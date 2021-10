Uomo con ascia ferisce due bambini e una donna

Paura in Svezia dove un uomo è stato arrestato in seguito al ferimento di tre persone a Lycksele, località 700 chilometri a nord di Stoccolma. Secondo una prima ricostruzione del quotidiano Aftonbladet, il sospetto - di circa 50 anni - ha usato un'ascia e un piede di porco. Tra i feriti vi sono due bambini e una donna di 75 anni; uno dei piccoli sarebbe in pericolo di vita.

Le circostanze non sono ancora chiare, anche se gli investigatori propendono per la pista domestica visto che le persone coinvolte si conoscono fra di loro. Il fermato è sospettato di tre omicidi. L'episodio è avvenuto a pochi giorni dall'attacco in Norvegia da parte di un cittadino danese, che armato di arco e frecce ha ucciso almeno cinque persone.