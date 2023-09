Il carcere per chi non manda i figli a scuola, cosa ha detto Meloni su Giambruno e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 8 settembre 2023.

IL DECRETO CAIVANO. Pugno duro del governo contro la delinquenza minorile. Il decreto approvato in Cdm prevede la reclusione fino a due anni per i genitori che non mandano i figli a scuola (oggi è prevista una sanzione di 30 euro) e abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo o l'arresto dei maggiori di 14 anni. Altra novità riguarda il daspo urbano, ovvero il "divieto di accesso a particolari aree della città" esteso anche ai maggiori di 14 anni. Il daspo viene poi allargato a scuole e università e scatterà anche con la "detenzione ai fini di spaccio". Vengono aumentate le pene per il porto d'armi, per lo spaccio di lieve entità e per chi viene trovato con strumenti atti a offendere. Salta la stretta sull'accesso ai siti porno e viene abbandonata l'idea di abbassare da 14 a 12 anni l'età per perseguire penalmente i minori. L'ammonimento del questore sarà possibile anche per i dodicenni, mentre l'avviso orale scatterà dai 14. Quanto ai cellulari, il questore potrà proporre al giudice di vietarli ai maggiori di 14 anni, ma solo nei casi - ha detto il ministro Piantedosi - in cui la misura "si renda necessaria rispetto alla tipologia del reato commesso".

COSA HA DETTO MELONI SU GIAMBRUNO. Durante la conferenza stampa sul decreto Caivano Meloni ha difeso il compagno e giornalista Andrea Giambruno dopo l'uscita di quest'ultimo sugli stupri ("se eviti di perdere i sensi, magari, eviti di trovare il lupo"). "Nelle sue parole - ha detto la premier - non leggo 'se giri in minigonna ti possono violentare', ma qualcosa più simile a quello che mi diceva mia madre quando ero ragazza: 'Occhi aperti e testa sulle spalle', perché purtroppo gli stupratori esistono e non bisogna abbassare la guardia". Secondo Meloni dunque quello di Giambruno sarebbe "un consiglio" dispensato in modo "frettoloso e assertivo" che i genitori "darebbero ai propri figli, non ci trovo nessuna giustificazione per chi stupra". Non è mancato un botta e risposta con una giornalista: "Io voglio capire come sia il concetto di libertà di stampa - ha detto Meloni - perché per come la vedo io non devo essere chiamata in causa per le cose che dice un giornalista in tv, e lui non deve essere attaccato più di quanto sia normale perché mi vuole bene".

L'OMICIDIO DI MARISA LEO. Marisa Leo, madre di una bimba di tre anni, è la settantanovesima vittima di femminicidio nel 2023. È stata uccisa con una carabina calibro 22 dal suo ex compagno, Angelo Reina, imprenditore di Valderice (Trapani) che poi si è suicidato. Nel 2020 la donna lo aveva denunciato per stalking e violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma successivamente aveva ritirato le querele. Proprio ieri la Camera dei deputati ha dato il via libera alla proposta di legge che riforma il "Codice rosso". Con le nuove norme se la vittima di violenza non viene ascoltata entro tre giorni, il procuratore può revocare l'assegnazione del fascicolo e assegnarlo a un altro pm. Il provvedimento dovrebbe velocizzare i tempi di intervento. Le leggi sono necessarie, ma non sempre sufficienti. Va fermata la cultura del patriarcato.

MARIA CHINDAMO UCCISA E DATA IN PASTO AI MAIALI. È stata fatta luce sulla scomparsa di Maria Chindamo, l’imprenditrice 42enne di Limbadi (Vibo Valentia) di cui non si hanno più notizie dal 6 maggio del 2016. Non ci sono dubbi sul fatto che la donna sia stata uccisa. Il suo corpo (mai ritrovato) sarebbe stato dato in pasto ai maiali mentre i resti ossei sarebbero stati triturati con la fresa di un trattore. È quanto emerso dall'inchiesta "Maestrale-Carthago" contro le cosche del Vibonese, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha portato all'arresto di 81 persone. Secondo le rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia, a uccidere la donna sarebbe stato Salvatore Ascone, 57 anni, arrestato nel blitz. Maria Chindamo sarebbe stata 'punita' per aver instaurato una relazione sentimentale con un uomo un anno dopo il suicidio del marito, Vincenzo Puntoriero.

Vi segnalo inoltre, in breve:

OMICIDIO-SUICIDIO IN UN CENTRO PER RIFUGIATI. Un brutale fatto di sangue è avvenuto giovedì sera in una struttura di accoglienza a Impruneta (Firenze). Sadat Sayed Arif, pizzaiolo col sogno di diventare videomaker, è stato ferito a morte al collo. A colpirlo sarebbe stato Farad Pazhwak, che poi si è tolto la vita.

ARMI ALL'URANIO IMPOVERITO IN UCRAINA. Gli Usa hanno annunciato la fornitura di armi all'uranio impoverito a Kiev scatenando le ire di Mosca ma anche critiche delle organizzazioni pacifiste. Per la Russia si tratta di un "atto criminale".

LA BICI LANCIATA DAI MURAZZI. Il tribunale dei minori ha condannato per tentato omicidio tre dei cinque adolescenti che la sera del 21 gennaio scorso scagliarono una bici elettrica da una balaustra dei Murazzi, a Torino, colpendo lo studente 23enne Mauro Glorioso. Le pene inflitte vanno dai sei anni e otto mesi ai nove anni e sei mesi.

IL TERREMOTO A NAPOLI. La scossa di terremoto di magnitudo 3.8 che ieri ha colpito la zona dei Campi Flegrei (Napoli) è stata la più forte degli ultimi 20 anni. Nell'area i terremoti sono dovuti al bradisismo, ovvero al sollevamento del suolo dovuto a gas e fluidi molto caldi.

LA FOTO DEL GIORNO. Le piogge torrenziali in Grecia hanno trasformato la pianura della Tessaglia in un enorme lago. Nell'alluvione sono morte almeno tre persone, altre centinaia in casa sono rimaste bloccate in casa. Molti residenti sono stati costretti a salire sui tetti per non affogare (AP Photo/Vaggelis Kousioras via LaPresse).

Buona giornata su Today.