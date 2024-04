Suicidi fuori controllo, un terrorista a Roma, il giallo della ragazza morta nella cappella, dove arrivano oggi forti temporali e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 9 aprile 2024.

SUICIDI FUORI CONTROLLO. Ancora un suicidio in carcere. Un detenuto straniero si è impiccato dietro le sbarre a Vibo Valentia. Toccata quota 30 reclusi che da inizio 2024 si sono tolti la vita, a cui si aggiungono tre agenti. Le associazioni e alcune forze politiche (Radicali su tutti) attaccano: "Non bastano manovre spot, servono interventi strutturali". L'età media delle vittime: 40 anni. E' la peggiore emergenza di tutti i tempi per il nostro sistema penitenziario e se ne parla molto poco. Servono più psicologi e psichiatri (le fragilità sono la norma), più attività che riempiano le giornate, pene alternative come detenzione domiciliare, lavori socialmente utili o braccialetto elettronico per chi non è un pericolo per la società o sconta gli ultimi mesi.

IL GIALLO DI AOSTA. Il fascicolo aperto dalla procura di Aosta è per omicidio. Questo il reato ipotizzato dagli inquirenti per la giovane, forse francese, trovata morta nella cappella diroccata a Equilivaz. Un testimone, rivela oggi La Stampa, aveva incontrato il 2 aprile la coppia di ragazzi "pallidi e in abiti dark", erano andati a fare la spesa al supermercato: "Lei: molto bella, ma sofferente, emaciata. Lui con i ricci neri e la carnagione olivastra". Gli avevano raccontato di essere arrivati dal confine svizzero. Non avevano abiti invernali, nei giorni seguenti aveva anche nevicato. Di lui, nessuna traccia: è ricercato, ma nessuno sa dire con certezza se sia vivo. Oggi l'autopsia.

DEF AL BUIO. Oggi il consiglio dei ministri approverà il Documento di economia e finanza (Def), l'antipasto della prossima legge di bilancio. Sarà un testo monco, senza le politiche programmatiche dell’esecutivo: il governo oltre a rifinanziare le misure messe in campo con l'ultima manovra, non si espone. Annunciare misure specifiche esporrebbe il governo al rischio di dover poi fare magari marcia indietro, Meloni e Giorgetti vogliono evitare annunci di possibili nuovi tagli a pochi mesi dalle elezioni europee.

DENTRO RAFAH. "C'è una data" per l'ingresso delle truppe dell'esercito israeliano a Rafah, dice Nethanyau, per il quale non c'è vittoria a Gaza senza l'operazione nella città meridionale, dove secondo Israele ci sono i vertici di Hamas e gli ostaggi sopravvissuti. A Rafah ci sono più di un milione e mezzo di profughi gazawi, si rischia un ulteriore massacro. Il Dipartimento di Stato Usa ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna informazione sulla data, e che non è stato presentato nemmeno un piano credibile per salvaguardare i civili. Altri 15 morti nella Striscia con raid su Khan Yunis e Maghazi.

NAVE RUSSA IN FIAMME. La nave missilistica russa Serpukhov, attraccata al largo di Kaliningrad, sul Mar Baltico, è stata data alle fiamme. Secondo l'intelligence militare ucraina, l'incendio ha "disabilitato" l'imbarcazione e "i suoi mezzi di comunicazione sono stati completamente distrutti". Si tratta del primo attacco del genere contro risorse navali russe di stanza nel Mar Baltico. Allarme per un 'grave rischio di incidente nucleare' nella centrale di Zaporizhzhia, finita ancora una volta sotto il fuoco del conflitto tra russi e ucraini. Danneggiato l'involucro di un reattore, scambio di accuse Mosca-Kiev.

TERRORISTA A ROMA. Cosa avrebbe fatto nella capitale italiana? Una domanda a cui bisogna dare una risposta. Arrestato dalla polizia all'aeroporto di Fiumicino un cittadino del Tagikistan, Ilkhomi Sayrakhmonzoda, 32 anni: su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale per essersi arruolato nell'Isis ed essere andato in Siria a combattere nel 2014. E' un membro attivo dell'organizzazione. Era arrivato a Roma per compiere un attentato? Avrebbe dovuto incontrare qualcuno? L'hanno fermato quando è sbarcato da un volo dall'Olanda: è della stessa nazionalità di 11 dei 12 terroristi che hanno agito a Mosca tre settimane fa alla sala concerti Crocus City Hall di Mosca: 143 vittime.

