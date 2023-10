Attacco a Groza (51 morti), il giallo del "fumo" a Mestre, quando finisce davvero il caldo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 6 ottobre 2023.

GROZA. Ci sono nomi che da un giorno all'altro entrano, dal nulla, nei libri di storia. Bucha e Irpin nel 2022, Groza (Hroza) oggi. Un attacco russo con missili Iskander nella regione ucraina di Kharkiv ha ucciso almeno 51 persone. L'attacco è avvenuto alle 13:15 di ieri nel piccolo villaggio di Groza. Tra i morti un bambino di sei anni. Gli abitanti si erano riuniti in un bar locale per la veglia funebre di un soldato. Mezzo paese spazzato via. Non vi è alcuna ragione militare o strategica per la quale un villaggio così piccolo venga bombardato: è terrorismo, non ci sono basi o comandi lì vicino. Se i numeri saranno confermati, significa che il 10% della popolazione prebellica del villaggio non c'è più. L’Ucraina ha riconquistato la vicina Kupyansk e le aree circostanti lo scorso autunno e la Russia ha trascorso gli ultimi mesi cercando di rioccuparla: è una delle zone più calde della guerra. Putin, intanto, ha comunicato che Mosca avrebbe "testato con successo" un nuovo missile da crociera a lunga gittata, il Burevestnik.

IL FUMO DEL BUS. Guardrail sotto accusa per la tragedia di Mestre, il procuratore capo di Venezia chiede una perizia. Si attendono gli esiti dell'autopsia sul corpo dell'autista per capire se sia stato colto da un malore. Spunta una nuova testimonianza: "Io sono quello che nel video dell'incidente è fermo al semaforo. Ho visto il bus sopraggiungere alla mia destra, poi l'ho visto cadere nel vuoto", ha raccontato a Canale 5 il conducente del mezzo affiancato dal pullman di turisti poi caduto a Mestre. "Ho visto il retrotreno del mezzo alzarsi davanti a me, e poi precipitare". L'uomo riferisce "di aver visto sulla parte posteriore, a sinistra, del fumo, o qualcosa di simile". In realtà si sa ancora pochissimo sulle cause del disastroso incidente.

IL KILLER SI È ACCANITO. L'assassino, in fuga, potrebbe essere una persona che ha facile accesso al condominio di Rimini dove l'altro ieri è stata uccisa, con 17 coltellate, Pierina Paganelli, 78 anni, tranquilla pensionata e testimone di Geova. Il killer conosceva bene abitudini e luoghi frequentati dalla vittima, si è accanito sul cadavere. Un giallo senza spiegazioni. Uno dei tre figli della vittima cinque mesi fa era stato trovato a bordo strada con il cranio lesionato: è ancora gravissimo in ospedale. Un incidente o un'aggressione che rimane ancora un mistero: i due fatti potrebbero essere collegati. La nuora ascoltata dagli inquirenti per oltre 20 ore.

SCONTRO POLITICA-GIUSTIZIA. Nuovo capitolo nello scontro tra politica e giustizia. Salvini ha lanciato un breve allusivo video sui social: nel 2018 sul molo di Catania a una manifestazione di associazioni "di sinistra", ai tempi del caso Diciotti, c'era anche la giudice Iolanda Apostolico, colei che ha da poco bocciato il trattenimento di quattro migranti tunisini e dato così un duro colpo alle nuove norme sull'immigrazione del governo Meloni. Presenza inopportuna? Forse, col senno di poi. Ma ogni cittadino è libero di partecipare alle manifestazioni che vuole, all'epoca lei non si occupava di immigrazione, non era stata coinvolta negli scontri, né tantomeno nei cori di insulti. Di fatto, si sposta l'attenzione su cose che non hanno nulla a che vedere con un provvedimento giurisdizionale di un magistrato, sempre discutibile e sempre impugnabile in una democrazia, argomentando le proprie ragioni (se si è in grado di farlo). Qualcuno parla di dossieraggio: quel giorno Apostolico non venne infatti nemmeno identificata dalle forze dell'ordine. Infuria la polemica politica.

