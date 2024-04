Ragazza morta nella chiesetta (è giallo), riecco i naufragi fantasma, Israele si ritira da Rafah, tutti pazzi per il "sole nero" e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 8 aprile 2024.

IL CONDONO SI FA. L'obiettivo di Salvini è un decreto per il condono entro la fine di aprile. Nella maggioranza la chiamano "pace edilizia", ma la strategia è chiara: far tornare "la casa" al cuore della campagna elettorale delle elezioni europee. Si vota tra due mesi. In questo caso Forza Italia e Fratelli d'Italia temono di apparire "laterali" rispetto alla Lega, ma di fondo a nessuno nel governo dispiace il perdono sulle "lievi difformità edilizie". Si potrebbe arrivare a concedere una tolleranza costruttiva generosa, tra il 2% e l’8%, ad altezze, superfici, distacchi e cubature di milioni di abitazioni. Insomma, si potrà sanare parecchio.

GIALLO IN MONTAGNA. Un macabro giallo scuote la Valle d'Aosta. Il corpo senza vita di una ragazza di apparentemente 25 anni (non ancora identificata, era senza documenti, potrebbe essere francese) è stato trovato in una chiesetta sconsacrata e diroccata sopra La Salle. Forse uccisa, accoltellata (ma si aspetta l'autopsia di domani per le certezze). Sarebbero esclusi malore o suicidio. Il cadavere era in fondo alla navata, in un borgo semi-abbandonato. Caccia all'uomo che guidava un camper rosso che era stato visto in zona nei giorni scorsi. Gli inquirenti sarebbero sulle sue tracce.

NAUFRAGI FANTASMA. Circa 8.000 migranti in 3 settimane. C'è un'accelerazione nelle partenze dal Nordafrica, causa meteo favorevole. Ma soprattutto, sono tornati a vedersi i pericolosissimi piccoli barchini instabili. Per colare a picco basta un po' di mare mosso. E in un Mediterraneo senza flotte di soccorso europeo e svuotato di navi Ong, si muore. Il governo Meloni pensava che i discussi accordi con il governo di Saied avessero cominciato a funzionare. E in effetti la Marina tunisina ha intercettato in un giorno 55 imbarcazioni al largo di Sfax, riportando indietro 1867 persone. Ma i tunisini hanno recuperato anche almeno 13 cadaveri di uno dei tanti naufragi fantasma. Di molti barchini inghiottiti dalle onde del "Mare Nostrum" non sapremo mai nulla.

LA SCELTA DI ZELENSKY. "La difesa aerea si sta esaurendo, se i russi continuano a colpire l'Ucraina ogni giorno come hanno fatto nell'ultimo mese, potremmo rimanere senza missili". Alla tv nazionale il presidente Zelensky lancia il più drammatico degli appelli dopo settimane di incessanti attacchi russi. Un messaggio senza orpelli all'Occidente. Zelensky ha sottolineato che la Difesa ucraina potrebbe essere costretta a fare scelte difficili su dove indirizzare le risorse: o uno scudo antiaereo per salvare le principali città, o la difesa alla linea del fronte che tiene - per ora - a costo di sacrifici enormi. Premere su Kiev affinché ceda Crimea e Donbass a Mosca: sarebbe questo il piano segreto di Trump per mettere fine al conflitto, secondo il Washington Post.

VIA DA RAFAH. L'esercito israeliano si è fondamentalmente ritirato dal Sud di Gaza. Secondo qualcuno, una Rafah meno asfissiata è funzionale alla preparazione di eventuali attacchi per la liberazione degli ostaggi. Fino a ora, la pressione dei rifugiati, a livello militare, faceva sì che nella città al confine con l'Egitto fosse impossibile muoversi. In migliaia stanno tornando verso Khan Younis. Ma tra gli analisti c'è anche chi sostiene che sia un ritiro "vero" da quella parte della Striscia, non strategico, a causa delle richieste Usa di evitare un ennessimo bagno di sangue. Il sostegno di Washington è e resterà sempre essenziale per Israele. "Erano mesi che non eravamo così vicini a una tregua", dice una fonte dell'emittente israeliana Channel 12 sui negoziati del Cairo.

