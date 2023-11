Gaza "più piccola", il vero piano Meloni sui migranti, dove sarà il deposito nazionale di scorie nucleari e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 8 novembre 2023.

GAZA PIÙ PICCOLA. Continuano combattimenti e bombardamenti nel cuore di Gaza City. Un portavoce delle Nazioni Unite ha sottolineato che ogni giorno vengono uccisi in media 160 bambini. Si pensa già al post guerra. Gli Usa si oppongono alla rioccupazione da parte di Israele. Ma Netanyahu boccia qualsiasi ipotesi di cessione del controllo a terze parti, che siano Onu o una forza multilaterale di Paesi arabi moderati. Sarà Tel Aviv a gestire la Striscia "dopo aver sconfitto Hamas". Secondo un documento di fonti militari francesi trapelato sui media, Israele vuole creare a Gaza una zona tampone vicina al confine molto più ampia di quella precedente al massacro del 7 ottobre: prima occupava 400 metri, potrebbe diventare di un paio di chilometri. La superficie della Striscia, terra palestinese secondo il diritto internazionale, diventerà "più piccola". E Israele in quella fascia "di sicurezza" schiererà molti più soldati, un numero paragonabile ai 26 battaglioni attualmente in Cisgiordania.

IL PIANO DI MELONI. L'accordo con l'Albania sui migranti, richiamo a modelli (come quello di Sunak in Ruanda) già destinati al fallimento, porta con sé una valanga di incertezze, avvertono gli esperti. Ma tutto fa credere che il governo andrà avanti nella costruzione di due centri dove detenere persone soccorse in mare da navi italiane. A norma di legge, non possono essere trasferite in un altro stato prima che le situazioni individuali siano esaminate: "Questo è un accordo sul respingimento, prassi vietata dalle norme internazionali e per la quale l'Italia è stata già condannata", avverte Amnesty. Ma la premier, con gli sbarchi raddoppiati e nel semestre pre-elezioni europee, vuole un rilancio personale, almeno simbolico. Le difficoltà pratiche e legali sono enormi, ma l'elemento politico da sottolineare oggi è che Meloni ha tenuto all'oscuro fino all'ultimo Salvini (ieri silente), Tajani, Piantedosi (che in teoria è il ministro dell'Interno). Scavalcati totalmente. E in campagna elettorale farà pesare che il primo accordo a livello europeo per spostare migliaia di immigrati all'estero è farina solo e soltanto del suo sacco. Non è detto che avrà la solidarietà effettiva degli alleati, dichiarazioni di facciata a parte. Non è detto che gli annunci si trasformeranno in fatti concreti. Ma i sondaggi probabilmente continueranno a premiare Fratelli d'Italia, per mesi, dopo questa mossa, annunciata non a caso nelle settimane di una legge di bilancio tutt'altro che popolare. E per Meloni è quel che conta.

DEPOSITO CHE NESSUNO VUOLE. "Il governo farà il deposito delle scorie nucleari", e pure a breve, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. "La necessità non dipende dall'avere o meno una centrale. Chi dice che non vuole il deposito delle scorie, è pronto a dire a un suo familiare o a un amico 'non fare la Pet in ospedale, perché produce scorie'? Produciamo mediamente 1000 metri cubi al mese” di scorie a media e bassa intensità. "Dobbiamo trovare una soluzione. Dopo trent'anni non ce l'abbiamo ancora fatta. Questo governo vuole farcela, e farà il deposito delle scorie". Ma dove? Sono 67 le aree candidate. Attesa dal 2015, la prima lista è stata pubblicata nel 2021. Escluse tutte le zone a rischio sismico elevato. Le più papabili sono la parte meridionale della Puglia, alcune piccole zone in Basilicata ionica e Molise, o vicino al mare in Campania, Lazio e Toscana. Il tema è delicato e si vuole evitare di ripetere l'errore fatto dal governo Berlusconi nel 2003 quando indicò Scanzano Jonico come sede del deposito di profondità dei rifiuti nucleari delle nostre centrali in via di smantellamento: quasi scatenò una sommossa.

ALLERTA METEO E CAMPI FLEGREI. Continua l'ondata di maltempo sull'Italia, con l'arrivo di una doppia perturbazione. Allerta arancione anche oggi in Veneto; gialla in altre sette regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Basilicata, Puglia, Sicilia e Molise. Trovata l'ottava vittima dell'alluvione in Toscana. Confermata invece l'allerta gialla e scongiurato almeno per ora il passaggio a quella arancione nella zona dei Campi Flegrei, dove la sismicità preoccupa sempre.

