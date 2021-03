Porta una bomba rudimentale a scuola, l'ordigno esplode: feriti 5 studenti e un insegnante

Paura in una scuola superiore di Newaygo, nel Michigan (Stati Uniti). Il ragazzo non aveva intenzione di far esplodere la bomba. Si sarebbe quindi trattato di un incidente

Sfiorata la tragedia. Cinque studenti e un insegnante sono rimasti feriti a causa dell'esplosione accidentale di una bomba rudimentale che uno studente di una scuola superiore di Newaygo, nel Michigan, aveva portato in classe ieri, lunedì 8 marzo. Lo riferisce il dipartimento di polizia della contea e la notizia è in prima pagina oggi sui giornali locali.

Newaygo, 6 feriti in un'esplosione a scuola

Tra i feriti anche il sedicenne che aveva portato con se' l'ordigno. La scuola è stata immediatamente evacuata in attesa della conclusione delle indagini. Il sedicenne è stato ricoverato e presenta "lesioni moderatamente serie", spiega ancora la polizia. Non è in pericolo di vita in ogni caso. Le condizioni degli altri cinque feriti non destano preoccupazioni. Michelle Robinson, tenente della Polizia di Stato del Michigan, ha assicurato in conferenza stampa che il ragazzo non aveva intenzione di far esplodere la bomba. Si sarebbe quindi trattato di un incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze pesantissime.

La polizia sta cercando di determinare il materiale con cui era stato confezionato l'ordigno e per quale motivo lo studente lo avesse realmente portato a scuola. Tutte le altre scuole nella contea di Newaygo sono state chiuse fino a quando la polizia non ha stabilito che non c'erano ulteriori minacce per gli studenti.