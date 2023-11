Migranti in Albania (il piano Meloni), il "cimitero di bambini", nuova allerta per forte maltempo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 7 novembre 2023.

MIGRANTI "DIROTTATI" IN ALBANIA. L'Italia "dirotterà" in Albania migliaia di migranti (solo uomini maggiorenni) intercettati dalle navi militari (e non quelli salvati dalle Ong) sulla rotta centrale del Mediterraneo. In due aree diverse, Shengjin e Gjader, il governo realizzerà strutture per immigrati salvati in mare, che potranno accogliere fino a tremila persone, 39 mila in un anno, per espletare celermente le procedure di trattazione delle domande di asilo o eventuale rimpatrio. Tramonta la soluzione vera, quella di redistribuire i migranti modificando il regolamento di Dublino. Meloni prova un "colpo di teatro", dopo il fallimento dell'accordo con la Tunisia e nell'anno in cui si potrebbero toccare i 150mila sbarchi. Ci sono però parecchi dubbi sulla struttura giuridica che dovrebbe consentire a Roma, su licenza di Tirana, di esercitare la propria giurisdizione in questi centri, come se si trattasse di un'estensione del territorio italiano. Non ci sono precedenti nel panorama europeo e le leggi sull'asilo dell'Ue si applicano solo alle domande presentate sul territorio di uno Stato membro, e l'Albania non lo è.

GAZA, 10MILA MORTI. Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che più di 10.000 persone sono state uccise da quando Israele ha lanciato la sua offensiva di ritorsione dopo la carneficina del 7 ottobre: 4mila vittime sono minori, 2.600 donne, (alcuni politici hanno messo in dubbio l'accuratezza delle cifre, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene i numeri affidabili). Numeri che hanno spinto il segretario dell'Onu Guterres a ribadire: "Gaza sta diventando un cimitero per i bambini". Parole durissime che non vanno giù al ministro degli Esteri israeliano Cohen: "Si vergogni, a Gaza ci sono più di 30 minorenni israeliani, tra cui un neonato di 9 mesi in ostaggio". Nessuna pausa umanitaria all'orizzonte.

FORTE MALTEMPO. La forte ondata di maltempo sull’Italia continua a far danni. La Protezione civile ha diramato per oggi allerta meteo arancione per rischio idraulico sul Veneto e allerta meteo gialla su 8 regioni: Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per rischio idraulico; per Abruzzo, Lazio e Molise per rischio temporali e per Abruzzo, Campania, Molise e Umbria per rischio idrogeologico. Oggi e domani secondo gli esperti si assisterà a un peggioramento al Centro-Sud, alle prese con il transito di un fronte foriero di piogge e rovesci temporaleschi. Giovedì un nuovo fronte atlantico si preparerà a entrare in azione sull'Italia a partire dal Nordovest. Le condizioni andranno rapidamente peggiorando giovedì su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Venerdì la perturbazione si concentrerà al Centro-Sud, coinvolgendo più direttamente le regioni del versante tirrenico con piogge e temporali localmente anche forti. Arrivano intanto i primi 100 milioni a sostegno delle aziende alluvionate in Toscana

LE ELEZIONI DI PUTIN E ZELENSKY. Il presidente russo Putin si candiderà con ogni probabilità per un quinto mandato a marzo 2024, puntando a rimanere in carica almeno fino al 2030 e toccando così i 30 anni di potere assoluto in Russia, un anno in meno di Stalin. La campagna elettorale sarà un pro forma, non avrà una reale concorrenza. In primavera teoricamente scade anche il mandato del presidente ucraino Zelensky ma organizzare elezioni in tutto il Paese sotto i bombardamenti non è pensabile. Tutto rinviato, ma si è già esposto un ex consigliere di Zelensky, Arestovich, che lo critica per la lentezza della controffensiva e propone l'ingresso dell'Ucraina nella Nato in cambio della rinuncia alla riconquista militare dei territori occupati dai russi.

BATTAGLIA SUL CORPO DI INDI. Indi Gregory è una bimba inglese di 8 mesi affetta da una patologia mitocondriale incurabile, è diventata cittadina italiana grazie a un consiglio dei ministri lampo e quindi avrà la possibilità di essere curata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La famiglia è seguita da Simone Pillon, ex senatore della Lega, esponente dell'ala più conservatrice del mondo cattolico. Il sistema sanitario inglese è all'avanguardia nel campo della genetica e dell'ingegneria genetica: per la piccola non ci sono speranze, la battaglia rischia di diventare "politica", come nei casi di Alfie Evans e Charlie Gard. C'è una sostanziale differenza tra Regno Unito e Italia. Oltremanica i giudici possono ordinare di staccare la spina a malati, anche minorenni, che non possono riprendersi dallo stato vegetale o degenerativo. Mentre in Italia l'ultima parola spetta ai genitori, anche se secondo i medici Indi sta morendo, le cure sono inutili e le causano solo sofferenza, senza darle alcuna speranza.

Vi segnalo inoltre, in breve:

GUERRIGLIA ULTRAS. Guerriglia nella tarda serata di lunedì 6 novembre sui Navigli tra gli ultrà del Milan e quelli del Paris Saint-Germain. Un gruppo di almeno una cinquantina di supporter rossoneri con caschi, fumogeni e il volto coperto ha assaltato i tifosi parigini: ci sarebbero alcuni feriti tra i francesi, uno colpito da due coltellate è grave.

AIRBNB E LA TASSE. È il più grande sequestro della storia italiana nei confronti di una big tech: 779 milioni di euro. Una cifra enorme che corrisponde, per la procura di Milano, all'ammontare delle tasse che, tra il 2017 e il 2021, Airbnb si è rifiutata di pagare in Italia sui canoni degli affitti brevi.

SOLDI PER LE CARCERI. Sono disponibili 166 milioni di euro dalle casse del ministero delle Infrastrutture (Mit) per ristrutturare le carceri italiane: il sovraffollamento è un'emergenza quotidiana e poco raccontata.

CARO VOLI. La Commissione Ue scopre il caro-voli. Dopo che per tutta l'estate i prezzi dei biglietti aerei in Europa sono volati fino al 30% in più, a Bruxelles si stanno muovendo adesso, per capire se le compagnie stiano approfittando della ripresa del traffico tornato ai livelli pre-Covid.

PENSIONI, MARCIA INDIETRO. Il governo è pronto a "correggere in un maxi-emendamento alla manovra" l’articolo 33 che introduce un taglio retroattivo alle pensioni di alcuni dipendenti pubblici, tra cui infermieri e medici. Invece su chi potrà andare in pensione nel 2024 i giochi sono fatti.

NESSUNA AMNISTIA. L'opposizione di destra e la magistratura spagnola si sono espresse contro il progetto di concedere l'amnistia agli indipendentisti catalani del primo ministro uscente, il socialista Sanchez, che ha bisogno dei loro voti per poter restare al governo.

DOPPIO INFANTICIDIO. Oggi l'interrogatorio di garanzia di Monia Bortolotti, 27 anni, la madre accusata di aver ammazzato entrambi i suoi bimbi in provincia di Bergamo pochi mesi dopo averli dati alla luce.

TORNA LA CHAMPIONS. Stasera in campo i gironi di Champions, con Milan e Lazio che alle 21 ospitano rispettivamente il Psg e il Feyenoord.

Buona giornata, su Today.