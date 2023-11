Uccide marito nel sonno e si suicida, alluvione e morti "evitabili", 50mila donne incinte abbandonate a Gaza e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno e buona settimana dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 6 novembre 2023.

INCINTE A GAZA. Il Segretario di Stato Usa Blinken è arrivato in Turchia, continua il suo tour diplomatico nella regione: spinge per una pausa umanitaria a Gaza. Invano. G li attacchi aerei di domenica sono stati i più intensi dall'inizio della guerra. Dopo il massacro del 7 ottobre (1.400 morti in Israele), sono stati uccisi più di 9.700 palestinesi. Nella Striscia ci sono oltre 50.000 future mamme, donne incinte che non hanno più accesso ad assistenza medica. Secondo le Nazioni Unite in 5.500 dovrebbero partorire nel prossimo mese. L' ostetrica palestinese Haneen Ashour ha dichiarato a New Arab: "La situazione è catastrofica, dozzine di donne partoriscono settimane prima del previsto, molte abortiscono". Molt i kit per il parto di emergenza sono ancora bloccati nei convogli di aiuti umanitari in Egitto in attesa del permesso di entrare a Gaza: sono considerati dai medici l'ultima risorsa per prevenire infezioni durante il parto in assenza di un accesso sicuro o affidabile a una struttura sanitaria.

TRUMP ALL'ORIZZONTE. Non se n'è parlato molto finora, ma da qualche settimana ci sono segnali evidentemente a senso unico. Il New York Times e il prestigioso Siena College hanno fatto sondaggi in sei Stati chiave e Donald Trump (alle prese con varie guai giudiziari) è in vantaggio in cinque di essi. Se si tenesse oggi un'elezione presidenziale, Joe Biden perderebbe quasi certamente contro di lui. Negli Usa si vota tra un anno, e può succedere ancora di tutto: ma, oggi come oggi, c'è un grande favorito.

DRAMMA A CORBETTA. A Corbetta, in provincia di Milano, i cadaveri di due coniugi sono stati trovati dal figlio 24enne nella camera da letto del loro appartamento. Secondo quanto riporta MilanoToday, la donna, Vita Di Bono, 47 anni, ha ucciso il marito Luigi Buccino, 57 anni, mentre lui dormiva, per poi togliersi la vita. Nel passato della casalinga e del muratore nessun episodio violento, né precedenti interventi delle forze dell'ordine. Negli ultimi tempi pare che i rapporti fossero diventati burrascosi.

MIGRANTI, ROTTE E TORTURE. Ieri sbarco di 531 persone su un grosso peschereccio a Lampedusa. I migranti hanno raccontato di essere partiti da Zuara, in Libia, pagando ciascuno dai 4 ai 7mila dollari. Dalla strage di Pylos in poi (il naufragio avvenuto a inizio estate al largo del Peloponneso, quando un peschereccio con a bordo circa 650 persone è colato a picco nella Fossa di Calipso, il punto più profondo del Mediterraneo) le grandi imbarcazioni con centinaia di migranti a bordo non sono più partite da Tobruk: con le stesse nazionalità a bordo, salpano da Zuara. "Nuove" rotte, ma in Libia gli stessi orrori di sempre. Circolano nuovi video di migranti torturati nei lager. In un filmato diffuso da Refugees in Libya si vedono due ragazze eritree seviziate nel tentativo di estorcere loro 12.000 dollari.

