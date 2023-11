Perché trattare sugli ostaggi è così difficile, allerta meteo (tanta pioggia), svolta della Chiesa sui gay, Giannardo trovato morto e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 9 novembre 2023.

ANCORA FORTE MALTEMPO. Non si arresta il passaggio di perturbazioni atlantiche sulla nostra Penisola. Tanta pioggia all'orizzonte, di nuovo. Torna l'allerta arancione sulla Toscana. In particolare il "rischio idraulico" secondo la Protezione civile è per l'area del Bisenzio e Ombrone pistoiese, proprio quelle colpite dall'ondata di maltempo con alluvione a partire dal 2 novembre scorso. Il grosso delle precipitazioni è atteso tra il pomeriggio e la sera sulle regioni centrali tirreniche, Lazio compreso. Anche la giornata di venerdì sarà molto instabile e potrà vedere ancora fenomeni di una certa importanza al Centro e al Sud. Oggi è allerta gialla anche in Emilia–Romagna, Sardegna e Umbria. Breve pausa dal maltempo prevista per sabato.

SI TRATTA PER GLI OSTAGGI. Una trattativa per 3 giorni di tregua in cambio di 12 ostaggi trascinati nella Striscia di Gaza durante quello che ormai è noto come "il sabato dell'orrore". La strategia dei gruppi palestinesi è quella di centellinare le liberazioni e ottenere più tregue temporanee. "Sono in corso colloqui" dice a media internazionali una fonte legata ad Hamas: "Tra i dodici ci saranno sei cittadini di nazionalità americana". Gli ostaggi in tutto sono 240, prove che siano tutti ancora in vita non ce ne sono, dopo i bombardamenti che hanno ridotto in macerie ampie zone della Striscia. Qatar ed Egitto tengono i canali aperti, un funzionario di Hamas ha però scaricato su Israele la responsabilità di non voler trattare e ha aver alzato la posta: la liberazione degli ostaggi in cambio di quella di tutti i miliziani nelle carceri israeliane. Il motivo per cui la trattativa è così difficile è in realtà anche un altro. Hamas ha circa 180 ostaggi, la Jihad islamica 40 e famiglie criminali non affiliate altri 20, complicando notevolmente i negoziati, poiché i contatti dei mediatori del Qatar sono solo con i leader politici di Hamas all'estero, messi ora ai margini dai leader militari del gruppo terroristico rimasti a Gaza.

MIGRANTI IN ALBANIA. C'è chi parla di salasso, chi di flop annunciato. L'accordo che sulla carta permetterebbe all'Italia di smistare in Albania 36.000 migranti l'anno (e su cui non sarà interpellato il parlamento), viene considerato dal ministero dell'Interno una grana complicatissima. Organizzare e gestire oltreconfine un centro da tremila posti, caricandosi di spese impreviste, e con centinaia di agenti da trasferire, non sarà semplice. A livello giuridico, non è nemmeno chiaro chi esaminerà le richieste d'asilo in uno Stato terzo o quale questura dovrà farsi carico del centro extraterritoriale? Ma non è tutto: in teoria si dovrebbero separare in Paesi diversi famiglie di uomini, donne, fragili e bambini. "Uno spot elettorale, difficilmente applicabile" sintetizza una politica preparata e non certo ideologica come Emma Bonino: "Davvero si pensa di riuscire a smaltire le pratiche di accoglienza, identificazione e richiesta di asilo di ogni migrante in 28 giorni? Quando in Italia ci vogliono mesi? Perché dovremmo riuscire a fare in Albania quello che da anni non riusciamo a fare a casa nostra? L'unica certezza - spiega a Repubblica - è che agli italiani questo trasferimento in Albania costerà molto di più rispetto all'accoglienza sul nostro territorio".

SVOLTA DEL PAPA SU GAY E TRANS. Le persone transgender possono ricevere il battesimo come tutti gli altri fedeli, e fare da padrino, madrina e testimone di nozze, e questo vale anche per uomini gay e donne lesbiche. Sì al battesimo dei bambini delle coppie omosessuali anche se nati con gestazione per altri o fecondazione assistita. La svolta è firmata da Papa Francesco.

