La storia di Tex, salvato e adottato: adesso finisce all'asta

Dopo essere sfuggito dal suo padrone aguzzino, il cane Tex, dieci anni di età, sperava di vivere finalmente una vita tranquilla. Invece, dopo essere stato confiscato è finito in un canile, prima di trovare una casa accogliente di una donna amorevole. Tutto sembrava volgere per il meglio, almeno fino a qualche giorno fa, quando al canile è arrivata la lettera dell’Ufficio corpi di reato del Tribunale di Padova: ''Si invita a voler procedere alla vendita dell’animale confiscato nel procedimento in oggetto''.

Quindi, come riporta il Mattino di Padova, Tex è finito all'asta, come un altro qualsiasi bene confiscato. Il suo incubo era finito lo scorso 8 agosto del 2019, quando i maltrattamenti ricevuti erano tali da richiedere l'intervento dei carabinieri forestali. Dopo essere stato Rifugio del cane “San Francesco” di Presina, a nord di Padova, Tex viene visto da Barbara, una donna che se ne innamora all'istante e decide di adottarlo. Poi arrivano la pandemia e il lockdown, che paralizzano le attività del tribunale e del canile. Tex rimane nella struttura ancora un po’ di mesi.

La situazione si sblocca l’8 agosto scorso, quando viene dato in adozione provvisoria alla donna torinese, visto che il processo all'ex proprietario doveva ancora avere luogo. Certo, tutto ci si poteva aspettare, tranne che il cane finisse in un'asta pubblica. Tutto dipende da una normativa europea secondo cui ''cani da affezione non possono più essere considerati come degli oggetti''. Adesso, con la conclusione del processo nei confronti del padrone aguzzino, la decisione del Tribunale.