NON MORIRE D'ALLUVIONE. Le alluvioni ci sono sempre state, stanno diventando più intense a causa del riscaldamento globale e della cementificazione selvaggia. Per minimizzare il numero di vittime, serve "una rivoluzione culturale per educare i cittadini a non adottare atteggiamenti a rischio" dice il capo della protezione civile Curcio. Troppo spesso, anche in Toscana, ci sono morti evitabili: su ponti travolti dalle piene, in cantine e pianterreni invasi dall'acqua, in residenze per anziani in corso di evacuazione, cercando di staccare il contatore di case allagate. Serve un' educazione diffusa per evitare morti dovute a errato comportamento. La sicurezza al 100% non esiste, ma si possono, anzi si devono ridurre le tragedie "banali". "Quando la pioggia è aumentata sono sceso in garage a spostare l'auto", ha detto un sopravvissuto qualche giorno fa. Non c'è nulla di più sbagliato, spesso si muore proprio rimanendo ai piani bassi. Nessuna accusa, sia chiaro. Ma è fondamentale che ciascun cittadino sappia bene, per dirne una, le cinque cose da non fare assolutamente se c'è allerta rossa e rischio alluvione. Oggi non è così. Cresce la conta dei danni: "Mezzo miliardo sull'area Firenze-Prato-Pistoia, poi c'è da quantificare anche Pisa e Livorno", dice il governatore Giani.

Vi segnalo inoltre, in breve:

LOGORAMENTO IN UCRAINA. Zelensky nega che la guerra sia entrata in una situazione di stallo, contraddicendo le dichiarazioni fatte pochi giorni prima dal capo delle forze armate ucrain Zaluzhny. Secondo quest'ultimo, il conflitto si è trasformato in una guerra di logoramento che favorirebbe la Russia, in quanto le darebbe tempo di ripristinare il suo potenziale bellico.

ANTISEMITISMO BOOM. Il ministro dell'Interno francese Darmanin ha parlato degli episodi di antisemitismo che si sono verificati a partire dallo scorso 7 ottobre: 1040, e hanno portato all'arresto di 486 persone. "Il numero di atti antisemiti è esploso" ha detto intervistato dal telegiornale di France2.

LA TENUTA DELLA MAGGIORANZA. In parlamento si testerà la tenuta della coalizione di centrodestra sulle riforme che riscrivono l'assetto istituzionale: premierato, autonomia differenziata, legge elettorale. Meloni, spinta da sondaggi che continuano a premiarla, prova ad accelerare.

MONIA BORTOLOTTI. Martedì l'interrogatorio di Monia Bortolotti, 27 anni, la giovane madre accusata di aver ucciso in provincia di Bergamo due suoi figli di pochi mesi, a distanza di un anno l'uno dall'altro, soffocandoli. Sebbene abbia trascorso un periodo in una clinica per problemi psicologici, è ritenuta lucida e fredda.

POSTI DI LAVORO A RISCHIO. Secondo Goldman Sachs, l'intelligenza artificiale potrebbe sostituire nei prossimi 10 anni 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. Un quarto delle attività lavorative in Usa ed Europa (85 milioni di posti sostituiti già entro due anni). Rischiano professionisti, commercialisti, contabili. Si salvano per ora le professioni legate alla cura della persona e quelle dove serve un senso critico o artistico.

CARO VOLI. Ci risiamo, si avvicina il Natale e torna il caro voli per le Isole maggiori con il picco della domanda: servono già anche 200-300 euro su certe rotte per raggiungere Sardegna e Sicilia nei giorni vicini alle festività. E parliamo della tariffa di sola andata. C'è chi chiede all'antitrust di battere un colpo.

JUVE IN SCIA. I bianconeri vincono a Firenze con un gol di Miretti e, dopo una gara super difensiva, si portano a -2 dall'Inter: la squadra nerazzurra emerge chiaramente come la vera favorita di questa serie A 2023/24.

AURORA BOREALE NOSTRANA. Sull'Italia è arrivata, inattesa, l'aurora boreale, un fenomeno estremamente raro alle nostre latitudini. Nel pomeriggio di domenica il cielo si è tinto di rosso e di viola sulle Alpi e in molte alture del nord, ma con avvistamenti fino in Puglia.

SMOG CANCELLA NEW DELHI. Non accenna a diminuire la cappa di smog che da giorni soffoca New Delhi, una della città più inquinate al mondo. La metà dei dipendenti degli uffici pubblici rimane a lavorare da casa e le scuole saranno chiuse per tutta la settimana. Ai gas "di tutti i giorni" si aggiungono i fumi provenienti dalle campagne dove gli agricoltori danno alle fiamme le stoppie.

Buona giornata, su Today.