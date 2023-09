Cambia la tredicesima, il sospetto su Brandizzo, la strage al mercato e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 7 settembre 2023.

IL BABY DASPO DI SALVINI. Arriva oggi in consiglio dei ministri il decreto legge contro la criminalità minorile, dopo i fatti di Caivano e Palermo. Tra le possibili misure (drastiche) l'avviso orale del questore anche per i minori, la possibilità di stop all'utilizzo del cellulare e il carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola. Ipotesi stretta per l'accesso a siti web porno. "Un provvedimento sulle babygang che aumenta controlli e sanzioni", ha detto Salvini, ipotizzando pure di abbassare l’età dell'imputabilità (oggi è 14 anni). E aggiungendo: "Il 14enne che gira con un coltello è capace di intendere e volere e se sbaglia deve pagare come un 50enne". Il cosiddetto daspo urbano (il divieto temporaneo di frequentare certe zone) potrebbe diventare realtà anche nei confronti dei minori. Tutte ipotesi, tutte iniziative punitive, certamente di impatto elettorale, che fanno alzare il sopracciglio, però, a chi si occupa di disagio giovanile ogni giorno sul territorio: servirebbero più risorse nei servizi educativi, investimenti preventivi. Complicato e, forse, poco conveniente nell'immediato, per una politica ormai impostata su umori e sondaggi.

LA TREDICESIMA DI NATALE. Insieme alla manovra (per cui le risorse sono molto limitate) potrebbe arrivare un decreto fiscale del governo Meloni, con la detassazione delle tredicesime in pagamento tra tre mesi, a dicembre. L'ipotesi è un'aliquota al 15% per i redditi bassi, poi a salire. Impossibile una "tassa piatta" per le tredicesime di tutti i lavoratori senza fissare un tetto al reddito, ma l'esecutivo, che sa bene come la legge di bilancio deluderà molte delle promesse elettorali, vuole dare un segnale subito alle famiglie in affanno e spingere i consumi. Nel decreto che hanno in mente Meloni e Giorgetti ci sarebbe anche un bonus benzina da 150 euro limitato ai redditi bassi e finanziato con i maggiori incassi derivanti dalle accise. Sempre più improbabile invece la proroga degli sconti sulle bollette del gas.

IL SOSPETTO SU BRANDIZZO. Proseguono le indagini sull'incidente di Brandizzo, costato la vita a cinque operai. La tesi dei pm è che lavorare senza che fosse arrivato il permesso formale fosse una prassi, non un'eccezione. Un video di una telecamera di sorveglianza della stazione, ottenuto da Repubblica, mostra che passano due treni prima della strage. Uno alle 23.45, uno alle 23.49. Il primo treno sfreccia, gli operai lo lasciano evidentemente passare e riprendono a lavorare come se niente fosse. Poi quattro minuti dopo si sente il fischio dell'altro convoglio che arriva in stazione e la disperata frenata. Massa, il tecnico di Rfi, uno dei due indagati, potrebbe essersi confuso per il passaggio ravvicinato, pensando che il primo treno fosse l'ultimo a dover transitare. Era al telefono con la dirigente manutenzione che stava proprio verificando questo, quando in un istante è finito tutto. Al tema delle responsabilità individuali si affianca però la necessità di una verifica immediata di tutto il sistema di regole e procedure.

LA STRAGE AL MERCATO. Missile su padiglioni e bancarelle. Almeno 17 morti e 32 feriti: è il bilancio del bombardamento russo di ieri su un mercato della città di Kostiantynivka, nel Donetsk, nelle retrovie del fronte del Donbass, a circa 30 chilometri da Bakhmut. L'attacco è avvenuto in una trafficata strada del mercato, in pieno giorno. È stato uno dei peggiori attacchi contro i civili ucraini dalla primavera. Zelensky ha descritto l'attacco come "un'assoluta disumanità". Intanto il governo romeno ha denunciato che sul suo territorio sono stati trovati i frammenti di quello che si sospetta essere un drone russo usato nei raid contro il sud dell'Ucraina, ma lo spettro di un ricorso all'articolo 5 del Patto Atlantico che vincola i Paesi Nato alla difesa collettiva in caso di attacco, per ora, non c'è.

MORTO IN BANLIEU. Un ragazzo di 16 anni della banlieue parigina è morto ieri sera in ospedale per le gravi ferite riportate mentre era in fuga, sulla sua moto da motocross, da un'auto della polizia che lo inseguiva. Due agenti sono sotto interrogatorio. Il 27 giugno scorso, la morte a Nanterre, sempre nella banlieue parigina, del diciassettenne Nahel, ucciso da un poliziotto durante un controllo in strada, fu l'elemento scatenante di una settimana di violenti scontri urbani che dilagarono in mezza Francia. Oggi la tensione è di nuovo altissima.

Vi segnalo inoltre, in breve:

L'ORRORE DI MONREALE. Nonno e zio abusavano di due nipotine, che all'epoca dei fatti avevano meno di 10 anni, e i genitori delle piccole, a conoscenza di quanto accadeva, tacevano. La mamma avrebbe addirittura agevolato gli abusi e cercato di coprire i responsabili. Ieri i quattro sono stati arrestati dai carabinieri in provincia di Palermo.

ALINA FU UCCISA. Alina Cozac era morta improvvisamente il 22 gennaio, a quarant’anni, per un malore in casa a Spoltore (Pescara). I parenti mai ci avevano creduto, e infatti ieri è stato arrestato il compagno, Mirko De Martinis, 47 anni, accusato di averla strangolata dal compagno. Era stato proprio lui a chiamare il 118.

DISCOUNT ADDIO. Secondo l'abituale indagine di Altroconsumo la tipologia di punto vendita che ha aumentato di più i prezzi quest'anno sono i discount: 15% in media. I discount hanno meno margine sui prodotti, e fanno più fatica a contenere l'impatto dell'inflazione. Nei supermercati "normali", invece, 11/12% di aumento medio.

SUPERBONUS PROROGATO. Si profila una proroga di tre mesi del superbonus, almeno per i condomini. La nuova ipotesi a cui sta lavorando il governo è di concedere tre mesi in più fino a marzo 2024, condizionati però al raggiungimento di uno stato avanzamento lavori al 60-70 per cento.

AMATO E USTICA. La procura di Roma valuterà la possibilità di sentire l'ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato, dopo i suoi interventi sulla strage di Ustica nei quali ha ribadito quella che per lui è la tesi più probabile: il Dc9 dell'Itavia il 27 agosto 1980 fu abbattuto "da un caccia francese".

ESTATE ROVENTE. Ufficiale: l'estate 2023 quasi agli sgoccioli è stata la più calda mai registrata a livello globale, con una temperatura di 0,66 gradi sopra la media. Agosto è stato il mese più rovente di sempre, circa 1,5 gradi sopra la media preindustriale 1850-1900.

BASKET E VOLLEY. Volley, gli azzurri continuano a vincere e accedono agli ottavi degli Europei. Basket: oggi l'Italia sfida la Lettonia per il quinto posto nei Mondiali.

LA FOTO DEL GIORNO. Un'immagine impressionante. Strade come fiumi. Persone camminano in strada nel quartiere Basaksehir di Istanbul. In Turchia le forti piogge hanno causato inondazioni improvvise. A lmeno undici persone sono morte, cinque sono scomparse e decine sono rimaste ferite a causa delle alluvioni che hanno colpito Grecia, Turchia e Bulgaria (Foto AP Photo/Khalil Hamra/LaPresse).

Buona giornata su Today.