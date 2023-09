L'ultimo video di Brandizzo, di quanto aumenterà la benzina (arriva il bonus) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 6 settembre 2023.

IL VIDEO DI BRANDIZZO. Un video destinato a segnare un prima e un dopo nelle indagini sulla strage di Brandizzo. "Ragazzi, sei vi dico 'treno' andate da quella parte". Poi il treno è arrivato davvero senza che nessuno facesse in tempo a dire né "treno" né null'altro, a 160 km all'ora. E sono morti in cinque. La frase è contenuta nel video girato nella tarda serata del 30 agosto da Kevin Laganà, il più giovane: si vede la squadra al lavoro sui binari, sapevano che dovevano ancora passare dei convogli, non c'era alcuna autorizzazione. Diventerà un caposaldo dell'inchiesta, inchioda ancor di più il referente di Rfi Antonio Massa e il capocantiere della ditta Sigifer Andrea Girardin Gibin, accusati di omicidio con dolo eventuale. Ciò che emerge è che era una pratica, che si era determinata, probabilmente, perché altrimenti non sarebbero stati nei tempi. Altro elemento: quattro su cinque degli operai deceduti erano operai comuni. In linea di principio non avrebbero potuto essere mandati a lavorare sui binari della ferrovia di Brandizzo, un cantiere ad alta specializzazione. Sul lavoro la strage è quotidiana: ieri altri tre morti. "Basta subappalti, rivedere i tempi con cui si fanno le manutenzioni, deve cambiare la cultura, il centro deve tornare la persona", dice il segretario della Cgil Landini. Ieri altri tre morti sul lavoro.

LA BENZINA AUMENTA. Il caro carburanti continuerà a pesare sulle tasche degli italiani. L'Arabia Saudita ha deciso di estendere il taglio alla produzione di greggio di un milione di barili al giorno stabilito in luglio di altri tre mesi, fino a fine 2023. Quindi le scorte petrolifere sono destinate a diminuire ulteriormente. Se l'Arabia proseguirà su questa strada la benzina potrebbe arrivare a quota 2-2,10 euro al litro. Ora la media è di 1,960 euro per la benzina e di 1,865 euro per il diesel. Dietro l'angolo nuovi rincari. Materiale "esplosivo" per il governo, che non sembra avere chissà quale margine di manovra per sostenere le famiglie alle prese con il nuovo salasso. Oggi l'atteso vertice di maggioranza sulla manovra economica, con la Meloni: allo studio nuovi sostegni contro il caro-bollette, bonus benzina contro il caro-carburanti destinato alle fasce meno abbienti (ma non è affatto chiaro come possa essere modulabile in concreto un aiuto del genere) e un'ulteriore stretta sul superbonus.

CAIVANO DOPO IL BLITZ. Più di 400 agenti e militari sono stati impegnati ieri in un maxi-blitz al Parco Verde di Caivano, teatro dell’atroce stupro di gruppo ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni. Decine di persone identificate, nessun risultato eclatante. Il governo aveva promesso una bonifica, ma in realtà poliziotti, carabinieri e guardia di Finanza hanno trovato appartamenti vuoti e sequestrato una quantità di denaro "che per una piazza di spaccio sono solo pochi spiccioli", dice Roberto Saviano, che accusa il governo di fare propaganda. "La camorra ha avuto tutto il tempo di mettere al sicuro ciò che non doveva esser trovato. Risultato? Qualche pregiudicato andrà sotto processo, terranno dei blindati in strada per un po' di tempo fingendo di credere che possano funzionare da deterrente". Il governo in realtà per Caivano, 37mila abitanti, area segnata da guerre di camorra, storie di droga e violenze, vorrebbe mettere sul tavolo 30 milioni di euro per interventi infrastrutturali o di riqualificazione dell'area urbana. Resta da capire se ci riuscirà.