IL CALDO NON MOLLA. In arrivo una nuova ondata di calore anomala, nel weekend picchi di 31-32 gradi in Italia. Per un'altra settimana almeno non ci saranno novità di rilievo sul fronte meteo. Fino al 14 ottobre circa continuerà questa strana estate prolungata, gli esperti non vedono netti cambiamenti all'orizzonte, per ora. Non chiamatele però "ottobrate", quelle tradizionali fasi miti e stabili che interrompono, solo per alcuni giorni, il graduale addio all'estate. Qui siamo di fronte a un'anomalia storica, è da Ferragosto che le temperature, salvo brevissime pause temporalesche, si mantengono su valori molto alti.

CARISSIMA RC AUTO. Rincari mai visti prima per assicurare la propria auto. In soli 12 mesi il premio medio pagato dagli automobilisti italiani per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 27,9%, in media oltre 120 euro in più. La classifica delle regioni che hanno registrato gli incrementi maggiori è guidata dall'Umbria, dove lo scorso mese le tariffe sono salite mediamente del 37,9% rispetto all'anno precedente. Seguono il Lazio (+36%) e la Sardegna (+34,4%). Guardando ai valori assoluti,la Campania è sempre maglia nera: per assicurare un'auto nella regione servono, in media, 1.062,49 euro, il 73% in più rispetto alla media nazionale.

Vi segnalo inoltre, in breve:

OPEN ARMS FERMATA. Le Autorità Italiane hanno posto sotto fermo amministrativo e multato la nave civile OpenArms, "colpevole" di aver soccorso 176 persone in 3 operazioni nel Mediterraneo centrale.

CAMPI FLEGREI. Subito il piano di evacuazione, entro i prossimi tre mesi, e fondi per 52 milioni di euro. Lo stabilisce il decreto che il governo ha approvato per far fronte alla rinnovata emergenza sul territorio dei Campi Flegrei, che continuano a tremare.

PIÙ TAXI. Ai tassisti non piace il decreto del governo "amico", che prevede qualche licenza in più. Mentre l'esecutivo discute con i sindaci, che minacciano di non applicare le nuove norme, le auto bianche annunciano 24 ore di sciopero.

MATTARELLA RECORD. Sergio Mattarella supera il record di Giorgio Napolitano: è il presidente della Repubblica più a lungo in carica nella storia d'Italia, 3167 giorni al Colle contro i 3166 del predecessore.

NOBEL PER LA PACE. Atteso oggi, come sempre in tarda mattinata, l'annuncio del Nobel per la Pace. I bookmaker scommettevano sul dissidente russo Alexey Navalny o sul presidente ucraino Zelensky, ma raramente le previsioni si rivelano corrette.

IL MURO DI BIDEN. Il presidente Usa dà il via libera a un altro pezzo (32 chilometri) del controverso muro voluto da Trump al confine col Messico. Un passo obbligato: "Ho cercato di convincerli a reindirizzare quei soldi. Non lo hanno fatto. Secondo la legge non si può fare altro se non usare i soldi per lo scopo per cui sono stati stanziati". Nel 2020 aveva promesso che non avrebbe costruito un altro metro di muro.

STRAGE IN SIRIA. Attacco più sanguinoso compiuto nella Siria in guerra dal 2018: secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria circa 100 persone sono rimaste uccise, per lo più militari governativi, dopo un bombardamento aereo contro l'Accademia militare di Homs.

MONTE BIANCO. Il Monte Bianco si è rimpicciolito. La vetta più alta delle Alpi è stata misurata a 4.805,59 metri, ovvero 2,22 metri più corta rispetto al 2021. Ha perso due metri di altezza, secondo un team francese che ha condotto varie rilevazioni. Sui libri di geografia e sulle guide resta però indicata l'altezza "storica" di 4.810 metri. La parte rocciosa arriva a 4.792 metri, poi è tutto ghiaccio, sempre meno.

