna, marito e moglie, sono morti in un incendio avvenuto a Bagno a Ripoli, vicino Firenze. Si tratta di due anziani molto conosciuti in zona: Umberto della Nave e Dina Del Lungo. Non è chiaro da cosa sia scaturito il rogo. L'ipotesi principale è il cortocircuito di una poltrona elettrica. "È un gran dispiacere, erano brave persone" racconta una vicina di casa a FirenzeToday. Tra amici e conoscenti c'è incredulità. "Ieri pomeriggio ero andato a sistemargli il televisore, poi ci siamo salutati" dice un altro vicino. Il pm di turno ha disposto il trasferimento delle salme presso l'istituto di medicina legale per effettuare l'autopsia.

SALARIO MINIMO, BAGARRE ALLA CAMERA. Non passano gli emendamenti delle opposizioni per riportare il testo sul salario minimo al suo contenuto originario. In una seduta carica di tensione il leader dell'M5S Giuseppe Conte è arrivato a strappare il testo di legge in Aula. Ma è tutta l'opposizione a ritirare le firme dal testo, ormai non più unitario, con accuse gravi al governo. "State pugnalando alle spalle gli sfruttati" ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. La maggioranza però tira dritto.

LA FINE DEL MERCATO TUTELATO. Sì alla fine del mercato tutelato, ma circa 4,5 milioni di famiglie 'vulnerabili' continueranno a usufruire di forniture di energia elettrica a prezzi calmierati. È quanto viene stabilito nel 'decreto energia' approvato martedì sera dal Consiglio dei ministri. Sull'energia la proroga per tutti chiesta da Salvini e da parte dell'opposizione non c'è: a rientrare nel regime di "maggior tutela" saranno solo quei cittadini che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, soggetti con disabilità, gli over 75 o chi ha un'utenza in una struttura d'emergenza in seguito a un evento calamitoso. Ma si tratta di cittadini per i quali il passaggio a un "servizio di tutela della vulnerabilità" era previsto già dalle norme attuali.

YOUTUBER A PROCESSO. Il gip ha disposto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro, il giovane youtuber che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente avvenuto lo scorso 14 giugno a Casal Palocco, alla periferia di Roma, e costato la vita a un bimbo di cinque anni che viaggiava in auto con la mamma e la sorellina. Il giudizio immediato era stato chiesto dalla procura di Roma e consente di bypassare l'udienza preliminare. La procura contesta le accuse di omicidio stradale aggravato e lesioni "per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia" e "inosservanza delle norme sulla circolazione". Secondo gli investigatori il giovane procedeva a "velocità eccessiva (di circa 120 Km/h) su via Di Macchia Saponara in rapporto al limite imposto (50 km/h)".

PETROLIERI PER IL CLIMA. A fronte di un'annata record in termini di temperature, eventi climatici estremi ed emissioni di gas serra che non cessano di aumentare, i lobbisti delle aziende dei combustibili fossili sono presenti in massa alla conferenza per il clima in corso a Dubai. Una Ong ha calcolato oltre 2.400 lobbisti dei fossili presenti alla Cop28, un numero di gran lunga superiore rispetto ai rappresentanti dei Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Si tratta di un numero quasi quattro volte superiore rispetto all'anno scorso, quando il vertice si volse in Egitto. A Sharm El Sheik, durante l'edizione numero 27, se ne accreditarono 626, mentre a Glasgow (Cop26) c'erano "solo" 503 rappresentanti per queste industrie.

SQUALI KILLER. Due attacchi di squali in poche ore. Entrambi mortali. A Melaque, nel Messico occidentale, una donna di 26 anni è morta dopo essere stata morsa a una gamba da uno squalo toro mentre nuotava con la figlia di cinque anni. Un altro incidente mortale è avvenuto lunedì al largo delle Bahamas dove una turista di 44 anni è stata aggredita da uno squalo mentre stava facendo paddle ed è morta per le gravi ferite riportate. La vittima si era sposata il giorno prima. Secondo il sito 'trackingsharks' nel 2023 sono stati segnalati 79 attacchi di squali in tutto il mondo, di cui 9 mortali.

Vi segnalo inoltre, in breve:

BUS PRECIPITA DALLA MONTAGNA. Sono almeno 17 i morti in un incidente stradale avvenuto nelle Filippine, nella provincia di Antique. Un autobus è uscito di strada nei pressi di una curva ed è precipitato dal costone di una montagna. Ci sono anche 11 feriti di cui alcuni in condizioni critiche.

CALDO RECORD SUL PIANETA. Secondo Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio del clima, il 2023 "sarà l'anno più caldo mai registrato nella storia", ovvero il più caldo da quando abbiamo a disposizione dati sulla temperatura.

SFREGIATA CON L'ACIDO. Una donna è stata sfregiata al volto con dell'acido muriatico dal marito, dopo che lo aveva denunciato. L'aggressione è avvenuta a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, nella loro casa.

TRUFFA SUI BONUS. Nuova truffa sull'ecobonus. La guardia di finanza di Milano ha sequestrato 284 milioni di euro di crediti d'imposta fittizi per interventi su case inesistenti. Nei guai otto persone che avrebbero inventato falsi interventi per l'efficientamento energetico degli edifici.

OK ACCORDO ITALIA-ALBANIA. Via libera del consiglio dei ministri al disegno di legge per la ratifica del contestato protocollo siglato tra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti salvati dal nostro Paese sull'altra sponda dell'Adriatico.

L'OBLIO ONCOLOGICO DIVENTA LEGGE. Il Senato ha approvato il disegno di legge sull'oblio oncologico. Le persone guarite da un tumore avranno diritto a non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

Buona giornata, su Today.