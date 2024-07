Ondata rossa in Francia, carabinieri che accoltellano, il giallo di Alex ucciso dopo il rito, caldo afoso a livelli record e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 8 luglio 2024.

NO A LE PEN. Il Fronte repubblicano ha vinto a sorpresa le elezioni in Francia e fa da argine all'estrema destra, come già alle presidenziali del 2002 (Le Pen padre contro Chirac) e poi ancora nel 2017 e nel 2022 (Macron contro Le Pen figlia). L'ondata "nera" del primo turno è invece, a conti fatti, "rossa". La sinistra è prima, e anche Macron avrà più seggi della destra, solo terza. Il Rassemblement National, dato come grande favorito, è scivolato in basso finendo sul gradino più basso del podio. Ma adesso? Un accordo vero tra macroniani e sinistra è contro-natura, una coabitazione altamente improbabile. Il rischio ingovernabilità è reale. Primo: nessun partito ha la maggioranza. Secondo: un grandissimo numero di deputati ha vinto l'elezione "solo" per aver fatto blocco contro l'avversario estremista. L'unica certezza è che i francesi hanno dato un segnale fortissimo a Le Pen: alla parata del 14 luglio Macron sugli Champs-Elysées non si troverà al fianco un governo di estrema destra.

BIDEN, SETTIMANA CHIAVE. Si moltiplicano le voci secondo cui entro fine settimana Joe Biden potrebbe fare il passo indietro che un numero sempre più grosso di democratici al Congresso gli chiede pubblicamente. Ora anche i politici che si giocano un seggio a novembre spingono in quella direzione. La sensazione è che per sperare di sconfiggere Donald Trump i democratici debbano quantomeno tentare di rovesciare l'inerzia, anche a costo di puntare sulla vice Kamala Harris, candidato non particolarmente convincente secondo i sondaggi. Ma che sia irresponsabile presentare come realistica l'ipotesi di Biden alla Casa Bianca nel 2028 lo stanno pian piano accettando tutti. Il governatore delle Hawaii, Green, fissa la scadenza: "Entro un paio di giorni deciderà". Si vuole evitare l'imbarazzo di un cambio di leadership nel mezzo del vertice Nato, quando i capi dell'Alleanza sono a Washington. La decisione finale spetta solo e soltanto a una persona: Joe Biden.

CARABINIERI CHE ACCOLTELLANO. E' di gravità inaudita quanto sta emergendo dalle indagini. Due carabinieri sono accusati di tentato omicidio e sono stati fermati: avrebbero avuto un ruolo nell'accoltellamento di un giovane cittadino extracomunitario trovato ferito poco dopo la mezzanotte di venerdì da alcuni passanti a Castiglione Olona (Varese). I due carabinieri sono stati subito sospesi. Il giovane non ancora identificato (non aveva documenti) era stato ferito da più colpi d'arma da taglio. Liberi dal servizio e senza nessun ordine d'impiego, sono intervenuti in un'area boschiva dove era in corso una presunta attività di spaccio. Poi la colluttazione.

ALEX MARANGON. Sempre più fitto il giallo sulla sua tragica fine. Aveva cranio sfondato e costole rotte Alex Marangon, il barman di 25 anni trovato morto nel Piave. Ferite compatibili con i colpi di un bastone o di una pietra. L'arma del delitto non è stata trovata. Non è stato né un suicidio né un incidente. Il giovane di Marcon aveva preso parte a un raduno sciamanico nell'abbazia Santa Bona di Vidor. Secondo i testimoni Alex sarebbe fuggito dall'abbazia, in preda a una crisi, nel cuore della notte. Aveva già partecipato a due raduni new age in passato, ma quel terzo incontro lo inquietava e preoccupava, secondo quanto avrebbe confidato lui stesso a un amico. Perché? Una domanda chiave e finora senza risposta.

