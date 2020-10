Teresa Buonocore: la madre coraggio fatta uccidere dallo stupratore della figlia

Teresa Buonocore è stata uccisa il 20 settembre 2010 da due sicari armati da Enrico Perillo, pregiudicato padre di famiglia che aveva a lungo abusato della figlia, Alessandra, allora 13enne. Condannato per quel reato a 15 anni, aveva precedenti per omicidio, due per detenzione illecita di armi, stava scontando 3 anni e 4 mesi sempre per le armi, ma era stato lasciato ai domiciliari. Per l’omicidio è stato condannato all’ergastolo. Oggi proprio Alessandra racconta la sua storia a Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano: "Perillo era il papà di due mie amichette gemelle. Loro si erano appena trasferite con i genitori in una nuova casa, io avevo 7 anni. Lui mi molestò la prima volta che andai a trovarle. La prima violenza avvenne sul terrazzo. Poi in camera da letto".

Alessandra aveva paura di andare in quella casa: "Sì, infatti dopo la prima violenza ho detto che non ci volevo andare più e per un mese è stato così. Poi non so cosa succede nella testa di una bambina, pensavo di aver esagerato, le mie amiche mi mancavano. E sono tornata. Lui aveva mostrato delle pistole nel cassetto. Mi aveva minacciata: se parli io ammazzo tua madre". Lei confessa tutto a una psicologa e Perillo viene denunciato con una telefonata anonima. La bambina finisce in ospedale e successivamente anche un'altra ragazzina racconta di essere stata violentata. Lui viene condannato in primo grado ma viene anche incendiata una parte della casa dei Buonocore.