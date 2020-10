"È tutta colpa tua, ma sei stupido?": lo studente disabile positivo bullizzato dai compagni

Uno studente disabile è stato bullizzato dai compagni di classe per aver contratto il coronavirus. È la triste storia che viene raccontata oggi sulle pagine fiorentine del quotidiano La Repubblica. L'episodio è accaduto all'istituto alberghiero Buontalenti di Firenze. La classe, del primo anno della scuola, sarebbe stata messa in quarantena.

Lo studente disabile positivo bullizzato dai compagni di classe a Firenze

"È tutta colpa tua se siamo in quarantena". "Ma sei stupido? Prendi il coronavirus e ce lo dici così? Rischi di aver infettato tutti". "Non capisci niente. Cos'hai al posto del cervello, i coriandoli?". "Mia mamma ha l'asma e per colpa tua potrei attaccarle il Covid". Sono le terribili frasi che sarebbero state scritte da alcuni compagni sulla chat WhatsApp della classe. Secondo quanto riporta il quotidiano pochissimi compagni di classe del ragazzo lo avrebbero difeso, tutti gli altri sono rimasti tutt'al più in silenzio.

La preside parla di bullismo

I fatti accaduti sono stati stigmatizzati dalla preside dell'istituto Buontalenti, Maria Francesca Cellai, avvisata dell'accaduto dalla madre dello studente disabile in seguito al risultato del tampone del figlio e alle reazione dei compagni. Interpellata dal giornale, la preside ha parlato senza mezzi termini di "episodio di bullismo". "Gesti come questo non possono essere sminuiti e considerati semplici ragazzate, si tratta di reati", ha detto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto dichiarato dalla preside lo studente, "si è sentito in colpa, mortificato, annientato dalla cattiveria dei compagni. Mi sono vergognata per gli altri miei studenti. Gli studenti che hanno sostenuto il giovane saranno premiati, mentre gli altri, per punizione, salteranno per un po' le esercitazioni di cucina".