L'OMICIDIO DI ROSSELLA. È uscito di casa con il coltello con l'intenzione di ucciderla. L'arma non è ancora stata ritrovata. Un agghiacciante piano di morte che ha messo fine alla vita di Rossella Nappini, 52 anni, infermiera a Roma, uccisa nell'androne del palazzo dove viveva. Si chiama Adil Harrati l'uomo di 45 anni di origini marocchine fermato dai poliziotti: è ora in carcere a Regina Coeli e nelle prossime ore si terrà l'interrogatorio di convalida. Rossella era uscita per ritirare i soldi dal bancomat. Non è chiaro ancora se i due avessero un appuntamento. Di certo c’è che l'uomo si è accanito sul suo corpo. Almeno 20 colpi.

I DRONI CHE SFIORANO LA ROMANIA. Negli ultimi tempi si sono verificati attacchi russi contro l'Ucraina "molto vicino" al confine con la Romania: a denunciarlo è stato il presidente Iohannis. Ieri numerosi droni russi hanno colpito le infrastrutture portuali sul Danubio, ma le autorità romene hanno smentito che ne siano caduti anche all'interno del territorio del Paese che fa parte della Nato. "Abbiamo avuto attacchi a 800 metri dal nostro confine, quindi molto, molto vicini", ha dichiarato il presidente romeno. Domenica l'Ucraina aveva affermato di avere le prove che droni esplosivi russi fossero caduti in territorio romeno. Nella notte scorsa raffica di esplosioni vicino a Odessa, sempre al confine con la Romania. La Russia ha intensificato i bombardamenti nella regione dove si trovano i porti e altre infrastrutture vitali per il commercio.

Vi segnalo inoltre, in breve:

PROUD BOYS. Condannato a 22 anni di carcere Enrique Tarrio, ex leader del gruppo d'estrema destra americano Proud Boys protagonista dell'assalto a Capitol Hill. Si tratta della pena più pesante inflitta contro i rivoltosi del 6 gennaio 2021.

IL CASO MACK. Fa notizia negli Usa il caso del 72enne afroamericano Leonard Mack, scagionato da un'accusa di stupro dopo 48 anni grazie al test del Dna. Aveva scontato una condanna di sette anni e mezzo per il rapimento di due teenager e il brutale stupro di una di loro nel 1975. Il vero colpevole ha confessato.

SAN SUU KYY MALATA. Niente cure mediche per Aung San Suu Kyi. La Nobel per la Pace ed ex leader del Myanmar è malata, ma la giunta, che l’ha deposta nel 2021 e messa agli arresti, le nega cure mediche private. Lo riferisce il figlio minore, Kim Aris, che ha definito la decisione "insensibile e crudele".

CUCCIOLI DI AMARENA. I due cuccioli dell'orsa Amarena, dopo essersi separati per un po' di tempo, si sono riuniti all'interno dell'area del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Le condizioni dei due giovani esemplari di orso bruno marsicano, nati tra dicembre e gennaio scorsi, sembrano buone.

DÀ FUOCO ALLA VICINA. A Quarto, in provincia di Napoli, un uomo ha cosparso di liquido infiammabile una vicina di casa e le ha dato fuoco con un accendino dopo una lite per dissidi condominiali, forse per un lenzuolo steso ad asciugare. Arrestato. La donna, ha riportato ustioni diffuse.

TICKET PER VENEZIA. Bisognerà pagare 5 euro per visitare Venezia dalla primavera 2024. Sarà un inizio sperimentale, con appena 30 giornate segnate sul calendario: devono ancora essere decise dalla giunta comunale.

BEART E L'INCESTO. La celebre attrice francese Emmanuelle Beart è stata vittima di incesto da bambina. Lo rivela lei stessa in un documentario: inizialmente non voleva raccontare la sua esperienza, ma solo quella di altri sopravvissuti all'incesto. "Ma la loro onestà e il loro coraggio hanno fatto sì che anch'io desiderassi parlare apertamente", ha spiegato.

FOTO DEL GIORNO. Spagna e Grecia colpite da forte maltempo e alluvioni. Nell'immagine (qui il video completo) un'impressionante tromba d'aria lungo la costa a Eubea (Evia) durante la tempesta Daniel.