Tiger Woods coinvolto in un grave incidente stradale

Il campione di golf Eldrick Tiger Woods è stato ricoverato in ospedale in seguito di un grave incidente stradale: secondo quanto riportato dai media statunitensi è stato estratto dalle lamiere della propria autovettura gravemente ferito alle gambe.

L'agente del campione statunitense Mark Steinberg, ha spiegato ai media americani Tiger Woods ha subito lesioni multiple alle gambe e dovrà essere operato.

Per liberare Woods vigili del fuoco e paramedici avrebbero dovuto tagliare le lamiere. Nel 2009 era stato protagonista di un brutto incidente mentre era alla guida del suo SUV in Florida mentre nel 2017 era stato arrestato dopo che la polizia lo ha trovato svenuto al volante della sua auto.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D