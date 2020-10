Superbonus 110%, come vendere gli sconti 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020, sono stati chiariti i requisiti necessari per accedere al superbonus 110% e agli altri bonus sulla casa. Ma usufruire di un'agevolazione fiscale dopo aver effettuato dei lavori nella propria abitazione, non è l'unico modo in cui è possibile 'sfruttare' questa misura introdotta dal Governo.

Superbonus 110%, la vendita degli sconti

Come previsto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020), il superbonus del 110% può essere ceduto a banche, intermediari finanziari, fornitori e altri soggetti privati. Un modo alternativo per sfruttare i bonus; infatti sempre nel medesimo decreto, viene specificato che la cessione è possibile anche con altri bonus minori, come quello sulle facciate al 90% o il bonus ristrutturazioni al 50%. Gli unici esclusi da questa opzione, come ricorda il Sole 24 ore, sono i bonus per mobili e giardini.

Secondo il quotidiano economico, migliori prezzi d’acquisto dei crediti per ora si collocano sul 100-103% della spesa agevolata, nel caso del superbonus, e sul 78-82% del valore nominale della detrazione, nel caso dei bonus 'minori'. L'esempio portato è quello di un investimento di 65mila euro per la riqualificazione energetica di una villetta, con il superbonus che arriva a valore circa 71.500 euro. Una cifra che può essere ceduta ad un intermediario finanziario o convertita in uno sconto fiscale. Dai lavori negli appartamenti al restauro di balconi e pareti, il Sole 24 Ore fa diversi esempi, riportati nella seguente infografica:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal prossimo 15 ottobre sarà possibile comunicare le opzioni all'Agenzia delle Entrate. Per avere maggiori informazioni sul superbonus 110% consigliamo di consultare la guida realizzata proprio dall'Agenzia delle Entrate e disponibile al seguente link.