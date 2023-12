Novità per le pensioni, la nuova strage in Usa, l'Ucraina in difficoltà e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 7 dicembre.

LA CORSA DI NATALE - Slitta a lunedì 18 dicembre l'approdo in Parlamento della manovra. Il governo ha annunciato cambiamenti della legge finanziaria su quattro temi molto dibattuti, tra cui le pensioni. Intanto la maggioranza ha dato il via libera alla delega al governo che cancella la legge sul salario minimo proposta dalle opposizioni.

SENTENZA RIBALTATA - L'infermiere 60enne Leopoldo Wick è stato scarcerato dopo la sentenza d'appello: era stato condannato per 7 omicidi per aver somministrato indebitamente farmaci ad anziani.

RUDY GUEDE - Maltrattamenti, violenza e lesioni personali nei confronti della ex compagna 23enne. Sarebbero queste le ipotesi di reato contestate a Rudy Guede, il 36enne noto alle cronache per il suo coinvolgimento nell'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia il 1° novembre del 2007.

PUTIN IN VIAGGIO - Dopo l'accoglienza in pompa magna negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia il presidente russo Vladimir Putin incontra con il presidente iraniano Raisi. Un messaggio per il mondo da parte del Cremlino.

NUOVA STRAGE IN AMERICA - Una sparatoria nella University of Nevada a Las Vegas ha causato almeno tre morti, oltre al killer, mentre una delle persone ferite versa in condizioni critiche. Un copione che si ripete con una frequenza inquietante negli Stati Uniti: studenti terrorizzati, famiglie distrutte e le solite domande senza risposta su come contenere la violenza delle armi in un Paese in cui il 40% della popolazione ne possiede una.

UCRAINA IN DIFFICOLTA' - Se gli aiuti americani all'Ucraina non arriveranno entro i prossimi giorni sarà un regalo di Natale a Putin che non si fermerà alla conquista di Kiev ma punterà all'Europa con la conseguenza che gli Stati Uniti interverranno in aiuto dei suoi alleati. È il monito del presidente Biden al Congresso Usa nel giorno in cui il G7 ha ribadito compatto il sostegno a Kiev contro Mosca. "La Russia conta sul collasso dell'unità dell'Occidente l'anno prossimo" ha intanto detto Zelensky al G7, spiegando che l'esercito di Mosca ha 'significativamente aumentato la pressione' sul fronte.

Vi segnalo inoltre, in breve:

GUERRA A GAZA - I bombardamenti israeliani martellano la Striscia di Gaza mentre le truppe di terra avanzano anche nel Sud dell'enclave palestinese. Turchia e Qatar si offrono ancora una volta per ospitare una conferenza di pace.

CINA - L'Italia è uscita dalla via della Seta, il governo non ha infatti rinnovato il Memorandum siglato dal Conte e Salvini con il paese asiatico. La notizia alla vigilia del vertice Cina-Europa.

L'AGENDA - A Bruxelles iniziano i negoziati per il rinnovo delle regole europee su migrazione e asilo. Prima a Milano e poi a Torino Meloni firma con i presidenti delle regioni Lombardia e Piemonte l'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e le regioni. Alla Camera dei deputati il ministro Valditara interviene in commissione femminicidi per illustrare le nuove linee guida del ministero dell'istruzione. A Caivano arriva il ministro dello Sport Abodi per definire il piano straordinario di interventi infrastrutturali per superare il degrado dell'area.

Buona giornata, su Today.