La cabina telefonica anti covid che permette agli anziani di "toccare" i loro figli e nipoti

È "un nuovo ponte di umanità per creare un contatto con i nostri nonni", ha spiegato il sindaco di Corbetta Marco Ballarini. Nella residenza sanitaria assistenziale del comune nel Milanese ieri è stata inaugurata una "phone box", una vera e propria cabina telefonica - rossa, come da tradizione - che permetterà agli ospiti della casa di riposo di parlare con i propri cari guardandoli da vicino ma mantenendo sempre il distanziamento necessario.

Come funziona la cabina telefonica anti covid

Il funzionamento è semplice: all'interno della phone box, sistemata proprio all'ingresso della Rsa, c'è un interfono che permette agli ospiti della casa di riposo di parlare con i loro familiari, guardandoli da brevissima distanza, ma sempre divisi da un vetro. "È per noi un nuovo ponte di umanità, un nuovo legame per creare un contatto più stretto e umano tra i parenti e gli anziani ospiti - ha ribadito Ballarini -, dopo lo straordinario lavoro degli operatori con migliaia e migliaia di videochiamate sostenute durante i giorni più bui dell’emergenza. Torniamo ad essere più vicini".

"Per noi è una bellissima giornata. È un’iniziativa bellissima per mettere in contatto direttamente i nostri nonni ospiti con i loro parenti. È stato commovente vedere la loro reazione, riscoprire l’amore in uno sguardo dopo mesi e mesi di lontananza. Per noi è un onore essere tra i primi in Italia ed in Europa con questa iniziativa", ha rimarcato il sindaco, ringraziando poi i "volontari di Corbetta, l'Auser volontariato Corbetta e gli sponsor privati" per il contributo, che ha reso possibile trasformare in realtà "l’idea della dottoressa Valentina Vinci della Rsa".