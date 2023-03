Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Le notizie da sapere per iniziare la giornata.

DECRETO MIGRANTI. Oggi il Consiglio dei ministri è convocato nella sede del municipio di Cutro. Scelta simbolica voluta da Meloni, dopo il naufragio costato la vita a oltre 70 migranti nel Crotonese. Il primo punto all'ordine del giorno sarà un decreto legge per l'ampliamento dei flussi e una "forte" semplificazione delle procedure per chi chiede l'ingresso regolare in Italia. Ma non sono noti i dettagli e non sembra nemmeno esserci l'accordo dentro la maggioranza. Palazzo Chigi vuole chiudere con le polemiche e dare un segnale forte che metta la parola fine alle stragi di migranti in mare, ma l'efficacia di un eventuale inasprimento delle pene per gli scafisti è tutta da vedere.

LA CADUTA DI BAKHMUT. Bakhmut potrebbe cadere a breve. Lo ha ammesso il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che ha assicurato che una sconfitta di Kiev nella regione di Donetsk non si tradurrebbe in una svolta. Il valore strategico di una difesa a oltranza della città è dibattuto. L'intelligence occidentale non condivide affatto le valutazioni sul pericolo che la ritirata apra la strada a un attacco in profondità. "Mosca ha perso a Bakhmut più soldati di quanti ne ha perduti l'Unione Sovietica in dieci anni in Afghanistan" dice Kuleba, il ministro degli esteri. Basterebbe questo secondo il governo Zelensky a giustificare la resistenza a oltranza nella città del Donbass devastata da sette mesi di combattimenti.

IN PENSIONE A 64 ANNI. Il senato francese, a maggioranza di centrodestra, ha approvato l'articolo chiave del progetto di riforma delle pensioni che innalza l'età di pensionamento da 62 a 64 anni. Aspra battaglia parlamentare condotta dalla sinistra, e settimane di manifestazioni di piazza con milioni di persone. L'età pensionabile sarà gradualmente innalzata da 62 a 64 anni, al ritmo di 3 mesi all'anno a partire dal 1° settembre 2023 e fino al 2030. In Italia, soluzioni per le pensioni anticipate a parte, si va a 67 anni. Cambierà subito Opzione Donna, probabile un'uscita a 59 anni per tutte le lavoratrici, consentendo il pensionamento a 58 anni a caregiver, invalidi civili e "licenziate".

INCHIESTA COVID. Intreccio di inchieste sul Covid, ci sono vari fronti giudiziari aperti. Il tribunale dei Ministri archivia l'inchiesta contro il governo Conte. I giudici della Capitale non ravvisano l'ipotesi di omicidio colposo plurimo ipotizzata dalla denuncia delle famiglie delle vittime: "In nessun modo l'epidemia può dirsi provocata dai rappresentanti del governo". Resta comunque pendente l'inchiesta lombarda e si scaverà poi a fondo per valutare il peso dell'assenza di un piano pandemico aggiornato.

IL FARMACO PER DIMAGRIRE. Fa ancora notizia un farmaco nato nel 2017 per trattare il diabete. Da quando ci si è accorti che il semaglutide permette anche di perdere peso senza sforzo alcuno, va a ruba. Contiene una molecola capace di mimare un ormone prodotto dall’intestino dopo aver mangiato. Ma i diabetici così rischiano di restare senza. Elon Musk, dimagrito e sorridente, ha ammesso di usare il farmaco. Altre stelle di Hollywood lo fanno. Qualunque medico può prescriverlo. C'è un boom di richieste dagli Usa. L'industria che lo produce sta cercando di porre rimedio, ci sono in ballo miliardi.

CIBO CHE NON SCADE. La Commissione Ue ha presentato una proposta di revisione delle norme sulla data di scadenza degli alimenti, con l'aggiunta in etichetta della dicitura 'Spesso buono oltre', da aggiungere a 'da consumarsi preferibilmente entro'. La modifica è contenuta in una bozza. Obiettivo ridurre lo spreco alimentare. Ogni anno si buttano nell'immondizia in Europa 127 chili di cibo "ancora buono" per ogni abitante.

Una ragazza mostra una rosa e un cuore ai poliziotti antisommossa. Succede in Georgia, dove enormi manifestazioni si sono svolte per protestare contro il governo filo-russo. Qui vi spieghiamo perché va tenuto d'occhio cosa sta succedendo a Tbilisi.

Vi segnalo inoltre:

- Dal primo agosto 300 mila single sono senza reddito di cittadinanza. Dal primo settembre possono chiedere il nuovo sussidio (che non è detto si chiami Mia), che sarà più orientato al lavoro, dunque di importo più ridotto. "Chi può lavorare deve uscire quanto prima dalla misura", dice il ministro Calderone.

- Il terzo polo di Renzi e Calenda dovrebbe presto diventare un partito unico, fondendo Italia Viva e Azione. Pare che il nome, senza particolari slanci di fantasia, sarà "Italia in azione".

- Ha rinunciato a un incarico importante la nipote avvocata di Messina Denaro, Lorenza Guttadauro: non sarà lei a difendere lo zio dall’accusa di essere uno dei mandanti delle stragi Falcone e Borsellino. Si è fatta indietro senza fornire spiegazioni ufficiali.

- A Lumellogno (Novara) un uomo di 66 anni ha ucciso la moglie di 65 e il cane, poi si è tolto la vita.

- A Trieste una donna di 45 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata più volte in strada dal suo ex, che ora è ricercato.

- Svolta nelle indagini sull'omicidio di Antonio Calò e Caternina Martucci avvenuto lo scorso 28 febbraio nelle campagne del Brindisino. In carcere Cosimò Calò, fratello di una delle vittime, 84 anni: avrebbe agito per rancore e per motivi economici.

- Gli inglesi si sono pentiti della Brexit. L’ultimo sondaggio YouGov rivela che il 53% ritiene che lasciare la Ue sia stato un errore, mentre solo il 32% pensa ancora sia stata la scelta giusta. L'inflazione galoppa.

- C'è lavoro nell'industria orafa italiana, mancano 3mila professionisti. Ma i ragazzi diplomati in uscita dai circa 40 istituti che formano nell'ambito del comparto sparsi per l'Italia sono molti meno.

- Il Milan si qualifica dopo 11 anni ai quarti di finale di Champions pareggiando 0-0 col Tottenham di Conte. Flop per il ricco Psg di Messi e Mbappè, eliminato ancora una volta agli ottavi. Stasera tocca a Roma e Juventus in Europa League.

- L'Italia vuole ospitare gli Europei di calcio 2032. La commissione Cultura del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il governo a sostenere la candidatura.