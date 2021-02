La persona più anziana d’Europa guarisce dal Covid: suor André ha 116 anni

La donna più anziana d’Europa ha sconfitto Covid-19 e si appresta a festeggiare giovedì il suo 117esimo compleanno. Suor André, al secolo Lucile Randon, classe 1904, è risultata positiva al coronavirus lo scorso 16 gennaio nella casa di riposo di Sainte-Catherine Labouré, vicino a Tolone, dove vive (e dove 81 degli 88 residenti hanno contratti il virus, dieci dei quali sono morti). Ora le autorità sanitarie hanno giudicato suor André completamente fuori pericolo.

"Non mi ero nemmeno accorta di avere il virus”, ha detto la religiosa, che non ha avuto sintomi, al quotidiano Var-Matin. Anche il portavoce della casa di cura, David Travella, ha raccontato che suor André non ha avuto paura della malattia. “Non mi ha chiesto della sua salute, ma della sua routine. Voleva sapere, ad esempio, se i pasti e l’ora di andare a letto sarebbero cambiati. Non ha mostrato di aver paura della malattia, anzi era più preoccupata per gli altri ospiti”, ha detto Travella. Suor André è rimasta isolata per un periodo nella sua stanza all’interno della casa di cura, senza poter incontrare gli altri ospiti o partecipare alla messa. La sua unica lamentela, hanno detto gli operatori della casa di cura, è stata per la “solitudine” a cui l’isolamento l’aveva costretta.

Suor André (Lucile Randon), la religiosa di 116 anni guarita dal Covid

Lucile Randon ha lavorato come governante e istitutrice prima di entrare in convento nel 1944, all’età di 44 anni. Dal 2009 vive nella casa di cura di Tolone. È cieca e si muove su una sedia a rotelle. A chi le chiede il segreto della sua longevità, suor André è solita rispondere: “Non ne ho idea. Solo Dio può rispondere a questa domanda”, come ha detto in un’intervista alla radio francese BFM.

Nata l’11 febbraio 1904, Lucile Randon è la persona più anziana in Europa e la seconda nel mondo, secondo la classifica stilata dal Gerontology Research Group (GRG). La persona vivente più anziana del mondo attualmente è la giapponese Kane Tanaka, che lo scorso 2 gennaio ha compiuto 118 anni e guida la classifica del GRG: ai primi 20 posti ci sono tutte donne.