Vi segnalo inoltre, in breve:

VERITÀ PER REGENI. Ripartirà il prossimo 4 dicembre, dopo lo sblocco della Consulta, l'udienza preliminare relativa al caso di Giulio Regeni, il ricercatore sequestrato e brutalmente ucciso al Cairo nel 2016. Gli imputati sono quattro 007 egiziani, mai comparsi alla sbarra.

SCIOPERO DEI MEDICI. Medici sulle barricate: le sigle Anaao e Cimo hanno proclamato per il prossimo 5 dicembre uno sciopero di 24 ore. Nel mirino il possibile taglio delle pensioni, le "briciole" per i contratti, le misure sulle liste d'attesa destinate al flop e la sostanziale conferma del blocco delle assunzioni.

CORRUZIONE ALLA PORTOGHESE. Il premier portoghese Antonio Costa è stato costretto a dimettersi ieri a causa di una serie di gravi scandali di corruzione che hanno coinvolto diversi esponenti del governo

MARIJUANA RICREATIVA. L'Ohio diventa il 24mo stato americano a legalizzare la marijuana per uso ricreativo. Approvata la misura che legalizza e regola la coltivazione, il possesso, la vendita, l'acquisto e l'uso di marijuana per gli adulti di oltre 21 anni. Sulla vendita una tassa per finanziare vari programmi sociali.

B&B FANTASMA. Ufficialmente i bed&breakfast in Italia sono 35mila. Ma l'Istat ha censito 188mila "esercizi extra alberghieri". Stanare il sommerso è difficilissimo, un giro d'affari da 3 miliardi. Il 45% di chi li gestisce fa solo quello di lavoro. Con una appartamento in centro città turistica, si incassano fino a 5-6mila euro al mese. Spesso, purtroppo per le casse pubbliche, esentasse.

AGONIA SUPERBONUS. Forza Italia spinge per prorogare il Superbonus al 110% fino al 30 giugno del 2024, per i lavori nei condomini che al 31 dicembre di quest’anno registreranno un avanzamento pari ad almeno il 60 per cento. Costo dell’operazione: 2,1 miliardi. Difficilmente se ne farà qualcosa.

ASSEGNO D'INCLUSIONE. Saranno quasi 740mila i nuclei familiari ex percettori del Reddito di cittadinanza che da gennaio 2024 potranno accedere alla nuova piattaforma Siisl per richiedere l'Assegno d'inclusione, secondo le nuove regole previste dal governo Meloni. Il Sole 24 Ore anticipa oggi le stime dell'Inps.

ADDIO COWORKING. Finisce in bancarotta il colosso dei coworking WeWork, dopo anni di difficoltà finanziarie evidenti. Dalla quotazione a Wall Street al licenziamento di migliaia di persone. Gli spazi di lavoro condiviso sembravano il futuro, poi sono arrivati Covid e smart working a dare la mazzata.

NILDE IOTTI. Incredibile ma vero, ci si divide persino su Nilde Iotti, prima donna presidente della Camera, simbolo di tante battaglie per i diritti civili. Il centrodestra a Torino in consiglio comunale dice no a un viale a lei intitolato. Decisivi i voti di Fratelli d'Italia, il partito della prima donna italiana presidente del Consiglio ha votato contro.

PROCESSO CIRO GRILLO. Testimonianza tra le lacrime ieri per la giovane italo-norvegese nel processo a Milano per stupro che vede imputato anche Ciro Grillo. "Sono stata "costretta a bere una bottiglia di vodka" prima di andare in "blackout", ha raccontato, aggiungendo poi di aver pensato al suicidio.

ERGASTOLO PER FEMMINICIDIO. Uccise l'ex moglie: condannato all'ergastolo il settantenne Alfonso Diletto che l'8 marzo del 2022, giorno della festa della donna, nel crotonese ammazzò con un colpo di pistola al cuore l'ex moglie Vincenza Ribecco.

SUPER MILAN. Il Milan vince 2-1 contro il Psg di Mbappè, stacca il Newcastle e incalza il Dortmund, che sfiderà il 28 novembre. Grande serata di calcio a San Siro per i tifosi rossoneri. Anche la Lazio vince 1-0 controil Feyenoord e punta gli ottavi. Oggi tocca a Napoli e Inter: alle 18:45 gli azzurri ospitano l'Union Berlino, mentre alle 21 i nerazzurri giocano a Salisburgo.

Buona giornata, su Today.