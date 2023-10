È guerra (più di 1.000 morti), gli insulti a Meloni, lo sciopero dei mezzi pubblici e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 9 ottobre 2023.

LA GUERRA CHE NON SI PUO' VINCERE. Israele è sotto shock, colta di sorpresa dal terrore seminato sul suo territorio dei combattenti di Hamas da Gaza (per il Wall Street Journal, l'Iran ha aiutato Hamas a pianificare l'attacco). Da sabato più di 700 israeliani sono stati uccisi e migliaia feriti (qui la diretta). La risposta israeliana, per ora dal cielo e con ogni probabilità via terra nei prossimi giorni, ha ucciso almeno 413 persone nella Striscia con migliaia di feriti. Orrore nel deserto: 250 morti è il bilancio delle vittime (non solo israeliane) al festival di giovani nel Kibbutz Rehim. Imprecisato il numero degli ostaggi (anche stranieri) catturati dai militanti palestinesi: non si sa quanti siano, quanti civili e quanti soldati. Ci sarà un negoziato per il rilascio, che avrà un peso enorme. E' la più grande escalation tra le due parti da decenni, durerà giorni, settimane ed - è l'unica certezza - come sempre finirà con un numero altissimo di civili uccisi, soprattutto a Gaza, che dal 2007 è una prigione a cielo aperto; Hamas ora punta a spodestare l'Anp anche dalla Cisgiordania. "La guerra che non si può vincere": è il titolo di un libro del celebre scrittore israeliano David Grossman, una guerra infinita che risponde alla logica delle frange estremiste dei due popoli. Un testo più attuale che mai.

INSULTI A MELONI. Con un messaggio su X, Giorgia Meloni chiede pubblicamente conto alla Cgil e alle donne di sinistra di un video girato sulla metro di Roma: mostra dei manifestanti rivolgere alla premier gravi insulti sessisti. Landini: "Li condanno senza se e senza ma". Episodio a parte, è stata imponente la manifestazione di piazza San Giovanni contro il governo (200mila in piazza secondo la Cgil): lavoratori e pensionati del sindacato, ma anche cento associazioni, da Emergency a Libera, le bandiere di Pd e ambientalisti. Una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni. Se fosse stata organizzata da un partito d'opposizione, sarebbe un segnale preoccupante per Meloni. Così lo è meno, non c'è infatti (e nel vasto mondo del centrosinistra non è certo una novità) una proposta politica concreta e unitaria.

SCIOPERO OGGI. Usb Lavoro Privato ha proclamato per oggi uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore. Inizialmente prevista per venerdì 29 settembre, la protesta era stata rinviata di una decina di giorni dopo la precettazione decisa da Salvini che aveva ridotto le ore di astensione dal lavoro da 24 a 4. L'agitazione, cui ha poi aderito anche Al Cobas, coinvolgerà diverse città italiane e metterà a rischio il servizio di autobus, tram e metropolitan. Ci sono le fasce di garanzia. A Roma corse ok fino alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00. A Milano corse garantite da inizio servizio alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30. A Napoli saranno assicurate dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00. A Torino fascia di garanzia dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00.

SALTANO GLI AUMENTI. Salterà con ogni probabilità la detassazione degli aumenti salariali frutto dei rinnovi contrattuali. Era una proposta avanzata da tempo dal ministro Calderone a Giorgetti, se ne è parlato tanto nelle settimane passate, prevede un'aliquota al 10% sugli incrementi di primo livello, e la misura riguarderebbe quasi 8 milioni di lavoratori che vedono il potere d'acquisto in picchiata a causa dell'inflazione. Dei 976 contratti nazionali relativi al settore privato, infatti, 553 risultano scaduti, il 57%. La norma è considerata troppo onerosa dalla Ragioneria generale dello Stato. Punto.

GOVERNO BOCCIATO SUI MIGRANTI. Il Tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento di sei migranti a Pozzallo, disposto dal Questore di Ragusa. Il provvedimento è stato adottato dal giudice Rosario Cupri, un collega del giudice Iolanda Apostolico che la scorsa settimana aveva rigettato un'analoga richiesta nei confronti di quattro tunisini. Sconfessato il decreto del governo, giudicato "illegittimo in più parti". Come Apostolico, anche Cupri non ha convalidato il fermo con un'articolata motivazione che ribadisce come le procedure di frontiera vadano eseguite sempre nel luogo di sbarco (Lampedusa) e non sia legittima la richiesta di cauzione monetaria in cambio della libertà.

Vi segnalo inoltre, in breve:

TERREMOTO AFGHANISTAN. Il bilancio provvisorio della violenta serie di terremoti (il più forte di magnitudo 6.2) che ha colpito la provincia afghana di Herat ha superato i 2.000 morti e i 10.000 feriti.

ULTRADESTRA IN GERMANIA. Batosta per il cancelliere tedesco Scholz alle elezioni regionali in Assia e Baviera: perdono nettamente i partiti della coalizione di governo - cioè socialdemocratici, verdi e liberali - mentre il partito di ultradestra Alternative für Deutschland cresce e diventa il secondo partito.

L'OMICIDIO DI RIMINI. Si stringe il cerchio, continuano gli interrogatori di parenti, vicini e amici di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta nel garage di un condominio di via Del Ciclamino a Rimini quasi una settimana fa. Al momento non ci sono indagati ma tanti i sospetti che si addensano sui membri della famiglia della vittima.

MORIRE SUL LAVORO. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna, ancora una volta, a denunciare "l'intollerabile e dolorosa progressione delle morti e degli incidenti sul lavoro" in Italia. Da inizio 2023, ogni giorno tre morti sul lavoro, 657 in otto mesi, oltre duemila infortuni.

PEDONI INVESTITI. Un uomo è stato investito da un autobus Atm. Fabio Buffo - rappresentante in una azienda, due figli - stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato urtato dal 175. Da inizio anno 26 morti per incidenti stradali a Milano: undici erano pedoni.

FRANCIA CONTRO AMAZON. Parigi contro Amazon. La Francia vieta al colosso di spedire i libri gratis, per difendere le librerie. Chi compra libri online da oggi deve pagare almeno 3 euro di spese di spedizione per ogni ordine inferiore a 35 euro. Al di là di questa somma, il costo per l'invio può scendere fino a un centesimo. Gratis, mai.

MARATONA DA RECORD. A Chicago il keniano di 23 anni, Kelvin Kiptum, ha sfondato il record del mondo della maratona, migliorandolo di 34 secondi (2h00’35”). Un gran personaggio: si allena da solo, si autogestisce, ha iniziato a fare maratone da pochissimo, quello che sembrava impensabile (correre sotto le due ore) diventerà presto realtà.

Buona giornata, su Today.