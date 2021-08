"Non abbiate paura dei talebani": il video surreale del giornalista sorvegliato da uomini armati

Un video pubblicato su twitter spiega forse meglio di tante parole qual è la situazione oggi in Afghanistan. Il filmato, condiviso tra gli altri dai giornalisti della BBC Kian Sharifi e Yalda Hakim, mostra lo spezzone di un programma andato in scena sul canale Afghan TV's Peace Studio e non ha in realtà bisogno di molti commenti essendo piuttosto eloquente. Mentre il conduttore legge un comunicato dei talebani dietro di lui si vedono minacciosi alcuni miliziani armati fino ai denti. A rendere il tutto ancora più surreale sono le parole pronunciate dal giornalista che parla della caduta del governo Ghani: "Non abbiate paura, l'Emirato Islamico vuole solo che voi collaboriate".

Parole a cui è difficile credere guardando a quei kalashnikov sullo sfondo ed osservando lo sguardo impaurito del conduttore. "Appare così oggi in Afghanistan il dibattito politico in tv" ha twittato la giornalista Yalda Hakim rilanciando il video definito "surreale".