GIANNARDO ACCA MORTO. Il giallo è terminato nel modo più drammatico. Trovato senza vita Giannardo Acca, l'uomo scomparso inspiegabilmente nel nulla da Fertilia, nel nord della Sardegna, il 16 ottobre scorso e per le cui ricerche si erano mobilitati in tanti nell'isola, anche grazie alla trasmissione "Chi l'ha visto?". La sua auto era nascosta dalla vegetazione sotto la rampa di una superstrada, il cadavere all'interno. Forse un incidente il giorno stesso della sparizione, ma non ci sono certezze.

TAGLIO PENSIONI. Il governo fa marcia indietro sulla scure che nel 2024 si abbatterà sugli assegni pensionistici di 3.800 medici. Promette di rivedere la norma, ma non chiarisce ancora il come. Per Meloni la manovra era ormai "blindata", ma ci si dovrà mettere nuovamente mano.

COMPETENZA. Geronimo La Russa, figlio maggiore del presidente del Senato, è stato nominato dal ministro della cultura Sangiuliano nel consiglio d'amministrazione del Piccolo Teatro di Milano, una delle istituzioni culturali più importanti d'Italia. Opposizioni scatenate: è davvero il profilo più competente?

COMMISSIONE COVID. Con 94 favorevoli, 64 contrari e nessun astenuto, il Senato ha dato l'ok al disegno di legge per l'istituzione di una commissione bicamerale d'inchiesta sulla gestione della pandemia. "Non abbiamo nulla da nascondere", commenta Giuseppe Conte, allora presidente del Consiglio.

UCRAINA EUROPEA. La Commissione europea raccomanda al Consiglio di avviare i negoziati di adesione all’Ue per l’Ucraina e la Moldavia. I tempi sono lunghi anche per via dei dubbi sull'allargamento tra molti Stati membri. Ma l'Ucraina nell'Unione conviene a tutti, come vi spieghiamo qui.

DRIBBLING DELLE BANCHE. Le grandi banche italiane dribblano la tassa sugli extraprofitti, privando l'erario di un incasso complessivo pari a circa 1,8 miliardi, avvalendosi della facoltà di destinare a riserva non distribuibile un valore pari a 2,5 volte il suo ammontare.

PROCESSO CIRO GRILLO. Il processo che vede imputati per stupro Ciro Grillo e tre suoi amici è aggiornato al 13 e 14 dicembre: è attesa la proiezione del video girato dagli imputati che riprenderebbe la presunta violenza. "Immagini sconvolgenti che la vittima non ha mai voluto vedere" dice il suo avvocato Giulia Bongiorno.

INDI GREGORY. Oggi potranno saranno interrotti i supporti vitali alla piccola Indi Gregory, affetta da una grave malattia mitocondriale. Lo hanno deciso i giudici. Il conferimento della cittadinanza italiana aveva aperto all'ipotesi del trasferimento al Bambino Gesù di Roma, ma "senza alcuna speranza di miglioramento, sarebbe accanimento terapeutico. Indi è oggi come oggi in uno degli ospedali pediatrici migliori al mondo" dicono i medici.

IL PREZZO DI UN PICASSO. Uno dei capolavori di Pablo Picasso, "Donna con orologio", è stato venduto all'asta per 139,3 milioni di dollari da Sotheby's a New York, il secondo prezzo più alto mai raggiunto per l'artista

COPPE EUROPEE. L'Inter passa 1-0 in casa del Salisburgo nei gironi di Champions e si qualifica per gli ottavi. Napoli fermato 1-1 dall'Union Berlino. Oggi l'Europa League: Roma alle 18:45 a Praga contro lo Slavia, Atalanta alle 21 a Bergamo con lo Sturm Graz. In Conference Fiorentina contro i serbi del Cukaricki.

