La taverna al confine tra Veneto e Trentino 'salva' dal Dpcm per qualche metro

Il Dpcm che ha imposto la chiusura dei locali alle ore 18 sta facendo molto discutere, ma tra proteste e polemiche, c'è una taverna che è riuscita ad evitare per qualche metro le misure restrittive.

Si tratta della Taverna Clara, alla frontiera tra Veneto e Trentino Alto-Adige: il locale è legato alla prima Regione, in cui ha l'insegna, il prefisso telefonico e le bollette delle utenze, ma il resto del ristorante, cucina compresa, si trova in Trentino dove, secondo l'ordinanza della Provincia autonoma, i locali possono rimanere aperti fino alle 22.

Come racconta il Corriere del Veneto, per evitare possibili sanzioni, il proprietario della taverna ha chiesto informazioni prima di prolungare l'apertura: "Per non rischiare infrazioni ho consultato il commercialista, che ha confermato ciò che già sapevo: la taverna sorge in territorio trentino. Spero che Conte decida di allargare i paletti in modo da consentire ai ristoratori di tutta Italia di tenere aperto fino alla sera. Quello delle 18 è un limite che rischia di risultare davvero insostenibile".