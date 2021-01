Le super multe per le feste in casa

Il governo di Londra annuncia super multe di 800 sterline (oltre 900 euro) per chi partecipa a feste in case private in Inghilterra in violazione del lockdown. L'annuncio del ministro dell'Interno Priti Patel in una conferenza stampa a Downing street.

"La settimana prossima entreranno in vigore multe da 800 sterline per chi partecipa a party in casa, che verranno raddoppiate ad ogni recidiva fino ad un massimo di 6400 sterline".

Le multe verranno inflitte a quanti parteciperanno a raduni illegali di oltre 15 persone. Fino ad oggi ogni prima violazione del lockdown veniva multata fino a 200 sterline in Inghilterra, e fino a 60 in Scozia, Irlanda del Nord e Galles. In caso di recidiva, la sanzione può salire fino a 6400 sterline in Inghilterra, 960 in Scozia e 120 in Galles. E chi non paga rischia di finire in tribunale, dove l'ammontare può essere aumentato senza limiti.

In alcuni casi vi sono state persone costrette a pagare 10mila sterline per aver organizzato feste in casa in Inghilterra.

La polizia inglese ha spiegato che la nuova stretta arriva dopo che gli agenti sono dovuti intervenire per sospendere una party clandestino organizzato in una abitazione di Brick Lane a Londra in seguito alle segnalazioni dei vicini. Gli agenti hanno trovato 40 persone, alcune delle quali hanno aggredito la polizia tanto che tre agenti sono rimasti feriti.

Multe per le feste in casa: cosa dice la legge

In Italia il nuovo Dpcm non dispone sanzioni in merito alle feste in casa che sono tuttavia sconsigliate. Il rischio di multe salate non concerne soltanto lo svolgimento della festa, ma anche il ritorno a casa perché, lo ricordiamo, il coprifuoco impone di non farsi trovare fuori casa dopo le 22 senza un valido motivo con sanzioni fino a 5mila euro se alla guida di un veicolo. Inoltre non indossare la mascherina comporta una sanzione di 400 euro per le violazioni alla normativa per il contenimento del contagio Covid-19