La grande paura di Meloni, cosa succede ai mutui, chi è lo stupratore seriale e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 7 giugno 2024.

ANSIA MELONI. In caso di affluenza bassa alle elezioni sabato e domenica in Fratelli d'Italia sanno di rischiare per un elemento ben preciso: non avrebbero quel cosiddetto voto d'opinione che ha spinto fino a Palazzo Chigi Meloni nel settembre 2022. Dimenticati i sogni da 30 per cento o anche oltre, l'obiettivo ora è confermate elle europee il 26 per cento delle politiche. Meloni insiste su appelli non scontati: "I cittadini non devono voltarsi dall'altra parte. A me serve essere forte". I vari sondaggi supersegreti, che non possono essere pubblicati, "le assegnano un lieve calo", assicura un attento osservatore come Marcello Sorgi sulla Stampa. Piccoli dettagli: al Parco dei Principi, l'albergo prenotato dai meloniani per la notte elettorale, non è nemmeno detto che Meloni comparirà.

MUTUI GIÙ. Il taglio dei tassi interesse deciso ieri dalla Banca centrale europea è il primo dopo il ciclo di rialzi cominciato nel luglio 2022 che aveva portato i saggi su livelli record. Buone notizie per chi ha mutui a tasso variabile, e per chi intende stipularne uno. Secondo i calcoli delle associazioni di consumatori, il risparmio sarà di alcune decine di euro al mese. Un secondo taglio potrebbe avvenire a settembre, quando saranno disponibili le prossime previsioni, e un terzo a dicembre.

STUPRATORE SERIALE. A incastrarlo la targa, il modello dell'auto e le descrizioni fornite dalla sua ultima vittima, che ha trovato la forza e il coraggio di denunciare tutto subito e di permettere indagini efficaci anche con i filmati di videosorveglianza nella zona. Simone Borgese, 39 anni, è ai domiciliari (la procura aveva chiesto il carcere) con una nuova accusa di violenza sessuale. L'8 maggio scorso ha convinto una ragazza a salire sulla sua auto e l'ha stuprata. Era uscito dal carcere nel 2022 dopo aver scontato sette anni per una brutale violenza sessuale ai danni di una tassista avvenuta l'8 maggio 2015 (inquietante la coincidenza delle date). Nel frattempo l'avevano pure riconosciuto colpevole di molestie in ascensore su una 17enne nel 2014: condannato ad altri 2 anni e 10 mesi. Ora si indaga su altri casi, irrisolti, avvenuti con lo stesso modus operandi dello stupratore seriale.

SERVONO I NOMI A GAZA. Missili israeliani su una scuola gestita dall'Onu nel campo profughi di Nuseirat, al centro di Gaza: nuova strage. Per Tel Aviv erano rifugio di terroristi. Washington, a questo punto, chiede che Israele "renda pubblici i nomi delle persone" uccise, in modo da verificare se sia davvero così. E i nomi non ci sono. Per Medici senza Frontiere "nel pronto soccorso di Al Aqsa, i pazienti sono sul pavimento, c'è sangue ovunque, non ci sono letti, i cadaveri non vengono portati all'obitorio perché è sovraccarico. È un caos assoluto, una nave che affonda". A Gaza non ci sono altri ospedali funzionanti e i pazienti non possono essere trasferiti in altre strutture per ricevere cure. "E così, ferito dopo ferito, i pazienti che arrivano ad Al-Aqsa in condizioni critiche, restano ad Al-Aqsa e muoiono ad Al-Aqsa".

SOCIAL CARD. Il ministro Lollobrigida stesso ammette che la presentazione della social card "Dedicata a te", per le famiglie povere con figli e un Isee fino a 15 mila euro (è una ricarica una tantum da 500 euro per fare la spesa) è uno spot elettorale. Presentata a poche ore dalle elezioni, anche se partirà a settembre, il cognato di Meloni ha detto chiaramente che la conferenza stampa di lancio è stata organizzata in fretta e furia a 48 ore dall'apertura dei seggi per smentire l'articolo di un quotidiano che parlava di iniziativa bloccata: "Cosa che come vedete non è, perché il decreto è stato firmato".

Vi segnalo inoltre in breve:

CACCIA FRANCESI A KIEV. "L'Ucraina può usare armi americane per colpire in Russia, ma solo fino a 200 miglia dal confine. Non su Mosca", dice il presidente degli Stati Uniti Biden in un'intervista alla Abc. "Non abbandoneremo Kiev", dicono Biden e Macron, il quale annuncia l'invio a Kiev dei caccia francesi da combattimento Mirage.

SCIOPERO SAMSUNG. E' in corso il primo storico sciopero nella storia della Samsung Electronics in Sud Corea. Azienda e sindacato sono da tempo in trattativa per il rinnovo del contratto e l'aumento dei salari. Samsung è uno dei maggiori produttori di smartphone al mondo e anche una delle poche aziende a livello globale a produrre chip di memoria di fascia alta.

NON SFONDA LA DESTRA. Sorpresa nei primi exit poll delle elezioni europee in Olanda, il Paese che ha aperto la maratona elettorale europea. La coalizione Laburisti-Verdi di Frans Timmermans è in vantaggio sull'estrema destra di Geert Wilders. L'alleanza europeista otterrebbe infatti 8 seggi contro i 7 del Partito per la libertà. Wilders non sfonda, ma fa comunque un balzo in avanti rispetto a 5 anni fa.

NON SOLO EUROPEE. Nel weekend non ci sono solo le europee, ma anche le elezioni amministrative in 3.520 comuni delle regioni a statuto ordinario, 114 comuni in Friuli Venezia Giulia, 27 comuni in Sardegna e 37 comuni in Sicilia. L'eventuale ballottaggio domenica 23 e lunedì 24 giugno: i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.

L'OMICIDIO DI PIERINA. Pierina Paganelli ferocemente uccisa in garage a Rimini, dopo otto mesi c'è una possibile clamorosa svolta in un giallo che appariva insolubile, oltre che senza alcun senso: ieri gli inquirenti hanno notificato a Louis Dassilva, 35enne senegalese, vicino di casa della vittima, l'avviso di garanzia.

METEO WEEKEND. Sarà un bell'inizio di weekend estivo sul'Italia, soleggiato e molto caldo al Centro-Sud, inizialmente soleggiato e caldo anche al Nord, salvo variabilità diurna sulle Alpi. Peggiora domenica nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge a partire dal Nordovest. Attesi temporali anche di forte intensità su Piemonte e Lombardia entro sera, accompagnati da locali grandinate e nubifragi.

JANNIK E JASMINE. Il Roland Garros parla italiano. Aspettando Sinner, oggi in semifinale contro Alcaraz (si gioca nel primo pomeriggio), Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori raggiungono la finale del torneo femminile e del doppio maschile. Impresa doppia e inaspettata: qui si "rischia" di fare la storia del tennis italiano.

Buona giornata su Today.it.