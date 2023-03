Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Le notizie da sapere per iniziare la giornata.

GASDOTTO ESPLOSO. Le esplosioni ai gasdotti Nord Stream del settembre 2022 sarebbero state causate da un sabotaggio. Lo ipotizzano il New York Times e il quotidiano tedesco Die Zeit, che riportano informazioni di intelligence. Sarebbe stato un gruppo filo ucraino nell'attacco delle pipeline che trasportano gas dalla Russia all'Europa. I bombardamenti sottomarini avevano lasciato perplessi i governi occidentali. I dettagli rimangono imprecisi e non è chiaro quanto sia credibile questa nuova teoria. Il governo di Kiev esclude apertamente un suo coinvolgimento. Un mese fa Seymour Hersh, decano del giornalismo investigativo, aveva pubblicato un articolo ("Come l’America ha eliminato il gasdotto Nord Stream") secondo cui ad agire era stato un gruppo di sommozzatori della marina Usa con la collaborazione della Norvegia.

IL QUARTO SCAFISTA. Arrestato il quarto scafista del naufragio di Cutro, un 28enne turco rintracciato in Austria. "Temendo la presenza delle forze dell'ordine sulla costa, gli scafisti hanno effettuato una brusca virata" che ha causato la tragedia: è questa la versione Piantedosi, che si autoassolve. "Sostenere che i soccorsi siano stati impediti dal governo costituisce una grave falsità", aggiunge. Saranno le indagini a chiarire la dinamica e la catena di comando, e perché sia partita la Finanza e non la Guardia Costiera alla ricerca di quel peschereccio che, viste le informazioni fornite da Frontex, si poteva ipotizzare fosse carico di migranti. Oggi riunione preparatoria al Consiglio dei ministri convocato per domani sulle coste della Calabria. 72 i cadaveri recuperati dal mare.

AEREI CADUTI. Saranno effettuate oggi le autopsie sui corpi dei due piloti dell'Aeronautica militare morti ieri dopo la collisione in volo dei loro aerei durante un'esercitazione a Guidonia, vicino a Roma. Forse una manovra disperata di uno dei piloti ha evitato che il suo velivolo si schiantasse sulle abitazioni e facesse una strage. Le ipotesi del disastro: guasto tecnico, un errore o un malore di uno dei piloti.

MIA DIGITALE. Mia, il sussidio che sostituisce il reddito di cittadinanza (più basso e dura meno), sarà gestito con una piattaforma digitale del ministero del Lavoro. Tramite un sito (o un'app) si gestirà ogni aspetto dell'aiuto economico, il patto per il lavoro o l'assistenza, la carta dove ricevere i soldi, l'invio automatico ai centri per l’impiego o ai servizi sociali, i dettagli dell'offerta di lavoro da accettare o da inserire per le imprese. La domanda si fa sempre all'Inps, ma poi sarà tale piattaforma ministeriale il centro di tutto.

L'OMICIDIO DI SUIO. Tragedia in provincia di Latina, dove Giuseppe Molinaro, carabiniere di 55 anni, ha sparato e ucciso il direttore di un albergo, Giovanni Fidaleo. Poi ha ferito una donna, con cui pare avesse avuto una relazione, ed è fuggito, ma dopo qualche ora si è fatto arrestare.

Vi segnalo inoltre:

CRONACA

- Un uomo e una donna sono stati trovati privi di vita in un'abitazione a Lucca. Non ci sono segni di violenza, esclusa l'intossicazione da monossido. Un giallo.

- Morto il ragazzo di 25 anni investito da bus di linea a Milano. Arrivato in ospedale già in coma, è deceduto ieri in serata. Era originario della Toscana.

MONDO

- Sei palestinesi uccisi e 16 feriti in un'operazione israeliana antiterrorismo a Jenin.

- Sulla stampa Usa torna a circolare (succede ciclicamente) il nome di Michelle Obama come un potenziale candidata alla Casa Bianca, nonostante lei abbia sempre negato di aver alcun intenzione di dedicarsi alla politica attiva

ATTUALITÀ

- Oggi c'è sciopero: mezzi pubblici a rischio, ma non solo.

- Eni avvia in Sicilia l’energia da moto ondoso. Il dispositivo installato al largo di Pantelleria potrà toccare i 260 kW di picco: è il primo dispositivo al mondo di questo tipo.

- A respirare aria pulita è rimasto lo 0,001% della popolazione mondiale, più o meno 80mila persone. Sono i fortunati che vivono dove non ci sono particelle PM2.5, inquinanti emessi da combustioni di ogni tipo, dalle fabbriche alle auto, dai camini di casa agli incendi, trovati ormai persino in Antartide e Amazzonia. L'analisi è uscita su The Lancet Planetary Health. La regione più esposta in Italia è la Pianura Padana, che per la scarsa circolazione dell’aria è una delle zone più inquinate d’Europa.

- Oggi 8 marzo è la Giornata internazionale della donna. Celebrazioni in Quirinale, con Mattarella e la Meloni. "Il fatto di essere sottovalutate è un grande vantaggio, perché spesso non ti vedono arrivare", afferma la premier.

SPORT

- Nell'andata degli ottavi di finale di Conference League la Lazio si fa battere 1-2 all'Olimpico dagli olandesi dell'Az Alkmaar. Stasera alle 21 tocca al Milan, impegnato a Londra contro il Tottenham.