TASSA DI SUCCESSIONE. Novità in vista per le imposte di registro, di successione e di bollo. Il governo lavora a un decreto legislativo nel tentativo di semplificare gli adempimenti di eredi e professionisti che li assistono. Si alleggerisce il contenuto della dichiarazione di successione ma con il vincolo di presentarla solo per via telematica. La possibilità di inviare la denuncia per raccomandata o con altro mezzo resterà possibile soltanto per i residenti all'estero. Il decreto punta a eliminare le richieste di tanti dati. Ad esempio, vengono eliminati gli estratti catastali.

Vi segnalo inoltre in breve:

MARZO RECORD. Il marzo del 2024 è stato il mese di marzo più caldo mai registrato. Lo rende noto il servizio meteo della Ue Copernicus. La temperatura media globale il mese scorso è stata di 14,4°C, superiore di 0,73°C rispetto alla media del trentennio 1991 - 2020. Ma è stato anche di 1,68°C più caldo della media di marzo 1850 - 1900, periodo di riferimento dell'era pre-industriale.

TEMPORALI FORTI OGGI. Oggi si assiste a un progressivo peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Rovesci e temporali possibili fin dal mattino tra Piemonte e Liguria poi dal pomeriggio sarà coinvolta anche la Lombardia e verso sera anche Veneto soprattutto orientale e Trentino. I fenomeni potranno essere forti e a carattere di nubifragio con grandinate.

TERREMOTO DI MEZZANOTTE. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata alle 23:59 in Grecia occidentale. Avvertito nel Sud Italia, soprattutto in Calabria e Puglia: non ci sarebbero danni.

OMICIDIO STRADALE. Indagata per omicidio stradale la trentunenne che, risultata positiva all'alcoltest e alla cocaina, ha provocato la morte di due carabinieri travolgendoli con il suo Suv lungo la statale che collega Eboli a Campagna, nel Salernitano. In passato la donna era stata arrestata per droga.

BONUS BADANTI. L'avvio del bonus badanti, secondo le associazioni di settore, "è un passo significativo" verso il sostegno di una delle fasce più vulnerabili: gli anziani non autosufficienti over 80 con Isee sotto 6mila euro, che assumono un collaboratore domestico. La stima di è di circa 25mila destinatari. La scelta di un limite di reddito così basso esclude però moltissimi che con un Isee leggermente più alto, vivono sulla soglia della povertà.

TUTTI IN SARDEGNA. Vox populi secondo cui "mezza Italia" sceglierà la Sardegna nell'estate 2024 pare fondata. Si va già verso il tutto esaurito nelle 5mila strutture ricettive. Modelli previsionali basati sui dati di acquisto elaborati da alcuni data center rivelano che il 35% delle camere d’albergo è già prenotato. Ben 15 punti percentuali in più rispetto all’anno scorso.

LIMITE SVIZZERO. L'Udc, principale formazione di centrodestra svizzera, lancia una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare che limiti la popolazione della Federazione Elvetica a dieci milioni di abitanti. Una mossa "anti-immigrazione" che farà molto discutere.

LA LEGGE DI ETHAN. Bambina di 3 anni trova la pistola del padre in casa e si spara in un occhio: è morta. Succede a Philadelphia e si riapre il dibattito sul tema delle armi lasciate incustodite nelle case degli americani. Nel 2023 almeno 377 sparatorie involontarie da parte di bambini, con 145 morti. Cos'è la legge di Ethan.

DENGUE. L'Argentina ha ricevuto ieri dal Messico una donazione di circa 20 mila confezioni di repellente contro le zanzare, un prodotto ormai introvabile a Buenos Aires nel quadro della peggior epidemia di dengue della storia.

SCUDETTO INTER. Nel posticipo della 31ma giornata della Serie A di calcio l'Inter passa 2-1 in casa dell'Udinese e si cuce mezzo scudetto sul petto, risalendo a +14 sul Milan. Champions: stasera l'andata dei quarti, con Real-City e Arsenal-Bayern.

LA FOTO. Usa e Messico per quattro minuti scarsi col naso all’insù per godersi il fenomeno astronomico più disorientante e pubblicizzato della storia, l'eclissi totale che ha allungato la sua ombra attraversando a 2.400 chilometri all'ora 15 stati d'America.

Buona giornata su Today.it.