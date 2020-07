Si suicida perché la moglie ha partorito una bimba: lei muore di crepacuore

Un uomo si è suicidato dopo che sua moglie ha partorito una bambina, poi la moglie, appresa la notizia, avrebbe avuto un malore morendo di lì a poco di crepacuore. È successo in India a Gautamnagar, circa 130 km a sud di Agartala,

I vicini della coppia hanno spiegato che la famiglia dell'uomo, Pran Gobinda Das, avrebbero rimproverato la donne per aver dato alla luce una bambina e non un figlio maschio. Quattro giorni più tardi l'uomo si sarebbe cosparso il corpo di liquido infiammabile per poi darsi fuoco.

Secondo quanto riportato dai media locali che riprendono fonti di polizia, la 23enne Supriya Das avrebbe accusato un malore appena appresa la tragica fine del marito e sarebbe morta di crepacuore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un infarto sopraggiunto per non aver sopportato lo shock ma anche per i dispiaceri nati dopo che la madre dell'uomo avevano accusato la donna di aver gettato discredito sulla famiglia.