ALLERTA TEMPORALI, POI CALDISSIMO. Prosegue oggi l'allerta arancione per il maltempo in Lombardia; gialla in Trentino Alto Adige e in Piemonte. Le temperature aumenteranno su tutta Italia giorno dopo giorno, con il caldo che culminerà tra giovedì e sabato, quando al Sud si potranno raggiungere punte di 40°C e oltre. Tra le città più calde potrebbero rientrare Foggia, Roma, Bologna e Firenze. Un po' meno caldo sulla Val Padana, con massime fino a 34°C giovedì a Milano, 33°C a Torino. Il caldo non risparmierebbe le località di montagna (35°C a L'Aquila tra mercoledì e giovedì). Le temperature minime potranno non scendere sotto i 23-24°C nelle città e in generale sui settori costieri, dando luogo alla cosiddette notti simil tropicali a causa dell'afa. Ma il disagio dell'afa sarà totale nelle ore serali, quando le temperature saranno ancora elevate, avendo da poco raggiunto i valori massimi, e inizierà ad aumentare il tasso di umidità, in particolare nei grandi centri urbani e lungo le coste.

Vi segnalo inoltre in breve:

EX ILVA. L'ex Ilva è la più grande acciaieria d'Europa, almeno per capacità produttiva teorica. Il ministro Urso assicura che ci sono pretendenti (ben quattro) interessati a rilanciarla, ma serpeggiano dubbi. "Ogni giorno ne sentiamo una nuova" commentano dal sindacato Uilm. "Mai visto un acquirente per un'azienda in quelle condizioni, con migliaia di dipendenti in cassa integrazione, gli impianti arrugginiti e solo un altoforno e mezzo in funzione".

VACCINI. Alla fine il governo non darà seguito all'emendamento del leghista iper-salviniano Borghi, che puntava a cancellare l'obbligo per 10 vaccini, tra i quali morbillo, pertosse, varicella e rosolia. Rezza, ex direttore della Prevenzione al ministero, spiega: "Se si raggiungono gli obiettivi di copertura si può anche pensare di togliere l'obbligatorietà. Ma farlo oggi è un rischio: l'anagrafe nazionale dei vaccinati non decolla e non c'è una fotografia aggiornata della situazione".

FITTO A BRUXELLES. Raffaele Fitto avanza a grandi passi come prossimo candidato del governo italiano al ruolo di Commissario europeo con delega al Pnrr e ai fondi di Coesione, prosecuzione naturale del suo ruolo di ministro: "Si vedrà, ci sono almeno 4 o 5 altre deleghe importanti a cui possiamo puntare, non solo Pnrr e Coesione", dice lui.

RUINI IN TERAPIA INTENSIVA. Il cardinale Camillo Ruini è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, probabilmente dopo un infarto. Ha 93 anni, ha guidato per sedici anni la Conferenza episcopale italiana (Cei), dal 1991 al 2007.

L'INCIDENTE DI PALERMO. Un uomo al volante ubriaco e senza patente (su un'auto non assicurata) si è schiantato sabato notte contro un muro e la figlia di 3 anni è morta. L'incidente lungo la strada che collega Villabate a Palermo, la piccola era in braccio alla madre: l'auto è finita contro un muro, illeso il gemello.

VOLO UCRAINO. Yaroslava Mahuchikh, 22 anni, migliora il record mondiale di salto in alto femminile. Era fermo da 37 anni, lo alza a quota due metri e 10. Mahuchikh è un simbolo per Kiev. Ha iniziato a dominare la scenda dai mondiali indoor del marzo 2022, poche settimane dopo l'invasione russa. Esibisce sempre la bandiera gialloblu sopra gli occhi con un trucco patriottico: "Ora l'Ucraina ha un posto d'onore nell'atletica", dice. Punta all'ora olimpico.

SINNER VA. Sinner e Paolini volano ai quarti di finale a Wimbledon. Oggi ci prova Musetti. Domani nel prossimo turno l'altoatesino numero 1 al mondo e sempre più a suo agio sul verde londinese sfiderà il russo Medvedev, mentre la tennista toscana se la vedrà con l'americana Navarro.

