"Mascherine e terza dose o rischiamo i numeri inglesi"

"L'effetto green pass dimostra che è ancora possibile convincere a vaccinarsi, cioè salvare vite, per cui attenzione a non regalare gli impauriti ai no vax", dice Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all'Università di Padova, in un'intervista a La Stampa. "Arrivare al 90% di vaccinati over 12 con due dosi garantirebbe un equilibrio che con la terza dose potrebbe diventare buono, altrimenti c'è il rischio inglese", spiega l'esperto. Il Regno Unito ha registrato sabato oltre 40mila casi di coronavirus per il quarto giorno consecutivo: è quanto emerge dai dati dell'Ufficio di statistica nazionale, secondo cui i contagi sono in costante aumento dall'inizio di ottobre. Nelle ultime 24 ore le infezioni sono state 43.423, in lieve calo rispetto alle 45.066 di giovedì scorso, pari al livello più alto da luglio.

"Il richiamo è il completamento della protezione. Le cure sono palliative ed empiriche, tanto che si muore ancora di covid. I vaccini evitano malattia grave, ospedalizzazione e morte", ricorda il professore, per il quale la fine dell'emergenza il 31 dicembre "dipende dalla tenuta dell'immunità e da quanti morti vengono ritenuti accettabili. Se l'Inghilterra non rappresenta la nostra situazione ideale bisogna mantenere le mascherine al chiuso e fare il richiamo a tutti".

E sull'indagine su Galli per i concorsi universitari, Crisanti conclude: "È una vicenda che mi addolora per la grande stima che provo per lui. Difficile esprimersi perché nel valutare i candidati entrano tante componenti: il valore scientifico, l'esperienza didattica, la capacità gestionale e l'interazione con i colleghi. Il sistema italiano è ipocrita e non permette di muoversi facilmente tra questi ambiti".