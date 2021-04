La folle gita dalla Calabria terminata con il disastroso rally fra le dune della Puglia

Una famiglia di Cosenza ha violato lo spostamento fra regioni, ma non solo. Denunce anche per il danneggiamento dell'habitat

Già pensare di passare da una regione all’altra per una gita, in piena pandemia e con la Puglia ancora rossa, è un’idea a dir poco malsana. Arrivare in riva al mare, salire sulla spiaggia con un pesante suv e darci dentro con una sorta di rally fra le dune in solitaria, significa dimostrare totale disprezzo per la natura e per ogni minima regola civile. E così, la domenica a Porto Cesareo di una famiglia della provincia di Cosenza, s’è conclusa nella caserma dei carabinieri per denunce e salate sanzioni. Aver violato le restrizioni sul Covid19, con il blocco degli spostamenti tra regioni, solo una delle contestazioni mosse.

Padre e madre sulla quarantina, più due figli di 13 e 7 anni, sono stati i protagonisti di una domenica di follia in riva al Salento. E non solo diversi testimoni hanno chiamato i carabinieri, quando hanno notato l’assurda gimkana in spiaggia, ma sono stati anche immortalati dalle telecamere dell’Area marina protetta e dai droni del personale della riserva, mentre scorrazzavano sulle dune, devastando l’habitat.

Tutto è accaduto intorno alle 15 di ieri, domenica 12 aprile, quando - raccontano dall’Area marina protetta di Porto Cesareo - il capofamiglia, alla guida di un Range Rover Evoque, approfittando di un varco un muretto a secco apertosi a causa delle mareggiate invernali, ha raggiunto l’arenile nei pressi della Torre costiera nota come La Chianca. E l’avrebbe fatto almeno un paio di giri, schiacciando il cordone dunale della spiaggetta nota come L’Approdo, confinante con il Lido Tabù.