Vi segnalo inoltre, in breve:

TRUMP AVANTI. La campagna elettorale negli Stati Uniti è solo all'inizio, si vota tre sette mesi. Un'eternità, nella politica di oggi. Ma l'ex presidente Donald Trump è davanti a Biden in sei dei sette stati chiave, quelli solitamente in bilico. Lo mette nero su bianco un nuovo sondaggio del Wall Street Journal.

PD IN AFFANNO. Le vicende di Bari e Torino, malcostumi e irregolarità di possibile rilevanza penale, gettano ombre sul Pd in vista delle europee. Le inchieste in Puglia e in Piemonte non fanno bene a Schlein, che aveva promesso di ridurre il peso delle correnti. Ci sarà un codice etico per i candidati. Un cambio di passo è necessario, perché il rischio concreto è di vedersi raggiungere dal M5s come secondo partito, alle soglie del 20 per cento.

MEDICI IN PIAZZA. "Questo governo già dal prossimo Def deve fare una scelta coraggiosa e salvare i due pilastri sanità e istruzione: tutto il resto è secondario": il maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri, l'Anaao-Assomed annuncia una serie di manifestazioni sul territorio: il primo appuntamento è fissato a Bologna il 19 aprile.

SETTIMANA CORTA. Alla Camera tre distinti progetti di legge sulla settimana corta, proposti da M5s, Pd e Avs. Si ipotizza di passare a 32/34 ore lavorative spalmate su 4 giorni. Ai datori di lavoro esonero dei contributi fino a 8 mila euro l'anno. Il ministro del Lavoro frena: al massimo si andrebbe solo verso accordi aziendali.

CARABINIERI UCCISI. Era probabilmente sotto effetto di alcol e cocaina la 31enne che alla guida di un suv si è schiantata contro l'auto dei carabinieri e ne ha uccisi due lungo la strada statale 91 che collega Eboli e Campagna (Salerno): le vittime sono il maresciallo Pastore, 25 anni, e l’appuntato scelto Ferraro, 27 anni, entrambi di origine pugliese.

AFRICA CATTOLICA. L'Africa continua a essere il continente statisticamente più vitale della Chiesa cattolica. Mentre in Europa i fedeli sono in calo costante. Stabili America e Asia. Sono i trend registrati nell’ultimo Annuarium Statisticum Ecclesiae. A livello planetario il numero dei cattolici è complessivamente aumentato dell'1%.

NAUFRAGIO IN MOZAMBICO. In fuga dal colera, affonda peschereccio sovraccarico: è strage, almeno 91 morti. La tragedia al largo delle coste del Mozambico. L'imbarcazione è naufragata per l'eccessivo numero di persone a bordo e perché inadatta al trasporto passeggeri.

ROBOTAXI. Tesla presenterà il suo veicolo Robotaxi il prossimo 8 agosto. Lo ha annunciato Musk senza fornire dettagli del veicolo, di cui si parla da anni. In passato l’aveva presentata come un’auto autonoma che avrebbe funzionato come un taxi. Addio al "sogno" dell'auto elettrica low cost da 25 mila dollari, Tesla non la farà mai.

L'ECLISSI. Tutti pazzi negli Stati Uniti per l'eclissi totale di oggi. Nel pomeriggio di lunedì in decine di milioni aspetteranno, naso all'insù, l'evento astronomico dell'anno: il cosiddetto "sole nero", un fenomeno raro (il prossimo tra 20 anni). La zona d'ombra attraverserà 15 stati nordamericani. 4 minuti di buio, con crollo delle temperature, comportamento anomalo di animali e piante, e un tramonto a 360 gradi che con ogni probabilità invaderà Instagram e dintorni per giorni. Nell'immagine seguente, in rosso, le località in cui Airbnb è "tutto esaurito" oggi. Coincide perfettamente con la fascia da cui si vede il "sole nero".

Buona giornata su Today.it.