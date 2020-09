L'assassino di Twitter che smembrava i corpi delle sue prede

Prime udienze a Tokyo del processo per uno dei casi di cronaca più agghiaccianti della storia recente. Alla sbarra c'è Takahiro Shiraishi, 29 anni, accusato di aver ucciso e smembrato nove persone conosciute attraverso Twitter. Il giovane si è già dichiarato colpevole. I tragici fatti risalgono al 2017: la polizia scoprì nella casa dell'imputato, nella cittadina di Zama, prefettura di Kanagawa, pezzi di cadaveri smembrati nei refrigeratori e in diverse scatole.

Takahiro Shiraishi, l'assassino di Twitter

Le indagini hanno svelato come Shiraishi contattasse via Twitter utenti che avevano espresso intenzioni suicide. In tutto nella sua rete sono finite otto donne e un uomo, con età che vanno da 15 a 26 anni. I nomi in aula non sono stati resi noti per rispetto nei confronti dei familiari delle vittime: sono stati invece indicati con le lettere dalla A alla I come richiesto dai loro familiari, data la delicatezza del caso.

La polizia andò a perquisire l’abitazione di Shiraishi durante le indagini sulla scomparsa di una donna di 23 anni (che in seguito si è rivelata essere una delle vittime) e ha trovato le due teste in un contenitore di materiale isolante all’esterno del suo appartamento. Dopo cinque mesi di test psichiatrici, i pubblici ministeri avevano concluso che Shiraishi può essere ritenuto penalmente responsabile e lo avevano incriminato nel settembre 2018.

Il team di difesa di Shiraishi sostiene che gli omicidi avvenivano col consenso delle vittime, che avevano manifestato sul social network la volontà di togliersi la vita. Un tentativo di far applicare attenuanti al loro assistito. Il 29enne rubava i soldi delle sue prede e, nel caso delle donne, abusava sessualmente di loro. Attirava gli utenti Twitter che avevano espresso intenzioni suicide, promettendo loro che li avrebbe aiutati a uccidersi. La cronologia del suo computer, analizzata dagli inquirenti, ha fatto emergere come avesse fatto approfondito ricerche su internet per capire come smembrare i corpi.

